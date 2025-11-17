Ο αριθμός των αδειών οικοδομής στην Κύπρο κατέγραψε μείωση 14% την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2025, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποίησε η Στατιστική Υπηρεσία.

Κατά το επτάμηνο εκδόθηκαν 4.195 άδειες οικοδομής, έναντι 4.879 την αντίστοιχη περίοδο του 2024, υποδηλώνοντας επιβράδυνση στη δραστηριότητα αδειοδότησης νέων αναπτύξεων.

Για τον Ιούλιο 2025, ο αριθμός των εκδοθεισών αδειών ανήλθε σε 796. Η συνολική αξία τους έφθασε τα €454,9 εκατ., ενώ το συνολικό εμβαδόν ανήλθε σε 359,1 χιλ. τ.μ., αντιστοιχώντας σε 1.512 οικιστικές μονάδες.

Σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, η Στατιστική Υπηρεσία καταγράφει αύξηση 4,8% στη συνολική αξία των αδειών, άνοδο 7,8% στο συνολικό εμβαδόν και αύξηση 4,6% στον αριθμό των οικιστικών μονάδων, παρά τη γενικότερη πτώση στον αριθμό των αδειών στο σύνολο της περιόδου.

Υπενθυμίζεται ότι από την 1η Ιουλίου 2024 η αρμοδιότητα έκδοσης αδειών οικοδομής μεταφέρθηκε από τους δήμους και τις επαρχιακές διοικήσεις στους Επαρχιακούς Οργανισμούς Αυτοδιοίκησης (ΕΟΑ), ενώ οι διαδικασίες αδειοδότησης διενεργούνται πλέον μέσω του νέου ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος «Ιππόδαμος».