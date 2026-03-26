Τέσσερις νέες υποψηφιότητες ανακοίνωσε το ΕΛΑΜ για τις Βουλευτικές Εκλογές, ανάμεσά τους και ο Παύλος Ιωάννου ο οποίος διετέλεσε και χρηματοοικονομικός επίτροπος.

Η ανακοίνωση

Το Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο ανακοίνωσε την υποψηφιότητα του κ. Ιάκωβου Πλατού για την Επαρχία Λευκωσίας.

Στόχος του κ. Πλατού είναι να δώσει φωνή στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, να στηρίξει ουσιαστικά την πρωτογενή παραγωγή και να συμβάλει στη διαμόρφωση μιας δυναμικής προοπτικής που της αξίζει.

Βιογραφικό

Ο Ιάκωβος Πλατού γεννήθηκε το 1985 στο χωριό Λύμπια της επαρχίας Λευκωσίας.

Δραστηριοποιείται στον τομέα της γεωργοκτηνοτροφίας και πάντοτε δηλώνει παρόν σε όλους τους αγώνες του γεωργοκτηνοτροφικού κόσμου. Υπηρέτησε την θητεία του στο Πεζικό.

Είναι ενεργό στέλεχος της παράταξής μας εδώ και μία δεκαετία και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα η γεωργοκτηνοτροφία μας δεν του άφησαν άλλη επιλογή από το να ξαναβρεθεί στην πρώτη γραμμή σαν υποψήφιος με το ΕΛΑΜ.

Το Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο ανακοινώνει την υποψηφιότητα της κας Πόλας Βασιλείου- Χριστοφίδου, στην Επαρχία Κερύνειας.

Η υποψηφιότητά της βασίζεται στην πολυετή της προσφορά στην κοινωνία, στη σταθερή στήριξη των ευάλωτων ομάδων και στη διαχρονική της δέσμευση για μια πιο δίκαιη και ανθρώπινη κοινωνία, με ίσες ευκαιρίες για όλους.

Βιογραφικό

Η Πόλα Βασιλείου – Χριστοφίδου και κατάγεται από το Κάρμι Κερύνειας (οικογένεια Κουρμουζή) και τον Άγιο Αμβρόσιο Κερύνειας (οικογένεια Παναή Σαματά). Με βαθιά αγάπη για την κοινωνική προσφορά και τον άνθρωπο, δραστηριοποιείται εδώ και χρόνια στον εθελοντισμό, προσφέροντας αδιάκοπα στην κοινωνία και ιδιαίτερα σε ευάλωτες ομάδες.

Έχει σπουδάσει Σχεδίαση Μόδας (Fashion Design) και Marketing, ενώ τα τελευταία δύο χρόνια παρακολουθεί μαθήματα Patient Expert (Patient Expert Alumni 2025), με στόχο την ενεργό συμμετοχή των ασθενών στην έρευνα για νέες θεραπείες και την ενίσχυση της φωνής τους στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων. Παράλληλα, εκπροσωπεί πολυθεματικούς συνδέσμους ασθενών, συμμετέχοντας ως μέλος σε Διοικητικά Συμβούλια.

Εργάζεται ως Office Administrator στην Παγκύπρια Συμμαχία Σπάνιων Παθήσεων (ΠαΣΣΠ) και ως Οργανωτική Λειτουργός στο Πρότυπο Κέντρο «Φωλιά» της ΠαΣΣΠ, το οποίο δημιουργήθηκε με σκοπό την ενημέρωση, υποστήριξη και εκπαίδευση ατόμων με σπάνιες παθήσεις, καθώς και των οικογενειών και φροντιστών τους.

Είναι μέλος του Προεδρικού Συμβουλίου, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής και πρώτη Συντονίστρια του Μετώπου Γυναικών του ΕΛΑΜ στην Επαρχία Λευκωσίας, συμμετέχοντας ενεργά στη διαμόρφωση πολιτικών και πρωτοβουλιών για κοινωνικά ζητήματα και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής.

