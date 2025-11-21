Τίποτα δεν φαίνεται να μπορεί να σταματήσει την ανοδική πορεία των ενοικίων. Παρά τις όποιες ενέργειες έχουν γίνει ή εξαγγελθεί, για την ενίσχυση του οικιστικού αποθέματος στην αγορά, καθώς και άλλες αποφάσεις που λήφθηκαν από τις αρμόδιες Αρχές, το βελάκι κατά το τρίτο τρίμηνο του 2025 έδειχνε και πάλι προς τα πάνω.

Την ίδια ώρα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας σημειώνει ότι η Κυβέρνηση συνεχίζει τις μεταρρυθμίσεις με σκοπό την περαιτέρω ανάπτυξη της αγοράς ακινήτων και ευρύτερα της οικονομίας, καθώς και την προσέλκυση επενδυτών. Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στις προσπάθειες μείωσης των χρονοβόρων διαδικασιών, ειδικά στο κομμάτι της αδειοδότησης, καθώς επίσης και στην ενίσχυση των μηχανισμών ελέγχου.

Πλησίασε το 5% η αύξηση

Αναλυτικότερα, η KPMG Κύπρου δημοσίευσε χθες τα αποτελέσματα του Δείκτη Αξιών Ακινήτων «RICS Cyprus Property Price Index with KPMG in Cyprus», για το τρίτο τρίμηνο του 2025.

Αναλύοντας τα αποτελέσματα εκ μέρους της KPMG Κύπρου, ο Χριστόφορος Αναγιωτός, Διοικητικός Σύμβουλος και Επικεφαλής του Τομέα Ακινήτων και Ανάπτυξης Γης, μεταξύ άλλων ανέφερε ότι οι τιμές ενοικίων αυξήθηκαν ελαφρώς, με τα διαμερίσματα να ηγούνται και τις κατοικίες να ακολουθούν.

Συγκεκριμένα, τα στοιχεία της KPMG Κύπρου έδειξαν ότι τα ενοίκια στα διαμερίσματα αυξήθηκαν κατά 4,78% το τρίτο τρίμηνο του 2025 σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Στη δεύτερη θέση βρέθηκαν οι κατοικίες με την αύξηση των ενοικίων να βρίσκεται στο 2,22%. Η μικρότερη αύξηση καταγράφηκε στα εμπορικά ακίνητα με ποσοστό 0,54%.

Πάνω η αξία των αποθηκών

Πέραν των πιο πάνω, αίσθηση προκάλεσε η σημαντική αύξηση στις αξίες των αποθηκών και των γραφείων. Συγκεκριμένα, κατά το τρίτο τρίμηνο του 2025, καταγράφηκε αύξηση 4,50% στην αύξηση των αξιών των διαμερισμάτων σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο και 4,11% στις αξίες των κατοικιών.

Από εκεί και πέρα, οι αξίες των αποθηκών κατέγραψαν αύξηση της αξίας τους σε ποσοστό 3,69%, ακολουθούμενες από τα γραφεία με την αύξηση της αξίας τους να φτάνει στο 3,09%.

Συμπερασματικά, ο Χριστόφορος Αναγιωτός ανέφερε ότι «κατά το τρίτο τρίμηνο του 2025, η κυπριακή αγορά ακινήτων παρουσίασε διαφοροποιήσεις σε αξίες ανά κατηγορία και επαρχία.

Η Λεμεσός ξεχώρισε με σημαντική αύξηση σε αξίες αποθηκών και διαμερισμάτων, ενώ η Λευκωσία, η Πάφος και η Αμμόχωστος εμφάνισαν σταθερές τάσεις με μικρές αυξήσεις στις αξίες οικιστικών ακινήτων.

Τα ακίνητα στη Λάρνακα δεν σημείωσαν διαφοροποιήσεις, με εξαίρεση την μικρή άνοδο αξιών στα γραφεία. Σε ετήσια βάση, τα διαμερίσματα και οι κατοικίες σημειώνουν τις μεγαλύτερες αυξήσεις, ενώ τα καταστήματα παρουσιάζουν αρνητικό ενδιαφέρον. Συνολικά, το τρίτο τρίμηνο παρουσιάζει μια ανθεκτική εικόνα για τον οικιστικό τομέα, ενώ τα εμπορικά ακίνητα παρουσιάζουν μια πιο συγκρατημένη εικόνα, υποδηλώνοντας μια προσεκτική αλλά σταθερή πορεία της αγοράς».

