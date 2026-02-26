Δωμάτια εμβαδού 12 τετραγωνικών μέτρων (τ.μ.), περιλαμβανομένων και χώρων υγιεινής, (τουαλέτα, νιπτήρας και ντους) θα είναι τα φοιτητικά δωμάτια με βάση το νέο σχέδιο το οποίο εξήγγειλε ο υπουργός Εσωτερικών, Κωνσταντίνος Ιωάννου. Στόχος η διαμόρφωση μικρών φοιτητικών εστιών προκειμένου να καλυφθούν οι αυξημένες στεγαστικές ανάγκες των φοιτητών οι οποίοι ανέρχονται σε δεκάδες χιλιάδες παγκυπρίως.

Η πιο πάνω ρύθμιση (ως προς το εμβαδόν) αφορά φοιτητικές εστίες ενός υπνοδωματίου, αλλά όσο αυξάνεται ο αριθμός των δωματίων (στην ίδια μονάδα) μειώνεται και το εμβαδόν των κοινόχρηστων χώρων. Μαζί με τη μείωση του εμβαδού εκφράζεται ελπίδα ότι θα μειωθεί και το ενοίκιο των δωματίων. Αξίζει να σημειωθεί, πως το υψηλό ενοίκιο οδηγεί φοιτητές ακόμη και στην εγκατάλειψη των σπουδών τους.

Πιο συγκεκριμένα, το «Σχέδιο Ανέγερσης Μονάδων Διαμονής Φοιτητών», ως προς το εμβαδόν των διαφόρων χώρων των εστιών, περιλαμβάνει και τις ακόλουθες ρυθμίσεις:

Η κουζίνα θα έχει εμβαδόν τέσσερα τετραγωνικά μέτρα (χοντρικά-χοντρικά 2Χ2 τ.μ., ο καθιστικός χώρος θα έχει εμβαδόν 9τ.μ. (3Χ3), με το συνολικό εμβαδόν να κυμαίνεται στα 25τ.μ.

Για δύο και τρία υπνοδωμάτια η κουζίνα παραμένει στα τέσσερα τετραγωνικά μέτρα, για τα τέσσερα και για τα πέντε υπνοδωμάτια η κουζίνα αυξάνεται στα 6τ.μ.. Για έξι και τα επτά υπνοδωμάτια το εμβαδόν αυξάνεται στα 8τ.μ., για οκτώ και εννέα υπνοδωμάτια η κουζίνα αυξάνεται στα 10τ.μ. και για εστία δέκα υπνοδωματίων το εμβαδόν της κουζίνας αυξάνεται στα 12τ.μ.

Όσον αφορά το συνολικό εμβαδόν, για ένα υπνοδωμάτιο καθορίζεται σε 25τ.μ., για δύο υπνοδωμάτια 37τ.μ., για τρία 49τ.μ., για τέσσερα 65τ.μ., για 5 δωμάτια 77τ.μ. για έξι δωμάτια 94τ.μ. για επτά 106τ.μ. , για 8 δωμάτια 122τ.μ. για εννέα 134τ.μ και για δέκα δωμάτια το συνολικό εμβαδόν ανέρχεται σε 152τ.μ.

Σχετικά με το καθιστικό προνοείται ότι μέχρι τρία υπνοδωμάτια το εμβαδόν θα είναι 9τ.μ., για τέσσερα και πέντε υπνοδωμάτια θα είναι 11τ.μ. για έξι και επτά υπνοδωμάτια θα είναι 11τ.μ., για οκτώ και για εννέα δωμάτια θα είναι 14τ.μ. για δέκα και ένδεκα υπνοδωμάτια θα είναι 16τ.μ. και για 12 υπνοδωμάτια το εμβαδόν του καθιστικού θα είναι 20τ.μ.

Εμβαδόν χώρων (τ.μ.) Υπνοδωμάτια 12 24 36 48 60 72 84 96 108 120 Κουζίνα 4 4 4 6 6 8 8 10 10 12 Καθιστικός χώρος 9 9 9 11 11 14 14 16 16 20 Σύνολο 25 37 49 65 77 94 106 122 134 152

Όπως είχε εξηγήσει και ο υπουργός Εσωτερικών, γενικά, για Μονάδες Διαμονής Φοιτητών προδιαγράφονται μικρότερα εμβαδά τεμαχίων, μικρότερα εμβαδά εσωτερικών χώρων, μειωμένες απαιτήσεις σε χώρους στάθμευσης, κατάργηση συμπερίληψης συγκεκριμένων κοινόχρηστων χώρων, όπως για θυρωρούς κ.ά. έτσι ώστε να δοθούν κίνητρα για υλοποίηση των αναπτύξεων αυτών με παράλληλη διασφάλιση των ανέσεων της φιλοξενούσας περιοχής.

Στο πλαίσιο εφαρμογής του σχεδίου, ο υπουργός Εσωτερικών, ασκώντας τις εξουσίες που παρέχονται σε αυτόν (με βάση το άρθρο 6 του «περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου») εκδίδει σχετική εντολή στην οποίαν καταγράφεται, πως «σκοπός είναι η ενίσχυση των δυνατοτήτων στέγασης φοιτητών στον κοινωνικό ιστό, είτε σε οργανωμένες φοιτητικές εστίες, είτε σε μεικτές αναπτύξεις, με καθορισμό των πρότυπων και άλλων σχετικών παραμέτρων για διασφάλιση τόσο της λειτουργικότητας των μονάδων όσο και την ορθολογική ένταξη τους, χωρίς επηρεασμό των ανέσεων της φιλοξενούσας περιοχής».

Η εντολή, εφαρμόζεται σε σχέση με νέες αναπτύξεις, καθώς και σε περιπτώσεις αλλαγής χρήσης και προσθηκομετατροπών σε εγκριμένες αναπτύξεις.

