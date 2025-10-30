Κατατέθηκαν σήμερα στη Βουλή τα έξι νομοσχέδια για τη φορολογική μεταρρύθμιση, όπως διαμορφώθηκαν στις διαβουλεύσεις των τελευταίων ημερών. Να σημειωθεί πως για τα φυσικά πρόσωπα η φορολόγηση του εισοδήματος θα γίνεται ανάλογα με τη σύνθεση της οικογένειας και των εισοδημάτων, ενώ αυξάνεται το αφορολόγητο για όλους.

Διαβάστε αυτούσια τα νομοσχέδια:

Οι βασικές παράμετροι, όπως είχε γράψει και ο «Φ», σε προηγούμενο του ρεπορτάζ αφορούν:

Αύξηση του αφορολόγητου στις €20.500 και διεύρυνση των φορολογικών κλιμάκων.

Από €20.501 μέχρι €30 χιλ. το εισόδημα θα φορολογείται με 20%. Εισοδήματα από €30.001 – €40 χιλ. θα φορολογούνται με 25%. Εισοδήματα από €40.001 μέχρι €80 χιλ. θα φορολογούνται με 30% και εισοδήματα άνω των €80 χιλ. θα φορολογούνται με 35% Προβλέπεται παραχώρηση επιπρόσθετων φορολογικών απαλλαγών στη βάση της σύνθεσης της οικογένειας. Καλύπτονται νοικοκυριά με ετήσιο ακαθάριστο εισόδημα €80 χιλ., ενώ για πολύτεκνες οικογένειες το εισόδημα θα πρέπει να είναι μέχρι €100 χιλ.

Αναλυτικά οι φορολογικές εκπτώσεις που θα δοθούν είναι οι εξής:

-€1.000 έκπτωση το έτος για κάθε σύζυγο/συμβίο/μονήρη για κάθε εξαρτώμενο τέκνο και φοιτητή. Οι μονογονεϊκές οικογένειες θα λαμβάνουν €2.000 έκπτωση/το έτος.

-€1.500 έκπτωση το έτος για κάθε σύζυγο/συμβίο/μονήρη για τόκους εξυπηρετούμενου δανείου για αγορά κύριας κατοικίας ή για δαπάνη ενοικίου κύριας κατοικίας στη Δημοκρατία.

-€1.000 έκπτωση το έτος για κάθε σύζυγο/συμβίο/μονήρη για κεφαλαιουχικές δαπάνες για ενεργειακή αναβάθμιση της κύριας κατοικίας και για ηλεκτρικά οχήματα. Η απαλλαγή θα μεταφέρεται και στα επόμενα 4 χρόνια.

Τα μέτρα για τις επιχειρήσεις

Για τις επιχειρήσεις, περιλήφθηκαν 14 μέτρα στη φορολογική μεταρρύθμιση, τα οποία είναι τα εξής:

Κατάργηση της λογιζόμενης διανομής μερισμάτων (17% επί του 70% των κερδών) από 1/1/26. Τα κέρδη των φορολογικών ετών μέχρι το 2025 θα υπόκεινται σε λογιζόμενη διανομή μερίσματος.

Τα πραγματικά διανεμηθέντα μερίσματα από 1/1/2026 θα φορολογούνται με συντελεστή 5%.

Αύξηση του εταιρικού φόρου από 12,5% που είναι σήμερα στο 15%.

Διατηρείται το πλαίσιο Non-Domicile για φυσικά πρόσωπα για 17 έτη. Μετά τα 17 έτη, δίνεται ευχέρεια επέκτασης για 5+5 έτη με καταβολή εφάπαξ ποσού ύψους €250.000 για την πενταετία.

Επεκτείνεται η μεταφορά ζημιών στα επόμενα έτη, από 5 σε 7.

Καταργείται ο ειδικός τρόπος φορολόγησης των ασφαλιστικών εταιρειών για τον κλάδο ζωής (αίτημα ασφαλιστικών εταιρειών).

Εισάγεται ειδικός τρόπος φορολόγησης (οριζόντιο 8%) επί των δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών (Stock Options) με βάση εγκεκριμένο σχέδιο.

Εισάγεται ειδικός τρόπος φορολόγησης των κερδών από συναλλαγές διάθεσης κρυπτοστοιχείων (οριζόντιο 8%).

Εισάγεται ειδικός τρόπος φορολόγησης χαριστικών πληρωμών από εργοδότη σε τερματισμό εργοδότησης: συντελεστής 20% και αφορολόγητο ποσό €200.000.

Απλοποιείται ο φόρος χαρτοσήμων, ώστε να επιβάλλονται χαρτόσημα μόνο σε πράξεις για: μεταβίβαση ακίνητης ιδιοκτησίας, ασφαλιστικά συμβόλαια και χρηματοοικονομικές συναλλαγές.

Καταργείται η έκτακτη αμυντική εισφορά που επιβάλλεται στα εισοδήματα από ενοίκια.

Αναπροσαρμογή των δια βίου απαλλαγών επί των φόρων κεφαλαιουχικών κερδών; Η γενική απαλλαγή από €17.086 που είναι σήμερα αυξάνεται σε €20.000. Η απαλλαγή γεωργικής γης από €25.629 που είναι σήμερα αυξάνεται σε €30.000. Η απαλλαγή κύριας κατοικίας: από €85.430 σε €100.000.

