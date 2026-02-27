Την ξεκάθαρη θέση ότι ο αρχιτεκτονικός διαγωνισμός αποτελεί μονόδρομο για τη β’ φάση των φοιτητικών εστιών του Πανεπιστήμιο Κύπρου διατυπώνει το ΕΤΕΚ, σε γραπτή δήλωση του προέδρου του Κωνσταντίνος Κωνσταντής, με αφορμή δημόσιες αναφορές και συγκρίσεις μεθόδων κατασκευής που έγιναν μετά τη συζήτηση του θέματος στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας.

Το ΕΤΕΚ υπογραμμίζει ότι για έργα δημόσιου ενδιαφέροντος και υψηλού κοινωνικού αποτυπώματος, η Πολιτεία οφείλει να διασφαλίζει πρωτίστως την ποιότητα της μελέτης, σημειώνοντας πως ο αρχιτεκτονικός διαγωνισμός αποτελεί τον πλέον αξιόπιστο, διαφανή και τεκμηριωμένο μηχανισμό επιλογής της βέλτιστης λύσης.

Σύμφωνα με το Επιμελητήριο, ο αρχιτεκτονικός διαγωνισμός λειτουργεί ως εργαλείο δημόσιας πολιτικής, καθώς επιτρέπει τη συγκριτική αξιολόγηση εναλλακτικών προτάσεων με βάση κριτήρια όπως η λειτουργικότητα, η εμπειρία χρήστη, η κοινωνική ένταξη, η βιωσιμότητα, η ανθεκτικότητα και το συνολικό δημόσιο όφελος. Παράλληλα, ενισχύει τη διαφάνεια και τον υγιή ανταγωνισμό, παρέχοντας ίσες ευκαιρίες και χώρο στη νέα γενιά επαγγελματιών.

Το ΕΤΕΚ επισημαίνει ότι η διαδικασία μπορεί να οργανωθεί χωρίς να υπονομεύει τον χρονικό ή οικονομικό προγραμματισμό του έργου, ενώ αντίθετα μειώνει τον κίνδυνο μελλοντικών λαθών που οδηγούν σε αυξημένο κόστος από αλλαγές, αστοχίες, συντηρήσεις ή αυξημένες ενεργειακές δαπάνες. Όπως αναφέρεται, ο διαγωνισμός «κλειδώνει» από νωρίς την ποιότητα της λύσης και περιορίζει το ρίσκο μιας αποτυχημένης υλοποίησης.

Η θέση αυτή, σύμφωνα με το Επιμελητήριο, ευθυγραμμίζεται με το ευρωπαϊκό πλαίσιο για την αρχιτεκτονική ποιότητα, όπου το δομημένο περιβάλλον αντιμετωπίζεται ως δημόσιο αγαθό και βασικός παράγοντας βιώσιμης ανάπτυξης. Υπενθυμίζεται, μάλιστα, ότι στο πλαίσιο της κυπριακής προεδρίας της ΕΕ, οι συναντήσεις με Ευρωπαίους εταίρους πραγματοποιήθηκαν σε κτήρια που υλοποιήθηκαν μέσω αρχιτεκτονικών διαγωνισμών.

Οι θέσεις του ΕΤΕΚ έχουν τεθεί σε επιστολή προς τον Υπουργό Οικονομικών Μάκης Κεραυνός, με την οποία το Επιμελητήριο καλεί την Πολιτεία να ενισχύσει την επιλογή του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού και να προκηρυχθεί άμεσα ο διαγωνισμός για τις φοιτητικές εστίες, με σαφείς όρους ποιότητας και αξιολόγησης.

Το ΕΤΕΚ τονίζει ότι, από τη στιγμή που η μελέτη βιωσιμότητας του έργου έχει ολοκληρωθεί από το Πανεπιστήμιο Κύπρου, δεν είναι αποδεκτό να υπάρξουν περαιτέρω καθυστερήσεις εις βάρος του δημόσιου συμφέροντος και των πραγματικών αναγκών που καλύπτει το έργο. Δηλώνει, τέλος, έτοιμο να συνδράμει τεχνικά, εφόσον του ζητηθεί, στη διαμόρφωση των όρων και των κριτηρίων της διαδικασίας.