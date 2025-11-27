Η μάχη επιχειρήσεων για νέα επιχειρηματικά δάνεια μειώνει το κόστος χρήματος, με αποτέλεσμα να καταγράφεται μείωση στα επιτόκια προς επιχειρηματίες, σε συνδυασμό με την αντίληψη μειωμένου κινδύνου σε σχέση με τη γενική οικονομική κατάσταση και τις προοπτικές.

Η έρευνα τραπεζικών χορηγήσεων που δημοσιεύθηκε χθες από την Κεντρική Τράπεζα αφορά τις προσδοκίες που εκφράζουν οι τράπεζες για το τέταρτο τρίμηνο του 2025, σε σύγκριση με το τρίτο τρίμηνο του 2025. Τα κριτήρια χορήγησης δανείων ή πιστωτικών ορίων προς επιχειρήσεις κατά το τρίτο τρίμηνο του 2025 παρέμειναν αμετάβλητα, στα ίδια αυστηρά επίπεδα, για πέμπτο συνεχόμενο τρίμηνο. Η εξέλιξη αυτή ήταν σε αντίθεση με τις προσδοκίες για περαιτέρω αυστηροποίηση που είχαν διατυπωθεί στην προηγούμενη έρευνα. Όλοι οι παράγοντες που επηρεάζουν τα κριτήρια χορήγησης επιχειρηματικών δανείων είχαν και αυτό το τρίμηνο ουδέτερο αντίκτυπο.

Σημειώνεται ότι τα κριτήρια χορήγησης δανείων κατά το τρίτο τρίμηνο του 2025 παρέμειναν αμετάβλητα, τόσο για δάνεια προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις, όσο και προς μεγάλες επιχειρήσεις.

Ας δούμε και πως καταγράφεται η ζήτηση δανείων από επιχειρήσεις. Η έρευνα δείχνει ότι παρέμεινε αμετάβλητη κατά το τρίτο τρίμηνο του 2025, σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, εξέλιξη σύμφωνη με τις προσδοκίες των τραπεζών που καταγράφηκαν στην έρευνα του προηγούμενου τριμήνου. Όλοι οι παράγοντες που επηρεάζουν τη ζήτηση επιχειρηματικών δανείων είχαν ουδέτερη επίδραση κατά το υπό αναφορά τρίμηνο.

Ο ανταγωνισμός δεν φαίνεται να λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο στην αγορά. Σύμφωνα με την έρευνα τραπεζικών χορηγήσεων, κατά το τρίτο τρίμηνο του 2025 οι συνολικοί όροι και προϋποθέσεις χορήγησης νέων στεγαστικών δανείων συνέχισαν να παραμένουν αμετάβλητοι. Σε αντίθεση με το προηγούμενο τρίμηνο, δεν αναφέρθηκε περαιτέρω μείωση στα επιτόκια των εν λόγω δανείων και στο περιθώριο των τραπεζών για τα συνήθη νέα στεγαστικά δάνεια.

Όλοι οι παράγοντες που σχετίζονται με τους συνολικούς όρους και προϋποθέσεις χορήγησης νέων στεγαστικών δανείων παρέμειναν αμετάβλητοι κατά το υπό αναφορά τρίμηνο. Η καθαρή ζήτηση για στεγαστικά δάνεια από νοικοκυριά παρέμεινε αμετάβλητη κατά το τρίτο τρίμηνο του 2025, παρά τις προσδοκίες που είχαν διατυπωθεί στην Έρευνα Ιουλίου 2025 για συνέχιση της αύξησης. Σύμφωνα με την έρευνα, όλοι οι παράγοντες που σχετίζονται με τη ζήτηση στεγαστικών δανείων από νοικοκυριά παρέμειναν αμετάβλητοι κατά το τρίτο τρίμηνο του 2025.

Η καθαρή ζήτηση καταναλωτικών και λοιπών δανείων από νοικοκυριά επίσης παρέμεινε αμετάβλητη το τρίτο τρίμηνο του 2025 σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο. Όπως και για τα στεγαστικά δάνεια, η εξέλιξη αυτή ήταν αντίθετη με τις προσδοκίες για αύξηση που είχαν διατυπωθεί στην Έρευνα του προηγούμενου τριμήνου. Και σε αυτή την κατηγορία δανείων, όλοι οι υποκείμενοι παράγοντες είχαν ουδέτερο αντίκτυπο στη ζήτηση.

Η έρευνα της ΕΚΤ

Να δούμε όμως πώς καταγράφονται οι τάσεις από την αντίστοιχη έρευνα που δημοσιοποίησε η ΕΚΤ. Κατά το τρίτο τρίμηνο του 2025, οι τράπεζες της Ευρωζώνης ανέφεραν ελαφρά καθαρή αύξηση της ζήτησης για δάνεια ή πιστωτικές γραμμές από επιχειρήσεις (καθαρό ποσοστό 2%), αν και συνολικά η ζήτηση παρέμεινε αδύναμη. Η αύξηση αυτή ακολούθησε μικρή άνοδο της ζήτησης το προηγούμενο τρίμηνο, αλλά αποδείχθηκε χαμηλότερη από τις προβλέψεις των τραπεζών στην προηγούμενη έρευνα.

Η ζήτηση ενισχύθηκε από τη μείωση των επιτοκίων δανεισμού και τις αυξημένες ανάγκες αναχρηματοδότησης ή αναδιάρθρωσης χρέους, ενώ η επίδραση των επενδύσεων παγίου κεφαλαίου, αποθεμάτων και κεφαλαίου κίνησης ήταν ουδέτερη. Πολλές τράπεζες επισήμαναν ότι η παγκόσμια αβεβαιότητα και οι εμπορικές εντάσεις περιόρισαν τη ζήτηση δανείων. Για το δ’ τρίμηνο του 2025, οι τράπεζες αναμένουν αμετάβλητη ζήτηση δανείων από επιχειρήσεις, περαιτέρω καθαρή αύξηση της ζήτησης για στεγαστικά δάνεια (αν και πιο ήπια από τα προηγούμενα τρίμηνα) και μικρή άνοδο της ζήτησης για καταναλωτικά δάνεια.