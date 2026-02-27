Δύο νεογνά με εντυπωσιακά διαφορετικό βάρος γεννήθηκαν την ίδια ημέρα στο ίδιο νοσοκομείο στη Νέα Υόρκη, προκαλώντας συγκίνηση στο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, μία μητέρα έφερε στον κόσμο ένα αγοράκι με βάρος σχεδόν διπλάσιο από τον μέσο όρο των νεογέννητων, γεγονός που οδήγησε το προσωπικό να το χαρακτηρίσει άτυπα ως «μωρό-γίγαντα». Την ίδια ημέρα, στο ίδιο μαιευτήριο, γεννήθηκε και ένα εξαιρετικά μικρό νεογνό, το οποίο χρειάστηκε άμεση φροντίδα σε μονάδα νεογνών.

Η φωτογραφία που κυκλοφόρησε, στην οποία αποτυπώνεται η έντονη αντίθεση στο μέγεθος των δύο μωρών, έγινε γρήγορα σύμβολο της ευθραυστότητας αλλά και της δύναμης της ζωής. Όπως αναφέρουν εργαζόμενοι του νοσοκομείου, σπάνια καταγράφεται τόσο μεγάλη διαφορά βάρους σε γεννήσεις που πραγματοποιούνται την ίδια ημέρα και στον ίδιο χώρο.

Ο μικρός Shawn Jr. γεννήθηκε στις 31 Ιανουαρίου στο Cayuga Medical Center, ζυγίζοντας σχεδόν 6 κιλά και έγινε το πιο βαρύ μωρό που έχει γεννηθεί ποτέ στο συγκεκριμένο νοσοκομείο. Οι γονείς του περίμεναν ότι το τέταρτο παιδί τους θα ήταν μεγαλόσωμο, ωστόσο το τελικό βάρος τούς άφησε άφωνους. «Ξέραμε ότι θα ήταν μεγαλύτερος, αλλά δεν το περιμέναμε αυτό», ανέφερε η μητέρα σε ανακοίνωση και εξήγησε ότι το μωρό της φορά ήδη πάνες και ρούχα για βρέφη 3 έως 6 μηνών. «Είναι σαν να πήγα κατευθείαν σε μωρό τριών μηνών», είπε.

Το νοσοκομείο δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μια τρυφερή φωτογραφία που δείχνει τον Shawn Jr. δίπλα στη μικρή Margot, η οποία γεννήθηκε την ίδια ημέρα και ζύγιζε μόλις 1,8 κιλά. Η μητέρα της δήλωσε ότι η ξεχωριστή αυτή σύμπτωση έκανε τη δική της εμπειρία «ακόμη πιο γλυκιά», τονίζοντας πως ήταν μια όμορφη υπενθύμιση ότι τα μωρά έρχονται «σε όλα τα σχήματα και μεγέθη».

Η διοίκηση του νοσοκομείου υπογράμμισε ότι κάθε μωρό και κάθε γέννα είναι μοναδική και πολύτιμη, και σημείωσε πως το ιατρικό προσωπικό είναι προετοιμασμένο να προσφέρει υψηλού επιπέδου φροντίδα ανεξάρτητα από το βάρος του κάθε νεογνού.

Σύμφωνα με τα Ρεκόρ Γκίνες, το βαρύτερο μωρό που έχει καταγραφεί ποτέ γεννήθηκε στην Ιταλία το 1955 και ζύγιζε περίπου 10 κιλά.

