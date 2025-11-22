Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε μία από τις σημαντικότερες συναντήσεις των ευρωπαϊκών εργοδοτικών οργανώσεων στη Λευκωσία, με την Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ) να έχει φέρει εις πέρας την αποστολή της ως προς τη φιλοξενία και την επιτυχή διοργάνωση της Συνόδου των Προέδρων και Γενικών Διευθυντών των εργοδοτικών ομοσπονδιών-μελών (CoPres) της BusinessEurope στην Κύπρο.

Το γεγονός της διοργάνωσης της Συνόδου των Ευρωπαίων εργοδοτών έχει ιδιαίτερη βαρύτητα για τον επιχειρηματικό κόσμο της Ευρώπης αλλά και για την Κύπρο, ενόψει ειδικά της έναρξης της Κυπριακής Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης τον Ιανουάριο του 2026.

Ειδικότερα, η Σύνοδος του 2025 είχε ξεχωριστή σημασία καθώς προηγείται της ανάληψης της Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ από την Κύπρο. Στη Λευκωσία βρέθηκαν οι ηγεσίες των εργοδοτικών ομοσπονδιών της Ευρώπης, με στόχο τον καθορισμό της «επόμενης ημέρας» για την ευρωπαϊκή επιχειρηματικότητα σε ένα περιβάλλον γεμάτο προκλήσεις, από το ενεργειακό κόστος και την πράσινη μετάβαση μέχρι την ψηφιακή στρατηγική της ΕΕ.

Πρέπει να τονιστεί πως ένα άλλο σημαντικό στοιχείο που δείχνει την επιτυχία για την Κύπρο είναι το γεγονός πως ο Πρόεδρος της ΟΕΒ, Γιώργος Παντελίδης,κατέχει τη θέση Αντιπροέδρου της Οργάνωσης. Πρόεδρος της BusinessEurope είναι ο Σουηδός Fredrik Persson (φωτογραφία), ο οποίος βρέθηκε στην Κύπρο για τη σύνοδο. Να σημειωθεί πως ο κ. Persson παραχώρησε συνέντευξη στον «Φιλελεύθερο» και η οποία θα δημοσιευθεί στον κυριακάτικο Φιλελεύθερο.

Η σημασία για την Κύπρο

Μιλώντας στον «Φιλελεύθερο», ο Πρόεδρος της ΟΕΒ, Γιώργος Παντελίδης υπογράμμισε ότι η φιλοξενία της Συνόδου αποτελεί «ψήφο εμπιστοσύνης» προς την Κύπρο και ταυτόχρονα μια ευκαιρία ανάδειξης του ρόλου της χώρας στο ευρωπαϊκό επιχειρηματικό οικοσύστημα.

Όπως ανέφερε ο κ. Παντελίδης, μέσα από την διοργάνωση αυτή ενισχύεται η φωνή των εργοδοτικών οργανώσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με τη διαμόρφωση κοινών θέσεων για ζητήματα όπως ο περιορισμός της γραφειοκρατίας, η ενεργειακή πολιτική, η πράσινη και ψηφιακή μετάβαση.

Παράλληλα, δημιουργούνται προϋποθέσεις για καλύτερο συντονισμό μεταξύ ευρωπαϊκών και εθνικών πολιτικών που επηρεάζουν άμεσα το επιχειρηματικό περιβάλλον και παρέχεται σημαντική ευκαιρία για συναντήσεις, δικτύωση και ανταλλαγή γνώσεων μεταξύ των κορυφαίων στελεχών των εθνικών ομοσπονδιών.

Η Κύπρος έχει τη δυνατότητα να προβληθεί ως κόμβος επιχειρηματικής επιρροής και ως χώρα που μπορεί να «ανεβάσει τον πήχη» στην ευρωπαϊκή συζήτηση για την ανταγωνιστικότητα. Ο κ. Παντελίδης ανέφερε επίσης ότι η ΟΕΒ θα αξιοποιήσει το γεγονός για να προβάλλει την κυπριακή επιχειρηματικότητα, συνδυάζοντας την ουσιαστική συζήτηση με την αυθεντική κυπριακή φιλοξενία.

Με το CoPres 2025, η Λευκωσία μπαίνει ξανά στο επίκεντρο του ευρωπαϊκού διαλόγου για την οικονομία, σε μια χρονιά που οι επιχειρήσεις αναζητούν σταθερότητα, προοπτική και νέες λύσεις απέναντι στις μεγάλες μεταβάσεις της εποχής, ανάφερε καταληκτικά ο κ. Παντελίδης.

Τι είναι η BusinessEurope

Η BusinessEurope αποτελεί την κορυφαία οργάνωση των εθνικών εργοδοτικών και επιχειρηματικών ομοσπονδιών της Ευρώπης, στην οποία συμμετέχουν 42 οργανώσεις από 36 χώρες. Εκπροσωπεί τα συμφέροντα των επιχειρήσεων απέναντι στα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρεμβαίνοντας σε ζητήματα ανταγωνιστικότητας, αγοράς εργασίας, οικονομικής πολιτικής, καινοτομίας, πράσινης μετάβασης και βιώσιμης ανάπτυξης.

Την Κύπρο εκπροσωπεί στην BusinessEurope η Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ), η οποία συμμετέχει τόσο στις στρατηγικές διαβουλεύσεις όσο και στις θεματικές ομάδες εργασίας της οργάνωσης. Όπως αναφέραμε και πιο πάνω, πρόεδρος της BusinessEurope είναι ο Σουηδός Fredrik Persson, ενώ ο Πρόεδρος της ΟΕΒ, Γιώργος Παντελίδης, κατέχει τη θέση Αντιπροέδρου της Οργάνωσης.

Το «Council of Presidents» (CoPres)

Το CoPres είναι η εξαμηνιαία Σύνοδος των Προέδρων και Γενικών Διευθυντών των εργοδοτικών ομοσπονδιών-μελών της BusinessEurope. Πραγματοποιείται κάθε φορά στο κράτος-μέλος που ετοιμάζεται να αναλάβει την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόκειται για μια πλατφόρμα υψηλού διαλόγου που συνδυάζει συναντήσεις με κυβερνητικούς αξιωματούχους, ευρωπαίους εκπροσώπους και θεσμούς, αλλά και την λήψη αποφάσεων, που καθοδηγούν τις πολιτικές προτεραιότητες της ευρωπαϊκής επιχειρηματικότητας.

Η ΟΕΒ είχε φιλοξενήσει το CoPres και το 2012, κατά τη διάρκεια της τότε κυπριακής Προεδρίας.