Σε αμερικανικό επενδυτικό ενδιαφέρον για συμμετοχή στο έργο του Great Sea Interconnector (GSI), που θα διασυνδέει Ελλάδα – Κύπρο – Ισραήλ, αναφέρθηκε ο Έλληνας Υπουργός Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, μιλώντας στην τηλεόραση του Open.

Ο Υπουργός δήλωσε ότι οι ΗΠΑ βρίσκονται σε φάση διερεύνησης, ζητώντας συγκεκριμένα οικονομικά στοιχεία για το έργο, ενώ υπογράμμισε ότι η διασύνδεση έχει και ευρύτερη γεωπολιτική σημασία. Σύμφωνα με τον ίδιο, η υλοποίηση του GSI ενισχύει τη στρατηγική της Ουάσιγκτον για μεγαλύτερη παρουσία και ενεργειακή διασύνδεση στην Ανατολική Μεσόγειο.

Όπως ανέφερε, «εκδηλώθηκε ενδιαφέρον από αμερικανικές εταιρείες σε φάση διερεύνησης», επισημαίνοντας ότι οι επενδυτές ζητούν «νούμερα και στοιχεία» πριν προχωρήσουν. Τόνισε ότι το έργο αντιμετωπίζεται και ως στρατηγικός διάδρομος, καθώς η περιοχή έχει ιδιαίτερη σημασία για τις αμερικανικές ενεργειακές πολιτικές.

Ο κ. Παπασταύρου σημείωσε ότι η Ελλάδα διαθέτει σημαντική γεωγραφική θέση, προσθέτοντας πως «οι αμερικανικοί νόμοι λένε ότι από εκεί που περνά το αμερικανικό φυσικό αέριο ή επενδύουν αμερικανικοί κολοσσοί, δεν ακουμπά κανένας».

Αναφερόμενος στην Τουρκία, ο Υπουργός υπογράμμισε ότι «δεν μπορεί να πατάει σε δύο βάρκες», λέγοντας ότι ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ «του είπε πως πρέπει να διαλέξει». Τόνισε ότι η «θωράκιση της χώρας» ενισχύεται μέσα από τις συμφωνίες που υπογράφτηκαν στο Ζάππειο, όπου παρευρέθηκαν «τέσσερις Αμερικανοί Υπουργοί και αμερικανικοί κολοσσοί».