Μεταρρυθμίσεις

Στο μεταξύ, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο οποίος μιλούσε χθες στην ετήσια Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Μεγάλων Αναπτύξεων, επισήμανε ότι «τα τελευταία χρόνια προωθούμε σειρά στοχευμένων έργων υποδομής και μεταρρυθμίσεων, με απώτερο στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της ανθεκτικότητας της οικονομίας και του επιχειρηματικού περιβάλλοντος της χώρας μας. Για να πετύχουμε αυτόν τον μεγάλο στόχο, χρειάζεται στενή συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα και δημιουργία συνεργειών που αξιοποιούν τις ευκαιρίες και απαντούν αποτελεσματικά στις σημερινές προκλήσεις. Είναι ακριβώς μέσα σε αυτό το πλαίσιο που αναγνωρίζουμε τον κλάδο των μεγάλων αναπτύξεων ως έναν από τους βασικούς πυλώνες της οικονομικής δραστηριότητας της χώρας μας».

Στόχος μας, πρόσθεσε ο Πρόεδρος, «είναι να παρέχουμε εκσυγχρονισμένες υπηρεσίες που αφενός διευκολύνουν το έργο των επιχειρηματιών και αφετέρου ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα και την επιχειρηματική δραστηριότητα του τόπου. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και η λειτουργία εδώ και μερικούς μήνες του Κέντρου Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων. Με τη συγκέντρωση υπό μία στέγη της τεχνογνωσίας και της εμπειρίας των αρμόδιων κρατικών Υπηρεσιών, επιτυγχάνεται αποτελεσματικότερη, πιο συντονισμένη και αμεσότερη εξυπηρέτηση Κυπρίων και ξένων επενδυτών, με βάση τις επιχειρηματικές ανάγκες τους. Παράλληλα, στο πλαίσιο της μεγάλης μεταρρύθμισης του τομέα της αδειοδότησης, συνεχίζεται η πρακτική της εξέτασης των αιτήσεων μεγάλων και στρατηγικών αναπτύξεων μέσα από ταχείες διαδικασίες, που δεν υπερβαίνουν τους 12 μήνες. Την ίδια ώρα, για να διασφαλίσουμε την ποιότητα, τη νομιμότητα και τη διαφάνεια στην εκτέλεση των έργων, προχωρούμε εντός του 2026 στη σύσταση μονάδας ελέγχου και επιβολής στο Τμήμα Πολεοδομίας».

Τα σημεία – κλειδιά της ανάπτυξης

Στα πλαίσια της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης του Συνδέσμου Μεγάλων Αναπτύξεων, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ανδρέας Δημητριάδης υπογράμμισε ότι η σύμπλευση δημόσιου και ιδιωτικού τομέα είναι καθοριστική και πως η αξιοποίηση των διεθνών επαφών που έχει αναπτύξει ο Σύνδεσμος κατά την τελευταία δεκαετία θα συμβάλλει καθοριστικά στο άνοιγμα νέων δρόμων δικτύωσης και συνεργασίας για την Κύπρο.

Αναφέρθηκε στον ρόλο της οικονομικής διπλωματίας, τα οφέλη που θα προκύψουν από την ένταξη της Κύπρου στη ζώνη Σένγκεν, ενώ εξέφρασε την ικανοποίηση του Συνδέσμου για την υπερψήφιση του νομοσχεδίου για τη δημιουργία του Εθνικού Μηχανισμού Ελέγχου Άμεσων Ξένων Επενδύσεων.

Τόνισε δε, την ανάγκη για αποτελεσματική αντιμετώπιση της έλλειψης υποδομών και προσιτής στέγασης στη χώρα μας, καθώς και στη σημασία της ανάληψης της προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ. Τέλος, ο κ. Δημητριάδης μίλησε για τη ζωτική σημασία χάραξης και υιοθέτησης μιας συνεκτικής και μακροπρόθεσμης ενεργειακής στρατηγικής, ένεκα του υψηλού κόστους του ηλεκτρισμού για νοικοκυριά και επιχειρήσεις.