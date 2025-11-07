Με τη συμμετοχή εκπροσώπων από 16 χώρες, το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ) φιλοξένησε την 28η Γενική Συνέλευση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Επιμελητηρίων Μηχανικών (European Council of Engineers Chambers – ECEC), την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου 2025, στο Εκπαιδευτικό Πολιτιστικό Κέντρο του ΕΤΕΚ.

Η διοργάνωση αποτέλεσε κομβικό γεγονός για την ευρωπαϊκή κοινότητα μηχανικών, καθώς συζητήθηκαν κρίσιμα ζητήματα όπως οι δημόσιες συμβάσεις, ο πράσινος σχεδιασμός, η προσιτή στέγαση, η ποιότητα υπηρεσιών, οι επαγγελματικές αμοιβές, η καινοτομία και ψηφιοποίηση, καθώς και η στρατηγική συνεργασία μεταξύ του ECEC και του διεθνούς οργανισμού ISHCCO (International Safety and Health Construction Coordinators Organization).

Οι μηχανικοί στο επίκεντρο της βιώσιμης ανάπτυξης

Ο Πρόεδρος του ΕΤΕΚ, Κωνσταντίνος Κωνσταντή, κήρυξε την έναρξη των εργασιών της Συνέλευσης, υπογραμμίζοντας ότι «οι μηχανικοί είναι οι δημιουργοί των σύγχρονων θαυμάτων».

Τόνισε ότι οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει η μηχανική επιστήμη είναι κοινές σε όλη την Ευρώπη, επομένως οι λύσεις πρέπει να είναι συλλογικές, μέσα από συνεργασία και ανταλλαγή τεχνογνωσίας.

«Μέσα από τη συνεργασία μπορούμε να μετατρέψουμε τις προκλήσεις σε ευκαιρίες για την κοινωνία και να υπηρετήσουμε το κοινό ευρωπαϊκό όραμα για βιώσιμη ανάπτυξη και ποιότητα ζωής», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Πρόεδρος του ΕΤΕΚ επεσήμανε επίσης την ανάγκη για διεύρυνση της ευρωπαϊκής συνεργασίας, ενίσχυση των δεξιοτήτων των μηχανικών και ευθυγράμμιση των αμοιβών με την ποιότητα των υπηρεσιών. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στα κοινωνικά ζητήματα όπως η ενεργειακή φτώχεια, η κλιματική αλλαγή και το στεγαστικό πρόβλημα, επισημαίνοντας ότι για το ΕΤΕΚ αυτά δεν αποτελούν αφηρημένες πολιτικές έννοιες, αλλά πιεστικές κοινωνικές ανάγκες.

Παρουσιάσεις και θεματικές συζητήσεις

Ο Διευθυντής του ΕΤΕΚ, Χριστόδουλος Χατζηοδυσσέως, παρουσίασε το έργο, τις δράσεις και τη στρατηγική του Επιμελητηρίου, αναδεικνύοντας τη σημαντική συμβολή του στον δημόσιο διάλογο για θέματα ανάπτυξης και βιωσιμότητας.

Παρουσιάσεις πραγματοποίησαν επίσης ο Πλάτωνας Στυλιανού, Α’ Αντιπρόεδρος του ΕΤΕΚ και Πρόεδρος του ECCE (European Council of Civil Engineers), καθώς και η Ευαγγελίτσα Τσουλόφτα, μέλος της Διοικούσας Επιτροπής του ΕΤΕΚ και Πρόεδρος του ISHCCO, παρουσιάζοντας τις δράσεις και τα έργα των αντίστοιχων οργανισμών.

Νέο Μνημόνιο Συνεργασίας ECEC – ISHCCO

Η 28η Γενική Συνέλευση ολοκληρώθηκε με την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του ECEC και του ISHCCO, το οποίο επισφράγισε τη δέσμευση των δύο οργανισμών για στενότερη συνεργασία σε ζητήματα ασφάλειας, υγείας και επαγγελματικής αριστείας στον κλάδο των μηχανικών.

Δέσμευση του ΕΤΕΚ για ευρωπαϊκή συνεργασία

Το ΕΤΕΚ επανέλαβε τη δέσμευσή του για ενίσχυση της ευρωπαϊκής συνεργασίας, την προώθηση της αριστείας στη μηχανική επιστήμη και την ανάδειξη του ρόλου των μηχανικών ως ηγετών στη μετάβαση προς ένα βιώσιμο και ανθεκτικό μέλλον.