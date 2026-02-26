Μια σοβαρή καταγγελία βλέπει το φως της δημοσιότητας αναφορικά με τη λειτουργία ακτινοδιαγνωστικού κέντρου συμβεβλημένου με το ΓεΣΥ, το οποίο φέρεται να εξυπηρετεί ανθρώπους ασθενείς κατά τη διάρκεια της ημέρας και κατοικίδια ζώα κατά τις βραδινές ώρες.

Το θέμα ανέδειξε το τηλεοπτικό κανάλι Άλφα Κύπρου, μεταδίδοντας πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες το συγκεκριμένο κέντρο, μετά τις 8 το βράδυ, σε συνεργασία και με κτηνίατρους, δέχεται ζώα για διαγνωστικές εξετάσεις από την πίσω είσοδο του υποστατικού, ώστε να μην γίνονται αντιληπτοί οι επισκέπτες.

Η εκπομπή Άλφα Ενημέρωση παρουσίασε διάλογο μεταξύ ιδιοκτήτη σκύλου με υπάλληλο αλλά και με γιατρό, για να προγραμματίσει μαγνητική τομογραφία (MRI) για το κατοικίδιό του στο κέντρο. Όπως ισχυρίζεται, του δόθηκε ραντεβού σε βραδινή ώρα και του ζητήθηκε να εισέλθει από συγκεκριμένη, μη κεντρική είσοδο.

Κατά τη μαρτυρία του, οι υπεύθυνοι του κέντρου τον ρώτησαν εάν ο σκύλος έφερε λουρί, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν θα κινείται ελεύθερα στον χώρο. Ο ίδιος ανέφερε επίσης ότι το κόστος της εξέτασης ανήλθε στα 410 ευρώ, ποσό το οποίο, όπως υποστηρίζει, κατέβαλε αποκλειστικά σε μετρητά.

Πέραν της χρήσης του χώρου για εξετάσεις ζώων, εγείρονται ερωτήματα και για τον τρόπο πληρωμής, καθώς σύμφωνα με την καταγγελία, για τις υπηρεσίες που παρέχονται σε κατοικίδια ζητείται πληρωμή σε μετρητά.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη τοποθέτηση από πλευράς Υπουργείου Υγείας.