Η Alpha Bank κατέγραψε το 2025 καθαρά κέρδη μετά από φόρους €943,3 εκατ., αυξημένα κατά 44% σε ετήσια βάση, υπερκαλύπτοντας τους στόχους του τριετούς στρατηγικού σχεδίου 2023–2025 και περνώντας, σύμφωνα με τη διοίκηση, σε περίοδο ενισχυμένης και διατηρήσιμης κερδοφορίας.

Παράλληλα, η Τράπεζα προχωρά σε διανομή €519 εκατ. προς τους μετόχους για το 2025, ποσό τετραπλάσιο σε σχέση με το 2023, με τα συνολικά έσοδα να διαμορφώνονται στα €2,2 δισ.. Η απόδοση ιδίων κεφαλαίων (RoTE) ανήλθε σε 13,8%, ενώ τα κέρδη ανά μετοχή (EPS) διαμορφώθηκαν σε €0,36.

Ισχυρή πιστωτική επέκταση και κεφαλαιακή βάση

Το τέταρτο τρίμηνο καταγράφηκε ρεκόρ εκταμιεύσεων δανείων ύψους €4,2 δισ., αυξημένων κατά 40% σε τριμηνιαία βάση, με την καθαρή πιστωτική επέκταση να φθάνει τα €3,5 δισ. στο σύνολο του έτους. Ο δείκτης FL CET1 ανήλθε στο 15%, ενώ η οργανική δημιουργία κεφαλαίου έφθασε τις 206 μονάδες βάσης το 2025, ενισχύοντας περαιτέρω την ανθεκτικότητα του ισολογισμού.

Η διοίκηση ανακοίνωσε επίσης νέο στρατηγικό σχέδιο για την περίοδο 2026–2028, με Investor Day να προγραμματίζεται για το β’ τρίμηνο του 2026.

Τετραπλασιασμός διανομών προς τους μετόχους

Υπό την αίρεση των απαιτούμενων εγκρίσεων, το ποσοστό διανομής για το 2025 αυξάνεται στο 55% των καθαρών κερδών, έναντι αρχικής πρόβλεψης για €425 εκατ. Το συνολικό ποσό των €519 εκατ. κατανέμεται ισόποσα μεταξύ μερίσματος και προγράμματος επαναγοράς μετοχών.

Οι χρηματικές διανομές από τα κέρδη του 2025 ανέρχονται σε €259 εκατ., υπερτριπλάσιες σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Με δεδομένο το προμέρισμα των €111 εκατ. που καταβλήθηκε τον Δεκέμβριο, το τελικό μέρισμα εκτιμάται σε €148 εκατ., ή περίπου €0,065 ανά μετοχή. Το προτεινόμενο πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών ύψους €259 εκατ. είναι αντίστοιχο με εκείνο που υλοποιήθηκε από τα κέρδη του 2024.

Δήλωση διοίκησης

Ο διευθύνων σύμβουλος Βασίλης Ψάλτης ανέφερε ότι το 2025 αποτέλεσε κομβική χρονιά, καθώς ολοκληρώθηκε με επιτυχία το στρατηγικό σχέδιο που ξεκίνησε το 2023, με υπέρβαση όλων των χρηματοοικονομικών στόχων και υλοποίηση εξαγορών που ενισχύουν τις προοπτικές μακροπρόθεσμης ανάπτυξης. Για το μέρισμα, σημείωσε ότι η ισχυρή παραγωγή κεφαλαίου επιτρέπει αυξημένες και προβλέψιμες αποδόσεις, πέραν της αρχικής καθοδήγησης προς την αγορά.