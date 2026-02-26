Σκηνές που κόβουν την ανάσα εκτυλίχθηκαν στο εθνικό πάρκο Κρούγκερ της Νότιας Αφρικής όταν ένας ιπποπόταμος επιτέθηκε σε σκάφος ομάδας προστασίας της άγριας ζωής, αναποδογυρίζοντάς το και ρίχνοντας έναν θηροφύλακα στο νερό.

Το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια επιχείρησης της οργάνωσης The Digital Ark, τα μέλη της οποίας προσπαθούσαν να εντοπίσουν και να ακινητοποιήσουν με αναισθητικά βέλη έναν ιπποπόταμο και το μικρό του. Τα ζώα είχαν διαφύγει από φάρμα έπειτα από πρόσφατες πλημμύρες και στόχος ήταν η ασφαλής μεταφορά τους πίσω στη φάρμα.

Η στιγμή της επίθεσης του ιπποπόταμου

Όπως φαίνεται στο βίντεο που έγινε viral, ο θηροφύλακας βρισκόταν πάνω σε μικρό σκάφος όταν ο τεράστιος ιπποπόταμος χτύπησε από κάτω το σκαρί, αναποδογυρίζοντάς το με δύναμη. Ο νεαρός άνδρας εκτινάχθηκε στο νερό μέσα σε κλάσματα του δευτερολέπτου.

Στις εικόνες φαίνεται να σκαρφαλώνει πανικόβλητος στο αναποδογυρισμένο σκάφος για να σωθεί, ενώ τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας παρακολουθούν έντρομα από κοντινή σχεδία.

Ανάμεσά τους βρισκόταν και ο πατέρας του, Αντρέ Πίενααρ, ο οποίος ενστικτωδώς τράβηξε το πιστόλι του. Όπως δήλωσε αργότερα στην ελβετική εφημερίδα 20 Minuten, το έκανε «περισσότερο για να νιώσω καλύτερα – αυτό το όπλο δεν μπορεί να κάνει πολλά απέναντι σε ένα τόσο επικίνδυνο ζώο».

Ευτυχώς, ο ιπποπόταμος απομακρύνθηκε μετά την επίθεση. Ο Πίενααρ ανέφερε ότι τον άκουσε να φυσάει δυνατά περίπου 40 μέτρα μακριά. «Δεν του άρεσε η ιδέα, οπότε αποχωρήσαμε. Έχουμε χρόνο. Θα προσπαθήσουμε ξανά μια άλλη μέρα», πρόσθεσε.

«Δεν είναι σκηνοθετημένο, είναι η πραγματική δουλειά στην άγρια φύση»

Με ανάρτησή του στο Facebook, ο Πίενααρ τόνισε πως το βίντεο αποτελεί σκληρή υπενθύμιση του κινδύνου που συνιστούν τα παχύδερμα αυτά: «Οι ιπποπόταμοι ευθύνονται για τους περισσότερους θανάτους ανθρώπων στην Αφρική από σχεδόν οποιοδήποτε άλλο μεγάλο ζώο… και σήμερα μας θύμισε το γιατί. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, ο ιπποπόταμος όρμησε και αναποδογύρισε το σκάφος μας, ρίχνοντας μέλος της ομάδας στο νερό. Δεν είναι σκηνοθετημένο. Είναι πραγματική δουλειά στην άγρια φύση».

Οι ιπποπόταμοι θεωρούνται τα πιο θανατηφόρα μεγάλα θηλαστικά της Αφρικής, με εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για 500 έως και 3.000 θανάτους ετησίως. Ιδιαίτερα χωροκτητικοί, κυρίως μέσα στο νερό, οι ιπποπόταμοι μπορούν να επιτεθούν αιφνιδιαστικά, με το ποσοστό θνησιμότητας σε άμεση σύγκρουση να αγγίζει το 86%.

Το σοκαριστικό περιστατικό λειτουργεί πλέον ως ηχηρή προειδοποίηση για τους κινδύνους που κρύβει η επαφή με την άγρια φύση ακόμη και για τους πιο έμπειρους επαγγελματίες.

