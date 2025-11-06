Την προσεχή ανακοίνωση συγκεκριμένων ενεργειακών εξελίξεων προανήγγειλε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, επιβεβαιώνοντας ότι βρίσκονται σε εξέλιξη προχωρημένες συζητήσεις με αμερικανικές εταιρείες και γειτονικά κράτη.

Σε δηλώσεις του, προσερχόμενος σε γεύμα που παρέθεσε ο Πρέσβης των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων στην οικία του στη Λευκωσία, ο Πρόεδρος ανέφερε ότι οι διαβουλεύσεις για το σύνολο των ενεργειακών θεμάτων έχουν προχωρήσει σε σημαντικό βαθμό και πως «σύντομα θα υπάρξουν συγκεκριμένες ανακοινώσεις».

Απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου σχετικά με το εντονότερο αμερικανικό ενδιαφέρον στα ενεργειακά, μετά και τη συμφωνία που υπογράφηκε σήμερα στην Ελλάδα με τη συμμετοχή αμερικανικών συμφερόντων, ο κ. Χριστοδουλίδης τόνισε πως οι συζητήσεις με τις ΗΠΑ και τα γειτονικά κράτη είναι ουσιαστικές και πολυεπίπεδες, καλύπτοντας όλο το φάσμα των ενεργειακών ζητημάτων.

Οι αναφορές του Προέδρου έρχονται σε μια περίοδο εντατικοποίησης της ενεργειακής διπλωματίας στην Ανατολική Μεσόγειο, με τη Λευκωσία να επιδιώκει να ενισχύσει τη θέση της ως περιφερειακού ενεργειακού κόμβου.