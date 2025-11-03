Σε αναβάθμιση της οργανωτικής της δομής από επιστημονική σε επαγγελματική, χωρίς δημοσιονομικό κόστος, προχωρεί η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου, όπως ανακοίνωσε ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών η Έφορος Εσωτερικού Ελέγχου Άννα Ζαβού-Χριστοφόρου. Η αλλαγή εγκρίθηκε από τον Υπουργό Οικονομικών τον Οκτώβριο του 2025 και εντάσσεται στις τροποποιήσεις του κρατικού προϋπολογισμού 2026.

Η κα Χριστοφόρου, παρουσιάζοντας τον προϋπολογισμό ύψους €2,95 εκατ., τόνισε ότι η αναβάθμιση στοχεύει στην ενίσχυση της λειτουργικότητας, της εξειδίκευσης και της αποτελεσματικότητας της Υπηρεσίας, με στόχο τη δημιουργία ενός ισχυρού Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου, που θα αποτελέσει «τη ραχοκοκαλιά της πρόληψης μέσω της ορθής διαχείρισης κινδύνων».

🔹 Αναβάθμιση χωρίς κόστος, με έμφαση στη στελέχωση

Η Έφορος εξήγησε ότι η μετάβαση στην επαγγελματική δομή δεν επιβαρύνει τον προϋπολογισμό, καθώς οι θέσεις ανακατανέμονται εντός της υφιστάμενης δαπάνης. Οι 40 οργανικές θέσεις της Υπηρεσίας ανήκαν μέχρι το 2025 στην «επιστημονική» δομή, με το προσωπικό να λαμβάνει χαμηλότερες κλίμακες σε σχέση με αντίστοιχους λειτουργούς του Γενικού Λογιστηρίου, της Ελεγκτικής Υπηρεσίας και του Τμήματος Φορολογίας, παρότι διαθέτει ίδια προσόντα.

Η κ. Χριστοφόρου επεσήμανε ότι η αναβάθμιση βασίστηκε σε τρείς πυλώνες:

Εξομοίωση επαγγελματικών προσόντων και κλιμάκων, Ενίσχυση του ρόλου και των αρμοδιοτήτων της Υπηρεσίας, Βελτίωση των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου μέσω πρόσληψης εξειδικευμένου επαγγελματικού προσωπικού.

Αναγνώρισε ότι σήμερα το 50% του προσωπικού εργάζεται σε ευρωπαϊκά προγράμματα, ενώ τρία άτομα υπηρετούν στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, γεγονός που περιορίζει τη δυνατότητα πλήρους ελέγχου. «Με τη νέα δομή ελπίζουμε να στελεχωθούμε επαρκώς ώστε να υπάρχει τουλάχιστον ένα άτομο ανά Υπουργείο», σημείωσε.

🔹 Προϋπολογισμός κάτω από το όριο δαπανών

Ο προϋπολογισμός του 2026, ύψους €2.946.197, είναι χαμηλότερος κατά 5,86% από το ανώτατο όριο δαπανών που είχε οριστεί στα €3,13 εκατ. Οι δαπάνες προσωπικού ανέρχονται σε €2,54 εκατ., ενώ σημαντικό μέρος των εξόδων καλύπτεται από κοινοτική Τεχνική Βοήθεια.

Η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου, ως Αρχή Ελέγχου για συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα, χρηματοδοτείται κατά περίπου €767.000 ετησίως από την Ευρωπαϊκή Ένωση, στο πλαίσιο της Προγραμματικής Περιόδου 2021–2027. Τα κονδύλια καλύπτουν μισθούς, ενοίκια, σεμινάρια, αγορά ελεγκτικών υπηρεσιών και μηχανογραφικό εξοπλισμό.

Η μείωση των συνολικών δαπανών κατά €161.952 σε σχέση με το 2025 οφείλεται στη μεταφορά πόρων για ελέγχους συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων στη Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και στη Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Ταμείων.

🔹 Εστίαση σε ελέγχους κυβερνοασφάλειας και κινδύνων

Η κα Χριστοφόρου ανέφερε ότι στον προϋπολογισμό διατηρούνται €10.000 για τη διενέργεια ελέγχου κυβερνοασφάλειας με βάση το Cybersecurity Maturity Model της Αρχής Ψηφιακής Ασφάλειας, καθώς η Υπηρεσία θεωρείται Κρίσιμη Υποδομή του Κράτους.

Παράλληλα, σημείωσε ότι αυξάνονται οι δαπάνες ενοικίων κατά €32.000, λόγω αναπροσαρμογής του ενοικιαστηρίου από 1ης Σεπτεμβρίου 2024, ενώ έχει ήδη αποσταλεί αίτημα πρόσθετων πιστώσεων στο Υπουργείο Οικονομικών.

🔹 Κοινοβουλευτικές τοποθετήσεις

Μετά τη συνεδρία, ο βουλευτής του ΑΚΕΛ Ανδρέας Καυκαλιάς ανέφερε ότι η Έφορος έκανε λόγο για αδυναμία σωστής διαχείρισης κινδύνων και ελλιπή εσωτερικό έλεγχο στα Υπουργεία. Όπως είπε, η Υπηρεσία δεν συμμετείχε στις διαδικασίες για το έργο του τερματικού φυσικού αερίου στο Βασιλικό, ούτε διενήργησε ελέγχους συμμόρφωσης με τα μέτρα ασφαλείας που ορίζει η Αρχή Ψηφιακής Ασφάλειας.

Ο κ. Καυκαλιάς τόνισε ότι η μη στήριξη της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου από την Κυβέρνηση «κοστίζει ακριβά στον φορολογούμενο πολίτη», υπογραμμίζοντας πως οι κίνδυνοι για την οικονομία περιλαμβάνουν τη μη συμμόρφωση με το κοινοτικό κεκτημένο και την πορεία μεγάλων έργων, όπως η ηλεκτρική διασύνδεση.

ΚΥΠΕ