Η κοινωνική της δράση είναι πολυδιάστατη, με ενεργό συμμετοχή σε οργανισμούς, θεσμούς της κοινωνίας των πολιτών και κέντρα χάραξης πολιτικής. Συγκεκριμένα:

• Είναι μέλος της Διοικούσας Επιτροπής του Παγκύπριου Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντών (ΠΣΣΕ).

• Συμμετέχει στην Παράλληλη Βουλή των Πολιτών ως βασική Βουλεύτρια στις Ετήσιες Συνόδους και ως παρατηρήτρια στη Βουλή των Γερόντων.

• Κατέχει τη θέση της Αντιπροέδρου στον Σύνδεσμο «Παιδιά με Ηπατικές Παθήσεις – Γιώργος Ψαράς – Round Table» και είναι ιδρυτικό μέλος της Ομάδας Ενηλίκων Ασθενών «Φίλιππος Ακάμας».

• Είναι Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου του Παγκύπριου Συνδέσμου Πνευμονοπαθών και Φίλων.

• Διατελεί Β΄ Γραμματέας στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Μυασθένειας Gravis Cyprus.

• Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Ασθενών Κύπρου (ΟΣΑΚ).

• Είναι μέλος της EUPATI Cyprus και του Συνδέσμου Ρευματοπαθών Κύπρου.

• Είναι ιδρυτικό μέλος της Ομάδας Εργασίας «Πνευμονικής Αρτηριακής Υπέρτασης» του Παγκύπριου Συνδέσμου Πνευμονοπαθών.

Παράλληλα, εκπροσωπεί τους οργανωμένους ασθενείς σε ad hoc επιτροπές διαβούλευσης, συμβάλλοντας ενεργά στη διαμόρφωση πολιτικών υγείας, ενώ συμμετέχει και στην Επιτροπή κατά της Διαφθοράς.

Με ιδιαίτερη αγάπη για τα ζώα, συμμετέχει επίσης σε εθελοντικές δράσεις φροντίδας αδέσποτων ζώων, φροντίζοντας μαζί με άλλους εθελοντές περίπου 40 αδέσποτες γάτες σε τρία σημεία της Λευκωσίας.

Η πορεία της χαρακτηρίζεται διαχρονικά από την αφοσίωσή της στον άνθρωπο, την κοινωνική ευθύνη και την πολυεπίπεδη ενεργό συμμετοχή της στα κοινά, με στόχο μια κοινωνία πιο δίκαιη, ανθρώπινη και με ίσες ευκαιρίες για όλους.

Το Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο ανακοινώνει την υποψηφιότητας του κ. Φοίβου Κυπριανού στην Επαρχία Λευκωσίας.

Η υποψηφιότητά του, βασίζεται στην ανάγκη για μια πατριωτική και σταθερή στάση στο Κυπριακό, με στόχο μια δίκαιη λύση που να διασφαλίζει τα ανθρώπινα δικαιώματα και την εθνική ταυτότητα, καθώς και στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής.

Βιογραφικό

Ο Φοίβος Κυπριανού γεννήθηκε στη Λευκωσία το 1980 και είναι πατέρας δύο παιδιών. Μεγάλωσε στον προσφυγικό συνοικισμό Αγίου Μάμα στη Λακατάμια. Προέρχεται από οικογένεια προσφύγων από την Κερύνεια, με πολλούς αγνοούμενους από την τουρκική εισβολή του 1974. Αυτή η τραγωδία σημάδεψε βαθιά τη ζωή του και διαμόρφωσε την αταλάντευτη στάση του στο Κυπριακό.

Μετά την αποφοίτησή του από το Λύκειο, υπηρέτησε τη στρατιωτική θητεία του στις δυνάμεις τεθωρακισμένων. Στη συνέχεια ολοκλήρωσε τις σπουδές του και ίδρυσε τη δική του επιχείρηση παροχής υπηρεσιών κηπουρικής και διαμόρφωσης εξωτερικών χώρων. Γνωρίζει από πρώτο χέρι τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι μικρές επιχειρήσεις.

Παράλληλα με την επαγγελματική του πορεία, έχει συγγράψει τέσσερα βιβλία αστυνομικής λογοτεχνίας ενώ διηγήματα του έχουν κυκλοφορήσει σε ανθολογίες και περιοδικά. Γνωρίζει τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι του πολιτισμού.