Βασικοί στόχοι της εντολής, είναι η ικανοποίηση των στεγαστικών αναγκών των φοιτητών/ σπουδαστών σε κατάλληλες περιοχές, ο καθορισμός προτύπων για διασφάλιση ποιότητας διαμονής των φοιτητών/ σπουδαστών, η προώθηση της βιώσιμης κινητικότητας και η ανάμειξη στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό των φοιτητών/ σπουδαστών με τον ευρύτερο πληθυσμό για ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και την αποφυγή υπερσυγκέντρωσης, καθώς και η ενίσχυση της πολιτικής για παροχή προσιτής στέγης.

Ο υπουργός εξηγεί πως η ανάγκη για διεύρυνση των δυνατοτήτων στέγασης έχει καταστεί ιδιαίτερα επιτακτική τα τελευταία χρόνια με τη λειτουργία και επέκταση αριθμού σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε όλες τις πόλεις, καθώς και με την γενικότερη αύξηση της ζήτησης για στέγαση, την άνοδο των τιμών των ενοικίων, την υπερσυγκέντρωση φοιτητών σε ορισμένες περιοχές, την επιδείνωση των κυκλοφοριακών προβλημάτων κ.ά.

«Μονάδα Διαμονής Φοιτητών»

Σύμφωνα με την ερμηνεία του υπουργείου Εσωτερικών, «Μονάδα Διαμονής Φοιτητών» σημαίνει την ενιαία στεγαστική μονάδα με μία είσοδο/ έξοδο η οποία χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τη διαμονή φοιτητών εγγεγραμμένων σε αναγνωρισμένη Σχολή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, με μέγιστο αριθμό φοιτητικών δωματίων τα δέκα.

Μία ενιαία φοιτητική στεγαστική μονάδα δύναται να αποτελεί μέρος οικοδομής με άλλες χρήσεις, ιδίως πολυκατοικίας, σε συνδυασμό με άλλες συμβατές χρήσεις ή/ και άλλες στεγαστικές μονάδες άλλου τύπου.

Το υπουργείο διευκρινίζει πως, οι Μονάδες Διαμονής Φοιτητών είναι δυνατό να ενοικιάζονται σε ακαδημαϊκό ή/ και ερευνητικό προσωπικό, και άλλο προσωπικό αναγνωρισμένης σχολής Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Στην κατηγορία των φοιτητών περιλαμβάνονται και οι μεταπτυχιακοί/ διδακτορικοί φοιτητές και φοιτητές Erasmus ή άλλων εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

Προδιαγραφές των χώρων διαμονής και άλλες πρόνοιες

Σύμφωνα πάντα με το υπουργείο Εσωτερικών, για να λειτουργήσουν οι μονάδες πρέπει να ισχύουν οι πιο κάτω ελάχιστες προδιαγραφές.

Για τις Μονάδες Διαμονής Φοιτητών θα απαιτείται τουλάχιστον ένας χώρος στάθμευσης για κάθε πέντε φοιτητικά δωμάτια και ένας χώρος στάθμευσης μοτοποδηλάτου/ ποδηλάτου για κάθε φοιτητικό δωμάτιο, δεδομένου ότι, αυτές απέχουν μέχρι 1 χλμ. από εγκαταστάσεις αναγνωρισμένης σχολής Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Σε περιπτώσεις όπου αυτό δικαιολογείται επαρκώς από τα δεδομένα της ανάπτυξης, (π.χ. όπου προτείνονται ατομικές κουζίνες και καθιστικά), ή/ και τα ειδικά χαρακτηριστικά κάθε περίπτωσης, ή/ και τα ειδικά χαρακτηριστικά της φιλοξενούσας περιοχής (π.χ. Περιοχή Ειδικού Χαρακτήρα), ή/ και όπου η ανάπτυξη αφορά σε αλλαγή χρήσης/ προσθηκομετατροπές σε υφιστάμενη οικοδομή, η Πολεοδομική Αρχή δύναται να επιτρέψει μικρότερα από τα καθορισμένα εμβαδά χώρων κοινόχρηστων διευκολύνσεων, ή/ και αποκλίσεις των πιο πάνω προτύπων.

Σε περιπτώσεις ανέγερσης Μονάδων Διαμονής Φοιτητών όπου εφαρμόζονται σχέδια, όπως το Σχέδιο Χορηγιών για Φοιτητικές Εστίες/ Φοιτητικά Δωμάτια στην εντός των Τειχών Λευκωσία, τότε οι προδιαγραφές δύναται να διαφοροποιηθούν ανάλογα με τις απαιτήσεις του Ειδικού Σχεδίου.

Η χωροθέτηση Μονάδων Διαμονής Φοιτητών σε ισόγειο κτηρίων που παραδοσιακά φιλοξενούσαν εμπορικές χρήσεις, συμπεριλαμβανομένου του ισογείου Διατηρητέων Οικοδομών με εμπορική χρήση δεν θα γίνεται, κατά κανόνα, αποδεκτή. Στο ισόγειο είναι δυνατόν να χωροθετούνται άλλες βοηθητικές χρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των χώρων κοινόχρηστων διευκολύνσεων.

Οι Μονάδες Διαμονής Φοιτητών πρέπει να τηρούν τους κανονισμούς για χρήση από άτομα με αναπηρία.

Οι Μονάδες Διαμονής Φοιτητών θα καθορίζονται στα εγκεκριμένα σχέδια και θα τίθεται σχετικός όρος στην Πολεοδομική Άδεια, για να είναι δυνατός ο περιοδικός έλεγχος προς επιβεβαίωση τήρησης των πιο πάνω από την αρμόδια Αρχή.