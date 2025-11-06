Η ExxonMobil υπέγραψε συμφωνία συμμετοχής με ποσοστό 60% στην κοινοπραξία Helleniq Energy – Energean για το Οικόπεδο 2 στο Ιόνιο, εγκαινιάζοντας ένα νέο κεφάλαιο για την ελληνική ενεργειακή αγορά. Η πρώτη ερευνητική γεώτρηση προγραμματίζεται για τις αρχές του 2027, σηματοδοτώντας την επιστροφή της γεωτρητικής δραστηριότητας στην Ελλάδα ύστερα από δύο δεκαετίες.

Η υπογραφή της συμφωνίας πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, στο πλαίσιο του συνεδρίου P-TEC (Partnership for Transatlantic Energy Cooperation), παρουσία κορυφαίων στελεχών των εταιρειών και κυβερνητικών αξιωματούχων.

Στρατηγική συμφωνία για Ελλάδα και Ευρώπη

Η συμφωνία, που υπεγράφη από τον John Ardill (ExxonMobil), τον Ανδρέα Σιάμισιη (Helleniq Energy) και τον Μαθιό Ρήγα (Energean), ενισχύει τη θέση της Ελλάδας στον παγκόσμιο ενεργειακό χάρτη και στηρίζει τον στόχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ενεργειακή απεξάρτηση από τη Ρωσία έως το 2028.

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου χαρακτήρισε τη συμφωνία «πολύ σημαντικά νέα για την Ελλάδα», τονίζοντας ότι «φέρνει ερευνητικές γεωτρήσεις και, εφόσον επιτύχουν, θα προσφέρουν στη χώρα εγχώριες πηγές ενέργειας».

Ρήγας: «Η Ελλάδα πρέπει να βρει τους δικούς της πόρους»

Ο Μαθιός Ρήγας, διευθύνων σύμβουλος της Energean, υπογράμμισε τη στρατηγική σημασία της συμφωνίας:

«Είμαι περήφανος που η ExxonMobil εισέρχεται με 60% στο Μπλοκ 2 στη Δυτική Ελλάδα. Είναι καιρός η Ελλάδα να αξιοποιήσει τους δικούς της φυσικούς πόρους», δήλωσε, προσθέτοντας ότι το πρώτο γεωτρύπανο θα φτάσει στη χώρα στις αρχές του 2027.

Ardill: «Επεκτείνουμε το αποτύπωμά μας στην Ελλάδα»

Ο John Ardill, Αντιπρόεδρος Παγκόσμιας Έρευνας της ExxonMobil, σημείωσε ότι η εταιρεία «επεκτείνει το αποτύπωμά της στην Ελλάδα», εντάσσοντας το έργο στο Ιόνιο στη στρατηγική ενεργειακής διαφοροποίησης της Ευρώπης.

Σιάμισιης: «Το πιο ώριμο μπλοκ της χώρας»

Ο Ανδρέας Σιάμισιης, CEO της Helleniq Energy, χαρακτήρισε το Οικόπεδο 2 «το πιο ώριμο block» για ερευνητική δραστηριότητα.

«Η ενέργεια προέρχεται κυρίως από υδρογονάνθρακες. Πρέπει να έχουμε τους δικούς μας πόρους – αυτή η συμφωνία είναι σημαντικό βήμα για την ενεργειακή ασφάλεια της Ελλάδας και της Ευρώπης», δήλωσε.

Αμερικανική στήριξη και μήνυμα συνεργασίας

Τη συμφωνία χαιρέτισαν ανώτατοι Αμερικανοί αξιωματούχοι. Ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ Chris Wright μίλησε για «συνεργασία που δημιουργεί ευημερία και μεταμορφώνει οικονομίες», ενώ ο υπουργός Εσωτερικών Doug Burgum τη χαρακτήρισε «συναρπαστική στιγμή για την Ελλάδα».

Η πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα Kimberly Gilfoil έκανε λόγο για «ιστορική στιγμή», δηλώνοντας: «Η Αμερική επιστρέφει. Μόλις ξεκινήσαμε – περιμένετε να δείτε τι ακολουθεί».

Η συμφωνία ExxonMobil – Helleniq Energy – Energean επανατοποθετεί την Ελλάδα ως περιφερειακό ενεργειακό κόμβο και ενισχύει τη στρατηγική της ενεργειακής ανεξαρτησίας τόσο για τη χώρα όσο και για την Ευρώπη.

Capital.gr