Δήλωση κ. Κυπριανού

Η υποψηφιότητά μου με το ΕΛΑΜ, πηγάζει από τη βαθιά πεποίθηση ότι το Κυπριακό χρειάζεται πατριωτική και σταθερή στάση. Δεν πιστεύω σε λύσεις που αφήνουν την Κύπρο ευάλωτη απέναντι στην Τουρκία. Επιδιώκω, μια δίκαιη λύση που να σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα και να προστατεύει την εθνική μας ταυτότητα. Στόχος μου είναι η προστασία της πατρίδας μας από την ανεξέλεγκτη λαθρομετανάστευση και τις παράλογες ιδέες της «woke» ατζέντας που απειλούν την κοινωνία μας.

Με την εμπειρία μου, ως αυτοδημιούργητος επιχειρηματίας, πατέρας και συγγραφέας, δεσμεύομαι να παλέψω για το καλό της πατρίδας μας .

Το Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο ανακοινώνει την υποψηφιότητα του κ. Παύλου Θ. Ιωάννου, στην Επαρχία Λευκωσίας.

Μέσα από την υποψηφιότητά του θέλει να συμβάλει σε μια ισχυρή οικονομία ελεύθερης ιδιωτικής πρωτοβουλίας, μέγιστης ανταγωνιστικότητας, αποτελεσματικότητας και ανάπτυξης.

Βιογραφικό

Ο Παύλος Θ. Ιωάννου είναι αριστούχος απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών (Οικονομικές Επιστήμες) και κάτοχος μεταπτυχιακού MSc Economic του London School of Economics, ύστερα από σπουδή στο LSE με υποτροφία του Πανεπιστημίου Αθηνών. Σπούδασε επίσης Στρατηγική Διεύθυνση και Decision Engineering στο Northern Illinois University με υποτροφία Fulbright και έχει ολοκληρώσει Πανεπιστημιακές Σπουδές στα Μαθηματικά και Computing. To 2010 του απονεμήθηκε το John Βrooks Award, στο Βερολίνο, από IFTA για δημοσιευμένη εργασία του σχετικά με τη δυναμική των διεθνών χρηματαγορών.

Είναι επίσης κάτοχος, μεταξύ άλλων, του τίτλου Master Financial Technical Analysis (IFTA). Έχει εργαστεί σε διάφορα σχέδια ανάπτυξης και συναφή έργα της Διεθνούς Τράπεζας στην Ινδονησία, Αιθιοπία, Μεξικό, Γκάνα και αλλού. Εργάστηκε συνολικά σε περισσότερες από 35 χώρες και διετέλεσε Λειτουργός Οικονομικών στο Υπουργείο Οικονομικών.

Διετέλεσε Σύμβουλος Διοίκησης στην Κυπριακή Υπηρεσία Πληροφοριών την περίοδο 1993-2001, με εξειδίκευση στην ανάλυση πληροφοριών Εθνικής Ασφαλείας και παρακολούθησε πολλές σειρές συναφών προγραμμάτων κατάρτισης. Έχει διδάξει Ανάλυση Πληροφοριών και Διαδικασίας Λήψεως αποφάσεων στη Σχολή Πληροφοριών της ΚΥΠ την ίδια περίοδο. Μεταξύ των ετών 1992-1994 δίδασκε στην Αστυνομική Ακαδημία διάφορα θέματα της ειδικότητας του, σε όλα τα επίπεδα αξιωματικών.

Δημοσίευσε πολλά άρθρα και συνεντεύξεις σε Κυπριακές και Ελληνικές Εφημερίδες και περιοδικά και εφοδιάζει πολύ συχνά τις Κοινοβουλευτικές Επιτροπές της Βουλής των Αντιπροσώπων με τεχνικά Υπομνήματα, σε θέματα που συζητούνται σε Συνεδρίες των Επιτροπών στις οποίες καλείται να συμμετάσχει. Δημοσίευσε επίσης αριθμό συνεργασιών σε επιστημονικές επετηρίδες και επαγγελματικά περιοδικά.