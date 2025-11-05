Ο πρώτος δορυφόρος που αναπτύχθηκε στην Κύπρο προγραμματίζεται να εκτοξευθεί το 2026 με την υποστήριξη της NASA και του COSPAR (Παγκόσμιος Οργανισμός Ερευνας Διαστήματος), σηματοδοτώντας ένα ορόσημο στην τεχνολογική πρόοδο της χώρας, δήλωσε ο Επικεφαλής Επιστήμονας και Πρόεδρος του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ), Δημήτρης Σκουρίδης.

Ο κ. Σκουρίδης, ο οποίος εγκαινίασε τις εργασίες του 6ου παγκόσμιου συμποσίου διαστημικής έρευνας COSPAR 2025, που πραγματοποιείται από τις 3 έως τις 7 Νοεμβρίου 2025, στη Λευκωσία, σημείωσε ότι η φιλοξενία μιας από τις σημαντικότερες συγκεντρώσεις για τη διαστημική έρευνα στον κόσμο «δεν είναι τυχαία, αλλά επιβεβαιώνει το στρατηγικό όραμα της Κύπρου και την αποφασιστικότητά της να καταστεί περιφερειακός κόμβος για την έρευνα, την καινοτομία και την Υψηλή Τεχνολογία».

Σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση του Επικεφαλής Επιστήμονα, το συνέδριο με θέμα «Εξερεύνηση του Διαστήματος 2025: Οι προκλήσεις της ανθρωπότητας και ουράνιες λύσεις», τελεί υπό την αιγίδα του Γραφείου του Επικεφαλής Επιστήμονα, ενώ το ΙδΕΚ είναι ο μεγάλος εθνικός χορηγός.

Την έναρξη του Συμποσίου έκανε ο Γιώργος Δανός, Πρόεδρος του Κυπριακού Οργανισμού Εξερεύνησης Διαστήματος (CSEO), παρουσία πρέσβεων, περισσότερων από 40 εκπροσώπων διεθνών διαστημικών οργανισμών, αστροναυτών και κορυφαίων προσωπικοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των Niklas Hedman, νέου Γενικού Συμβούλου του COSPAR και πρώην Αναπληρωτή Διευθυντή του Γραφείου των Ηνωμένων Εθνών για Υποθέσεις Διαστήματος (UNOOSA), του John G. Reed, Chief Rocket Scientist στη United Launch Alliance (ULA), και του Jean-Yves Le Gall, πρώην Διευθύνοντος Συμβούλου της Arianespace.

Στην ομιλία του, ο κ. Σκουρίδης αναφέρθηκε στην ίδρυση του Κυπριακού Κέντρου Διαστημικής Έρευνας και Καινοτομίας (C-SpaRC), χαρακτηρίζοντάς το ως ορόσημο στην επιστημονική ανάπτυξη της χώρας. Η εθνική υποδομή ύψους 2,5 εκατομμυρίων ευρώ, που χρηματοδοτείται από το ΙδΕΚ, συντονίζεται από τον Κυπριακό Οργανισμό Εξερεύνησης Διαστήματος (CSEO), σε συνεργασία με το TRISH της NASA, τη Lockheed Martin, το Γεωφυσικό Παρατηρητήριο Sodankylä και κορυφαία κυπριακά ερευνητικά ιδρύματα.

Εξήγησε ότι το C-SpaRC παρέχει υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις για γρήγορη δημιουργία πρωτοτύπων, παραγωγή και διαστημικές δοκιμές, επιτρέποντας στην Κύπρο να συμμετέχει ενεργά σε ευρωπαϊκές και παγκόσμιες διαστημικές αποστολές.

Ανακοίνωσε, επίσης, ότι ο πρώτος δορυφόρος που αναπτύχθηκε στην Κύπρο προγραμματίζεται να εκτοξευθεί το 2026 με την υποστήριξη της NASA και του COSPAR, σηματοδοτώντας ένα ορόσημο στην τεχνολογική πρόοδο της χώρας.

Ο κ. Σκουρίδης υπογράμμισε, επίσης, τη σημασία της ένταξης της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Διαστημική Υπηρεσία (ESA), ως συνδεδεμένο μέλος και της υπογραφής των Συμφωνιών Άρτεμις με τη NASA το 2024, εξελίξεις που ενισχύουν τη συμμετοχή της Κύπρου στην παγκόσμια εξερεύνηση και συνεργασία.

Στην εναρκτήρια ομιλία της, η καθηγήτρια Pascale Ehrenfreund, πρόεδρος του COSPAR, είπε ότι η εκδήλωση σηματοδοτεί την αρχή «μιας πραγματικά συναρπαστικής εβδομάδας επιστημονικής ανταλλαγής», προσφέροντας μια πλατφόρμα για την προώθηση του διαλόγου και της συνεργασίας στον τομέα της διαστημικής επιστήμης και τεχνολογίας. Η κα Ehrenfreund προανήγγειλε, επίσης, ότι το COSPAR θα εκδώσει σύντομα μια επίσημη ανακοίνωση σχετικά με το ζωτικό ρόλο της διαστημικής παρατήρησης στην προώθηση της διεθνούς έρευνας για το κλίμα, ενόψει της επικείμενης COP13 στη Βραζιλία.

Σε ομιλία του, εκ μέρους του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο Γεώργιος Κωμοδρόμος, Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής του Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, υπογράμμισε την ταχεία πρόοδο της Κύπρου στην ανάπτυξη του εθνικού διαστημικού οικοσυστήματός της, συμπεριλαμβανομένης της ίδρυσης του C-SpaRC, της ιδιότητας της Κύπρου ως συνδεδεμένου μέλους της ESA και των Ημερών Διαστήματος της ΕΕ, τις οποίες θα φιλοξενήσει η Κύπρος, κατά τη διάρκεια της Προεδρίας της στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το 2026.

Μιλώντας εκ μέρους του Μεγάλου Χορηγού του Συμποσίου, ο Δρ. Eric Smith, Διευθυντής Οπτικής Ανίχνευσης και Εκμετάλλευσης στη Lockheed Martin Space και Πρόεδρος της Επιτροπής Βιομηχανικών Σχέσεων του COSPAR, επιβεβαίωσε τη μακροχρόνια συνεργασία της Lockheed Martin με το COSPAR και εξήρε την εκδήλωση για τον ρόλο που επιτελεί ως προς την προώθηση της συνεργασίας μεταξύ της βιομηχανίας και της επιστημονικής έρευνας.

Ο Ευρωβουλευτής, Δρ. Κώστας Μαυρίδης, εξέφρασε τη θέση ότι η Κύπρος μπορεί και πρέπει να διαδραματίσει ζωτικό ρόλο στη Μεσόγειο, υποστηρίζοντας τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού κέντρου διαχείρισης κρίσεων με έδρα την Κύπρο για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, των φυσικών καταστροφών και των περιφερειακών προκλήσεων ασφάλειας, όπου η διαστημική τεχνολογία θα διαδραματίσει κεντρικό ρόλο.

Ο κ. Μάριος Ταννούσης, Διευθύνων Σύμβουλος του Invest Cyprus, υπογράμμισε τη δέσμευση της χώρας να υποστηρίξει την ανάπτυξη του εθνικού διαστημικού οικοσυστήματος μέσω διεθνών συνεργασιών και επενδύσεων.

ΚΥΠΕ