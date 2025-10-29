Την ελπίδα ότι η Βουλή των Αντιπροσώπων θα εγκρίνει σύντομα την πρόταση της Κυβέρνησης για τη φορολογική μεταρρύθμιση εξέφρασε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, κατά την έναρξη της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου στο Προεδρικό Μέγαρο.

Ο Πρόεδρος ανέφερε ότι το Υπουργικό εγκρίνει σήμερα έξι νομοσχέδια τα οποία συγκροτούν τη Φορολογική Μεταρρύθμιση της χώρας, την πρώτη εδώ και 22 χρόνια. Η μεταρρύθμιση, είπε, φέρει το ιδεολογικοπολιτικό στίγμα του κοινωνικού φιλελευθερισμού και εστιάζει στη δικαιότερη κατανομή του φορολογικού βάρους, στην ενίσχυση της μεσαίας τάξης και στη στήριξη των οικογενειών.

Σύμφωνα με τον κ. Χριστοδουλίδη, η μεταρρύθμιση περιλαμβάνει περισσότερες φορολογικές ελαφρύνσεις ανάλογα με τη σύνθεση της οικογένειας, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη αντιμετώπισης της δημογραφικής πρόκλησης. Ιδιαίτερη μέριμνα, πρόσθεσε, δίνεται στην απόκτηση κατοικίας από τη νέα γενιά, καθώς και στη στήριξη των πολύτεκνων και μονογονεϊκών οικογενειών.

Παράλληλα, ο Πρόεδρος τόνισε ότι το νέο πλαίσιο ενισχύει τη γυναικεία απασχόληση, δεδομένου ότι τα ποσοστά ανεργίας βρίσκονται κάτω από 5%, και ενδυναμώνει τις κυπριακές επιχειρήσεις, οι οποίες για πρώτη φορά «ενισχύονται σε τέτοιο βαθμό». Η μεταρρύθμιση, υπογράμμισε, συνδέεται άμεσα με την Ψηφιακή και Πράσινη Μετάβαση.

Ο κ. Χριστοδουλίδης επεσήμανε ότι με τις προτάσεις της Κυβέρνησης το φορολογητέο εισόδημα υπερβαίνει σε ορισμένες περιπτώσεις τις €24.500, όπως είχε προεκλογικά δεσμευθεί. Εξέφρασε την προσδοκία ότι η Βουλή θα εγκρίνει τα νομοσχέδια ώστε η φορολογική μεταρρύθμιση να τεθεί σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 2026.

Υπενθύμισε ότι το πλαίσιο παρουσιάστηκε τον Φεβρουάριο 2025 και ακολούθησε εκτενής διαβούλευση με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. «Τώρα είναι η ώρα των αποφάσεων», σημείωσε, καλώντας τη Βουλή να προχωρήσει στην ψήφιση.

Ο Πρόεδρος τόνισε ότι η υπεύθυνη δημοσιονομική πολιτική της Κυβέρνησης, «μακριά από λαϊκισμούς και ανέξοδες δηλώσεις που στο παρελθόν οδήγησαν τη χώρα σε οικονομική καταστροφή», επιτρέπει την τολμηρή φορολογική μεταρρύθμιση. «Μια μεταρρύθμιση από την οποία θα επωφεληθούν οι πολίτες, οι κυπριακές επιχειρήσεις και η κοινωνία στο σύνολό της, στους οποίους είμαστε αποκλειστικά υπόλογοι», ανέφερε χαρακτηριστικά.