Οι Έλον Μασκ, Τζεφ Μπέζος και Σαμ Άλτμαν πρωταγωνιστούν σε ένα δυστοπικό βίντεο τεχνητής νοημοσύνης που παρουσιάζει ένα εφιαλτικό σενάριο μέλλοντος: οι άνθρωποι γυμνάζονται για να παράγουν ενέργεια, η οποία τροφοδοτεί τις μηχανές που τους έχουν αντικαταστήσει στην εργασία. Το σατιρικό διαφημιστικό φαντάζεται έναν κόσμο όπου η φυσική άσκηση μετατρέπεται σε «καύσιμο» για την ΑΙ και ο σκοπός της ζωής αντικαθιστά τον χαμένο ρόλο της ανθρώπινης δουλειάς.

Ο Έλον Μασκ στήνει το σκηνικό: «Μέχρι το 2030, σχεδόν το 80% των ανθρώπων είχε χάσει τη δουλειά του».

Ο Τζεφ Μπέζος συνεχίζει από εκεί που σταμάτησε ο Μασκ: «Δεν είχαν χρήματα. Δεν είχαν σκοπό. Αλλά είχαν πολύ χρόνο».

Ο Σαμ Άλτμαν ρίχνει την ιδέα-κλειδί: «Όσο λιγότερο οι άνθρωποι έκαναν πραγματική σωματική δουλειά, τόσο περισσότερο ήθελαν να φαίνεται ότι την έκαναν».

Πρόκειται για ένα 40 δευτερολέπτων AI-generated διαφημιστικό, φτιαγμένο από τους Χανς Μπούισε και Γιαν Ντε Λόορε στην AiCandy, ένα βελγικό video agency που ειδικεύεται σε AI-produced περιεχόμενο για brands και επιχειρήσεις.

Το βίντεο είναι καθαρή δημιουργική σάτιρα: μια δυστοπική ιδέα όπου το «γυμναστήριο» γίνεται εργοστάσιο ενέργειας για την AI, με το ανθρώπινο σώμα να προσφέρει αυτό που κάποτε πρόσφερε η εργασία και να παίρνει πίσω, ως υποκατάστατο ζωής, την αίσθηση σκοπού.

Οι δημιουργοί χρησιμοποίησαν υβριδικό μείγμα εργαλείων (AI video generation, deepfakes, voice synthesis και μοντάζ), χωρίς να έχουν δημοσιοποιήσει ποια ακριβώς μοντέλα ή πλατφόρμες αξιοποίησαν. Στο διαφημιστικό οι δημιουργοί δεν χρησιμοποιούν μία υπαρκτή εταιρεία -το λογότυπο και τα λοιπά στοιχεία-χρώματα δεν ανταποκρίνονται σε κάποιο νομικό πρόσωπο…

Και εδώ έρχεται η λεπτομέρεια που κάνει το κλείσιμο πιο αιχμηρό… Υπάρχει πραγματική εταιρεία με αυτό το όνομα και πουλά «προϊόντα» και «υπηρεσίες» που ομοιάζουν τρομακτικά με αυτά της φανταστικής στην διαφήμιση.

Η ENERGYM LTD είναι βρετανική, καταχωρισμένη στο Companies House (με αριθμό μητρώου 11231150) και δραστηριοποιείται ακριβώς πάνω σε αυτό που «παίζει» η διαφήμιση-εξοπλισμό γυμναστικής που μετατρέπει την ανθρώπινη προσπάθεια σε ηλεκτρική ενέργεια, με προϊόντα όπως το RE:GEN που η ίδια παρουσιάζει ως electricity-generating smart bike -δηλαδή ένα ποδήλατο γυμναστικής που συλλέγει την παραγόμενη από τον άνθρωπο που αθλείται ενέργεια- την μετατρέπει σε ηλεκτρική και την αποθηκεύει σε ειδικούς συσσωρευτές – και λύσεις για χώρους κάθε μεγέθους και τύπου ώστε η ενέργεια από την εκγύμναση να «επιστρέφει» στην εγκατάσταση.

