Η Υφυπουργός Ναυτιλίας, Μαρίνα Χατζημανώλη, βρίσκεται στο Λονδίνο όπου συμμετέχει, ως επικεφαλής της κυπριακής αντιπροσωπείας, στην 34η Γενική Συνέλευση του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΔΝΟ). Η κ. Χατζημανώλη θα προσφωνήσει τη Γενική Συνέλευση την Τρίτη, 25 Νοεμβρίου 2025, παρουσιάζοντας τις θέσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας για τα ζητήματα της διεθνούς ναυτιλίας.

Στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης, θα πραγματοποιηθούν εκλογές για την ανάδειξη του νέου Συμβουλίου του ΔΝΟ για τη διετία 2026-2027, όπου η Κύπρος είναι υποψήφια για επανεκλογή. Η Λευκωσία επιδιώκει να διατηρήσει την παρουσία της στο ανώτατο εκτελεστικό όργανο του Οργανισμού, ενισχύοντας τον ρόλο της ως διεθνούς ναυτιλιακού κέντρου.

Με αφορμή την υποψηφιότητα της Κύπρου, η Υφυπουργός Ναυτιλίας θα παραθέσει δεξίωση προς τις αντιπροσωπείες των χωρών που συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση του ΔΝΟ, στοχεύοντας στην ενίσχυση των επαφών και στη στήριξη της κυπριακής υποψηφιότητας.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής της στο Λονδίνο, η κ. Χατζημανώλη θα έχει σειρά διμερών επαφών με ομολόγους της από άλλες χώρες, με αντικείμενο την εμβάθυνση της συνεργασίας στον ναυτιλιακό τομέα. Παράλληλα, είναι προγραμματισμένη συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα του ΔΝΟ, στο πλαίσιο της διαρκούς συνεργασίας της Κύπρου με τον Οργανισμό και της προώθησης των συμφερόντων της κυπριακής ναυτιλίας σε διεθνές επίπεδο.