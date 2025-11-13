Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ) αναφέρει ότι παρατηρείται αυξημένος βαθμός σύγκλισης μεταξύ των επιτοκίων των κυπριακών πιστωτικών ιδρυμάτων και του αντίστοιχου μέσου όρου στην ευρωζώνη, τόσο στις καταθέσεις όσο και στα δάνεια. Η εξέλιξη αυτή συνδέεται με την απόφαση της ΚΤΚ να δημοσιεύει από τον Ιούλιο 2024 αναλυτικά στοιχεία επιτοκίων ανά πιστωτικό ίδρυμα, ενισχύοντας τη διαφάνεια στην αγορά.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας, στα επιτόκια καταθέσεων προθεσμίας έως ενός έτους από νοικοκυριά, ο μέσος όρος στην Κύπρο διαμορφώθηκε στο 1,10%, έναντι 1,74% στην ευρωζώνη. Για τις μη χρηματοδοτικές εταιρείες, τα αντίστοιχα επιτόκια ήταν 1,24% στην Κύπρο και 1,90% στην ευρωζώνη.

Όσον αφορά τα δάνεια για αγορά κατοικίας προς νοικοκυριά, ο μέσος όρος στην Κύπρο ήταν 3,03%, ενώ ο μέσος όρος στην ευρωζώνη ανήλθε σε 3,34%. Για δάνεια έως €1 εκατ. σε μη χρηματοδοτικές εταιρείες, το επιτόκιο στην Κύπρο διαμορφώθηκε στο 4,20%, ενώ για δάνεια άνω του €1 εκατ. στο 3,84%.

Η ΚΤΚ επισημαίνει ότι η μηνιαία δημοσίευση αναλυτικών στοιχείων διευκολύνει νοικοκυριά και επιχειρήσεις να έχουν άμεση πρόσβαση σε πληρέστερη πληροφόρηση. Παράλληλα, τα μέχρι στιγμής δεδομένα δείχνουν ότι η ενισχυμένη διαφάνεια συμβάλλει στη στροφή των επιτοκίων προς τα επίπεδα της ευρωζώνης.

Η δημοσίευση περιλαμβάνει σταθμικά μέσα επιτόκια για νέες και υφιστάμενες καταθέσεις έως δύο ετών, νέα δάνεια σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις, καθώς και δάνεια άνω των πέντε ετών. Τα στοιχεία βασίζονται σε δεδομένα που τα πιστωτικά ιδρύματα αποστέλλουν στην ΚΤΚ, με τις τιμές να είναι ευαίσθητες σε outliers.

Η ΚΤΚ τονίζει ότι θα συνεχίσει τις προσπάθειες για την εύρυθμη λειτουργία του χρηματοπιστωτικού συστήματος και εξετάζει τον εμπλουτισμό των μελλοντικών δημοσιεύσεων με πρόσθετη χρηματοοικονομική πληροφόρηση. Υπογραμμίζει επίσης ότι νοικοκυριά και επιχειρήσεις θα πρέπει να απευθύνονται απευθείας στα πιστωτικά ιδρύματα για ενημέρωση σχετικά με τα προσφερόμενα επιτόκια.