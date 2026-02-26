Επιστήμονες του Πανεπιστημίου του Κιότο της Ιαπωνίας παρουσίασαν την Τρίτη (24/2) σε έναν ναό ένα ρομπότ-μοναχό που λειτουργεί με Τεχνητή Νοημοσύνη, σχεδιασμένο για να προσφέρει πνευματική καθοδήγηση, να δίνει απαντήσεις σε μερικά από τα μεγαλύτερα ερωτήματα της ζωής και ενδεχομένως να βοηθάει ακόμη και σε θρησκευτικές τελετές.

Όπως αναφέρει το euronews, πρόκειται για το ανθρωποειδές ρομπότ «Buddharoid», το οποίο έχει εκπαιδευτεί σε πολλές γραφές του Βουδισμού, ακόμη σε πολύ εξειδικευμένα κείμενα, αποκτώντας έτσι την απαραίτητη σοφία προκειμένου να απαντά σε προσωπικά και φιλοσοφικά ερωτήματα.

🌸 Japonia wkracza w erę „robotów-mnichów”: Buddharoid testowany w świątyni w Kioto! Humanoid w szarej szacie recytuje nauki buddyjskie, gestykuluje jak człowiek i radzi na lęk: „Zwolnij, obserwuj myśli, nie podążaj za nimi”. Opracowany przez Uniwersytet w Kioto, łączy AI z… pic.twitter.com/rqLXf9nB77 February 26, 2026

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα, που διευθύνεται από τον Seiji Kumagai στο Ινστιτούτο για το Μέλλον της Ανθρώπινης Κοινωνίας του Πανεπιστημίου του Κιότο, στοχεύει στο να καλύψει το κενό που έχει δημιουργηθεί στους μοναχούς Βουδισμού λόγω της γήρανσης του πληθυσμού και της έλλειψης του εργατικού δυναμικού της χώρας.

«Στο μέλλον, είναι πιθανό να βοηθήσουν ή να αντικαταστήσουν ορισμένες από τις θρησκευτικές τελετές που παραδοσιακά εκτελούνται από ανθρώπινους μοναχούς», τόνισε το πανεπιστήμιο του Κιότο.

A group of researchers in Japan has unveiled to the media a humanoid robot that can offer advice based on Buddhist teachings.https://t.co/QFb5IOJl1j — NHK WORLD News (@NHKWORLD_News) February 24, 2026

Με τη χρήση προηγμένων γλωσσικών μοντέλων σε ένα ανθρωποειδές μοντέλο, το ρομπότ είναι σε θέση να μιλά, να χειρονομεί, να κινείται και να υιοθετεί παραδοσιακές στάσεις προσευχής μέσα σε ναούς.

Χρησιμοποιώντας μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης από την OpenAI και άλλες εταιρείες, ο Seiji Kumagai συνεργάστηκε με εταιρείες ανάπτυξης θρησκευτικών chatbot τεχνητής νοημοσύνης, όπως το Buddha Bot και ένα bot κατήχησης.

Για τη νέα του δημιουργία, ο Kumagai εγκατέστησε την αναβαθμισμένη έκδοση «BuddhaBotPlus» σε ένα ανθρωποειδές ρομπότ κινεζικής κατασκευής «Unitree G1» για να δημιουργήσει το ρομπότ-μοναχό.

Σε αντίθεση με τα προηγούμενα θρησκευτικά ρομπότ, όπως οι προσομοιώσεις τεχνητής νοημοσύνης του Ιησού Χριστού, τα οποία ήταν σε μεγάλο βαθμό προγραμματισμένα εκ των προτέρων ή περιορίζονταν σε προδιαγεγραμμένα κηρύγματα, το νέο σύστημα έχει σχεδιαστεί για να διεξάγει δυναμικές συνομιλίες, ενώ ταυτόχρονα κινείται σαν κανονικός άνθρωπος.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης σε έναν ναό στο Κιότο, το Buddharoid εμφανίστηκε ντυμένο με γκρι ρόμπα, περπάτησε ανάμεσα στους παρευρισκόμενους και συμμετείχε σε ατομικές συνομιλίες.

Στο βίντεο φαίνεται να κάθεται σε καρέκλα δίπλα σε ανθρώπους, ενώ παράλληλα κάνει τη χειρονομία της προσευχής.

AI robot monk offers spiritual advice in Japan.



Japanese researchers have unveiled a robot monk powered by AI that they say can dispense spiritual advice and maybe one day ease shortages of its human counterparts pic.twitter.com/xe4vjwUzow — AFP News Agency (@AFP) February 26, 2026

Το ρομπότ έδωσε συμβουλές σε έναν δημοσιογράφο που ομολόγησε ότι σκέφτεται και ανησυχεί υπερβολικά.

«Ο Βουδισμός διδάσκει ότι είναι σημαντικό να μην ακολουθούμε τυφλά τις σκέψεις μας ή να βιαζόμαστε να κάνουμε πράγματα. Μια προσέγγιση είναι να ηρεμήσεις το μυαλό σου και να αφήσεις την ίδια τη σκέψη», είπε το ρομπότ με μια χαλαρωτική βαρύτονη φωνή.