Τι βγήκε από τα νομοσχέδια

Ο «Φ» αποκαλύπτει και τις καυτές πρόνοιες που έχουν αφαιρεθεί ή τροποποιηθεί από τα νομοσχέδια. Συγκεκριμένα, ΕΧΟΥΝ ΔΙΑΓΡΑΦΕΙ οι εξής διατάξεις:

Φυσικό πρόσωπο θα θεωρείται φορολογικός κάτοικος της Δημοκρατίας (ανεξάρτητα από τις μέρες παραμονής του στη Δημοκρατία ανά φορολογικό έτος) εάν διατηρεί το κέντρο των κύριων επιχειρηματικών ή και οικονομικών του συμφερόντων στη Δημοκρατία.

-Προσαρμογή των αποδοχών διευθυντών και υπαλλήλων εταιρείας. -Η φορολόγηση ως φυσικό πρόσωπο αντί νομικό του ποσού της αμοιβής εταιρείας από την παροχή υπηρεσιών διευθυντή ή συμβούλου σε άλλη εταιρεία στην διευθυντή ή σύμβουλο (άρση εταιρικού πέπλου). Η προϋπόθεση ότι για να εκπίπτουν του φορολογητέου εισοδήματος έξοδα θα πρέπει να είναι και απαραίτητα για την κτήση του εισοδήματος.

Ο περιορισμός που θα εφαρμοζόταν σε συνδεδεμένα πρόσωπα, όταν διεκδικούσαν την υπερέκπτωση 20% για τις δαπάνες για έρευνα και ανάπτυξη, όταν συνδυαζόταν με το IP regime.

-Η αναφορά στη νομοθεσία για τον Φόρο Κεφαλαιουχικών Κερδών, ότι η μείωση του ποσοστού κατοχής μετοχών εταιρειών που κατέχει ακίνητη, συνιστά διάθεση.

Οι τροποποιήσεις

Ανάμεσα στις πολλές αλλαγές που έγιναν είναι και η διευκρίνιση ότι η σφράγιση (αναστολή λειτουργίας) των επιχειρήσεων με φορολογικές εκκρεμότητες θα γίνεται μετά από 3 γραπτές ειδοποιήσεις προς τον φορολογούμενο, χωρίς την έκδοση του σχετικού διατάγματος.

Καθορίστηκε εν τέλει ότι το εισόδημα από τόκους ατόμου (φυσικού προσώπου), κάθε ταμείου προνοίας, των κρατικών οργανισμών, της αρχής τοπικής αυτοδιοίκησης και των οντοτήτων της Γενικής Κυβέρνησης απαλλάσσεται από τον φόρο εισοδήματος και υπόκειται μόνο σε έκτακτη αμυντική εισφορά.

Επίσης, δόθηκε χαριστική περίοδος 5 έτη, ως εκ τούτου από 1/1/2031 θα υπόκειται σε φορολογία το κέρδος από εξαργύρωση μεριδίου ή μετοχής σε συλλογικό επενδυτικό σχέδιο ανοικτού ή κλειστού τύπου. Παραχωρήθηκε έκπτωση μέχρι €300.000 ανά τριετία, για δαπάνες πρώτης εισαγωγής μετοχών σε αναγνωρισμένο Χρηματιστήριο.

Αυξήθηκε το αφορολόγητο ποσό από €20.000 σε €200.000 που λαμβάνεται από άτομο ως χαριστική πληρωμή, αποζημίωση ή για άλλο όφελος. Προστέθηκε πρόνοια ώστε να εκπίπτει του φορολογητέου εισοδήματος, η δαπάνη που καταβάλλεται σε άτομο (υπάλληλο ή διευθυντή) ως χαριστική πληρωμή, αποζημίωση ή για άλλο όφελος.

Παράλληλα, αυξήθηκε το όριο εξόδων ψυχαγωγίας από €17.086 σε €30.000 που εκπίπτει επί του φορολογητέου εισοδήματος. Επεκτάθηκε η έκπτωση επί του φορολογητέου εισοδήματος φυσικών προσώπων, για ασφάλιστρα πέραν της ασφάλειας ζωής και σε μόνιμη ή μερική ανικανότητα. Παραχωρούνται ως έκπτωση επί του φορολογητέου εισοδήματος ατόμου, ασφάλιστρα έναντι κινδύνων φυσικών καταστροφών μέχρι €500. Στα νομοσχέδια υπήρξαν και άλλες αλλαγές προνοιών.

Η μάχη στη Βουλή

Το Υπουργείο Οικονομικών θα πρέπει να κάνει αγώνα δρόμου για να πεισθούν τα κόμματα να εγκρίνουν τα νομοσχέδια χωρίς να υπάρξουν πολλές αλλαγές και παράλληλα για να εγκριθεί η φόρο-μεταρρύθμιση στο σύνολό της μέσα στον Δεκέμβριο. Λόγω της καθυστέρησης της κατάθεσης των νομοσχεδίων, ΔΗΣΥ, ΔΗΚΟ και ΕΔΕΚ τάσσονται υπέρ της ιδέας να εγκριθεί σε δύο δόσεις η μεταρρύθμιση, με την Κυβέρνηση να απαιτεί να ψηφιστεί στο σύνολο της για να εφαρμοστεί ενιαία.