Το Ιράν έχει τεθεί σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού, καθώς οι ΗΠΑ εμφανίζονται έτοιμες να προχωρήσουν σε πλήγματα, εφόσον το υπουργείο Εξωτερικών ενημερώσει τον πρόεδρο Τραμπ (Donald Trump) ότι οι διπλωματικές προσπάθειες έχουν οδηγηθεί σε αδιέξοδο, με τον αμερικανικό στρατό να έχει ήδη καθορίσει και στοχεύσει συγκεκριμένους στόχους.

Το Ίδρυμα για την Υπεράσπιση των Δημοκρατιών αποκαλύπτει τους πιθανούς στόχους σε τρεις χάρτες.

Οι περισσότεροι στρατιωτικοί στόχοι βρίσκονται στα κεντρικά και βόρεια της χώρας:

Οι δώδεκα πυρηνικοί στόχοι βρίσκονται κυρίως στα κεντρικά της χώρας:

Οι καθεστωτικές εγκαταστάσεις βρίσκονται κυρίως στα νότια της χώρας:

Συνολικά όλοι οι στόχοι σε έναν χάρτη: Επτά εγκαταστάσεις, πυρηνικές, στρατιωτικές και καθεστωτικές βρίσκονται έξω από την Τεχεράνη, ενώ οκτώ εγκαταστάσεις βρίσκονται κοντά στον Περσικό Κόλπο

Στο σενάριο της άμεσης στρατιωτικής σύγκρουσης, οι ΗΠΑ – με βάση τη μέχρι τώρα στρατηγική τους σε παρόμοιες κρίσεις – θα στόχευαν κυρίως υποδομές υψηλής στρατηγικής αξίας, αποφεύγοντας (τουλάχιστον αρχικά) μαζικά πλήγματα σε αστικά κέντρα. Οι πιθανότεροι στόχοι θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν:

Πυρηνικές εγκαταστάσεις

Τις πιο «κρίσιμες» τοποθεσίες του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος, όπως:

Natanz Nuclear Facility.

Fordow Fuel Enrichment Plant.

Bushehr Nuclear Power Plant.

Στόχος θα ήταν η επιβράδυνση ή καταστροφή δυνατοτήτων εμπλουτισμού ουρανίου και ανάπτυξης πυρηνικών όπλων.

Στρατιωτικές βάσεις και υποδομές των Φρουρών της Επανάστασης

Οι ΗΠΑ έχουν στο παρελθόν στοχοποιήσει τη Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC), ειδικά μονάδες πυραύλων και drone. Πιθανοί στόχοι:

Βάσεις βαλλιστικών πυραύλων.

Κέντρα ελέγχου UAV.

Αποθήκες οπλισμού.



skai.gr