Με τη χρηματοδότηση του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και στόχο την αναζωογόνηση της εντός των τειχών πόλης της Λευκωσίας, πραγματοποιήθηκαν τη Δευτέρα 3 Νοεμβρίου 2025 τα εγκαίνια του έργου δημιουργίας φοιτητικών εστιών, παρουσία του Υπουργού Οικονομικών Μάκη Κεραυνού, του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κύπρου, του Δήμου Λευκωσίας και εκπροσώπων της ακαδημαϊκής κοινότητας.

Ο κ. Κεραυνός χαρακτήρισε την τελετή «γιορτή μιας πολιτικής που συνδυάζει βιωσιμότητα και κοινωνική ευαισθησία», σημειώνοντας πως κάθε επένδυση στην παιδεία αποτελεί επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο, το οποίο «είναι ό,τι πιο πολύτιμο διαθέτει η μικρή μας πατρίδα».

🔹 Χρηματοδότηση μέσω του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Ο Υπουργός υπογράμμισε ότι το έργο αποτελεί μέρος του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το οποίο προβλέπει αξιοποίηση πόρων ύψους €1,2 δισ. μέχρι το 2026. Το Σχέδιο, όπως ανέφερε, περιλαμβάνει 135 μέτρα, μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις σε τομείς όπως η πράσινη οικονομία, η υγεία, ο ψηφιακός μετασχηματισμός, καθώς και η εκπαίδευση και η ανάπτυξη δεξιοτήτων.

Μέχρι σήμερα, η Κύπρος έχει λάβει €568 εκατ., ποσό που αντιστοιχεί στο 53% της συνολικής χορηγίας, ενώ το αίτημα για την έκτη δόση, ύψους €61 εκατ., τελεί υπό αξιολόγηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

🔹 50 φοιτητικές εστίες στην εντός των τειχών πόλη

Το έργο των 50 φοιτητικών εστιών υλοποιήθηκε από τον Δήμο Λευκωσίας, σε συνεργασία με την ακαδημαϊκή κοινότητα και το Υπουργείο Οικονομικών, στο πλαίσιο του μέτρου «Αναγέννηση και αναζωογόνηση της εντός των τειχών Λευκωσίας».

Το μέτρο, με συνολικό προϋπολογισμό €18 εκατ. (χωρίς ΦΠΑ), περιλαμβάνει:

Αγορά και ανακαίνιση κτιρίων από τον Δήμο Λευκωσίας ύψους €7 εκατ. , και

από τον Δήμο Λευκωσίας ύψους , και Σχέδιο χορηγιών για τη μετατροπή δωματίων σε φοιτητικές εστίες, με φορέα υλοποίησης το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως, ύψους €11 εκατ.

Ο Υπουργός συνεχάρη τον Δήμαρχο και το Δημοτικό Συμβούλιο, τονίζοντας ότι η πρωτοβουλία συμβάλλει ουσιαστικά στην αναζωογόνηση μιας περιοχής «με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, προκλήσεις και ευκαιρίες».

🔹 Συμπληρωματικά έργα και ευρωπαϊκές συνέργειες

Ο κ. Κεραυνός αναφέρθηκε και στα αστικά αντιπλημμυρικά έργα του Δήμου Λευκωσίας, προϋπολογισμού €14 εκατ., τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη με στόχο την προστασία της πρωτεύουσας από πλημμυρικά φαινόμενα.

Ήδη, όπως είπε, έχουν ολοκληρωθεί εργασίες σε περιοχές όπως ο Άγιος Αντώνιος, ο Λυκαβηττός, οι Άγιοι Ομολογητές και η παλιά πόλη, ενώ οι παρεμβάσεις σε Παλλουριώτισσα και κέντρο Λευκωσίας αναμένεται να ολοκληρωθούν έως τον Αύγουστο του 2026.

Παράλληλα, στο πλαίσιο του Προγράμματος Πολιτικής Συνοχής “ΘΑλΕΙΑ 2021–2027”, υλοποιούνται 10 έργα συνολικού ύψους €73 εκατ. για τον ευρύτερο Δήμο Λευκωσίας.

Μεταξύ αυτών:

Η αποκατάσταση της Παλιάς Δημοτικής Αγοράς σε Κέντρο Έρευνας και Καινοτομίας (€8 εκατ.), Η ανάπτυξη υποδομών “Έξυπνης Πόλης” (€8 εκατ.), και Η ανάπλαση της Συνοικίας Δημιουργικών Επιχειρήσεων (€5 εκατ.).

🔹 «Αξιοπρεπής στέγαση για τους φοιτητές»

Απευθυνόμενος στους φοιτητές, ο κ. Κεραυνός διαβεβαίωσε ότι η Κυβέρνηση αναγνωρίζει το αυξημένο κόστος στέγασης και θέτει ως προτεραιότητα την ανακούφιση των οικογενειών.

«Θέλουμε να σας προσφέρουμε αξιοπρεπή χώρο διαβίωσης, ηρεμίας και μελέτης, ώστε να είστε αφοσιωμένοι στις σπουδές σας», τόνισε.

🔹 «Στοίχημα η πλήρης αξιοποίηση των πόρων»

Ο Υπουργός επισήμανε ότι η επιτυχής ολοκλήρωση του Σχεδίου Ανάκαμψης και των συγχρηματοδοτούμενων ευρωπαϊκών έργων αποτελεί «στοίχημα όλων μας», τονίζοντας τη σημασία της στενής συνεργασίας των θεσμών και φορέων.

Ολοκληρώνοντας, εξέφρασε ευχαριστίες προς την Τοπική Αυτοδιοίκηση, το Πανεπιστήμιο, τις κρατικές υπηρεσίες και τη Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης του Υπουργείου Οικονομικών για τη συμβολή τους στην υλοποίηση του έργου.