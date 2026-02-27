Ενημερωτικό εργαστήρι με θέμα τη φορολογική μεταρρύθμιση πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου στα γραφεία της EY Κύπρου, με τη συμμετοχή τραπεζικών στελεχών και υπό την αιγίδα του Σύνδεσμος Τραπεζών Κύπρου.

Η εκδήλωση προσέλκυσε έντονο ενδιαφέρον από τους τραπεζικούς οργανισμούς, με θερμή ανταπόκριση και συμμετοχή σημαντικού αριθμού στελεχών από τράπεζες-μέλη του Συνδέσμου, στους οποίους και απευθυνόταν το εργαστήρι.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης παρουσιάστηκε εμπεριστατωμένη ανάλυση των βασικών πτυχών της φορολογικής μεταρρύθμισης από τους συνεταίρους του Τμήματος Φορολογικών Υπηρεσιών της EY Κύπρου Άννα Παπαμιχαήλ, Πέτρο Λιασσίδη και Φίλιππο Ραπτόπουλο, καθώς και από τον διευθυντή Σίμο Σίμου. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε γόνιμη ανταλλαγή απόψεων με τα συμμετέχοντα στελέχη.

Στο επίκεντρο βρέθηκαν καίρια ζητήματα εφαρμογής και πεδία που χρήζουν διευκρινίσεων, ενώ καταγράφηκαν τα σημεία για τα οποία ο Σύνδεσμος Τραπεζών προτίθεται να ζητήσει περαιτέρω κατευθύνσεις ή ρυθμίσεις από το Τμήμα Φορολογίας.

Σε ανακοίνωσή του, ο Σύνδεσμος Τραπεζών Κύπρου ευχαρίστησε την EY για τη φιλοξενία και τις παρουσιάσεις, καθώς και τα τραπεζικά στελέχη για την ενεργό συμμετοχή τους, επισημαίνοντας ότι τέτοιες πρωτοβουλίες συμβάλλουν στον αποτελεσματικό συντονισμό του τραπεζικού τομέα ενόψει των αλλαγών στο φορολογικό πλαίσιο.