Άλλα υποστηρίζει το υπουργείο Οικονομικών για το ζήτημα του συστήματος φωτοεπισήμανσης και άλλα το υπουργείο Μεταφορών. Κατά τη συζήτηση στην κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών του τροποποιητικού προϋπολογισμού για 2025 ύψους €229.9 εκατ., περιλαμβανόταν κονδύλι ύψους €3.9 εκατ. που αφορούσε το υπουργείο Μεταφορών.

Οι βουλευτές του ΑΚΕΛ Άριστος Δαμιανού και Ανδρέας Καυκαλιάς ζήτησαν περαιτέρω διευκρινίσεις για το συγκεκριμένο κονδύλι. Σύμφωνα με το επεξηγηματικό σημείωμα του Υπουργείου Οικονομικών, που συνοδεύει τον τροποποιητικό προϋπολογισμό, το συγκεκριμένο κονδύλι προβλέπει την παραχώρηση πρόσθετων πιστώσεων για την κάλυψη της δαπάνης που προκύπτει από τη λειτουργία του συστήματος φωτοεπισήμανσης, καθώς και των εξόδων λειτουργίας του λογισμικού προγράμματος photo radar list.

Εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών ανέφερε, απαντώντας σε ερωτήσεις, ότι στο ποσό των €3,9 εκατ. περιλαμβάνεται η πληρωμή προς την εταιρεία φωτοεπισήμανσης. Ο λειτουργός ανάφερε στην τοποθέτηση του κατά λέξη τα εξής: «Θα καλυφθεί μέρος των εξόδων της εταιρείας. Ανάλογα με τον όγκο παραβιάσεων αυξάνεται το ύψος της αποζημίωσης που λαμβάνει η εταιρεία».

Η συγκεκριμένη τοποθέτηση προκάλεσε την έντονη αντίδραση των βουλευτών οι οποίοι έκαναν λόγο για την παραχώρηση προμήθειας στην εταιρεία φωτοεπίσημανσης, Μάλιστα, υποστήριξαν πως κατά τη συζήτηση του θέματος στην Επιτροπή Μεταφορών είχαν δοθεί διαβεβαιώσεις πως η εταιρεία δεν λαμβάνει προμήθεια από τις καταγγελίες.

Σε ανακοίνωση του το Τμήμα Ηλεκτρομηχανικών Υπηρεσιών αναφέρει ότι «ο ανάδοχος της σύμβασης για τη μελέτη, εγκατάσταση, συντήρηση και λειτουργία του συστήματος φωτοεπισήμανσης παγκύπρια (Σύμβαση αρ.: 19.072.ΗΜΥ) δεν λαμβάνει καμία πληρωμή ή προμήθεια που να συνδέεται με τις παραβάσεις, καταγγελίες ή πληρωμές των εξώδικων προστίμων που προκύπτουν από το σύστημα φωτοεπισήμανσης».

Παράλληλα, σημειώνει πως οι πληρωμές προς την ανάδοχο εταιρεία είναι σύμφωνα με τις ώρες λειτουργίας των σταθερών και κινητών καμερών, με βάση τις τιμές χρέωσης ανά ώρα που έχουν καθοριστεί στην προσφορά και στη σύμβαση. «Οι σταθερές κάμερες λειτουργούν καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ώρου, ενώ αυτές των κινητών καμερών ακολουθούν πρόγραμμα που καταρτίζεται από την Αστυνομία Κύπρου» καταλήγει.

Πάντως, οι βουλευτές του ΑΚΕΛ Άριστος Δαμιανού και Ανδρέας Καυκαλιάς, μιλώντας στον «Φ» ανέφεραν πως προτίθενται να ζητήσουν την κατάθεση στη Βουλή της συμφωνίας και του συμβολαίου που υπέγραψε το κράτος με την εταιρεία φωτοεπισήμανσης. Να σημειωθεί πως ο «Φ», ο οποίος παρακολουθούσε τη συνεδρία της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών, κατέγραψε στο ρεπορτάζ του τα όσα ειπώθηκαν από τους αρμοδίους.

Φωνές και για το λογισμικό στα αεροδρόμια για εξώδικα

Στο μεταξύ, ο βουλευτής Άριστος Δαμιανού εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του επειδή το συγκεκριμένο κονδύλι περιλαμβάνει και την εγκατάσταση λογισμικού στα αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου, το οποίο θα εντοπίζει επιβάτες με απλήρωτα πρόστιμα προς το κράτος, στους οποίους θα απαγορεύεται η αναχώρηση από την Κύπρο. Όπως ανέφερε, η Επιτροπή Νομικών είχε καλέσει το Υπουργείο Μεταφορών να μην προχωρήσει στην υλοποίηση του έργου, ωστόσο αυτό έγινε μέσω της τροποποίησης του κρατικού προϋπολογισμού του 2025.

Μέσω του νέου συστήματος, η Αστυνομία θα επιδίδει τα ανεπίδοτα εξώδικα πρόστιμα που έχουν εκδοθεί εναντίον πολιτών στα σημεία εισόδου και εξόδου της Δημοκρατίας – δηλαδή σε αεροδρόμια, λιμάνια και οδοφράγματα – σε περιπτώσεις όπου δεν είχαν παραληφθεί μέσω ταχυδρομείου ή από τον επιδότη. Συγκεκριμένα, η Αστυνομία θα επιδίδει πρόστιμα από τις κάμερες τροχαίας σε οδηγούς που δεν εντοπίστηκαν προηγουμένως στα σημεία αυτά. Οι βουλευτές είχαν επισημάνει ότι μόνο με δικαστικό ένταλμα μπορεί κάποιος να σταματά επιβάτες σε αεροδρόμια και λιμάνια για επίδοση προστίμων.

Δεν θα εφαρμοστεί προς το παρόν

Από την πλευρά της η Ηλεκτρομηχανολογική Υπηρεσία επισημαίνει τα εξής: «Όσον αφορά τη λειτουργία του λογισμικού για επίδοση των προστίμων στα λιμάνια, αεροδρόμια, οδοφράγματα, αστυνομικούς σταθμούς και σε ελέγχους που γίνονται από Αστυνομικούς στο οδικό δίκτυο, αυτή κρίθηκε ως απόλυτα νόμιμη και συνάδουσα με την ισχύουσα νομοθεσία της Δημοκρατίας».

Υποδεικνύει ότι το μέρος του έργου που αφορά στα αεροδρόμια και λιμάνια δεν θα εφαρμοστεί στο παρόν στάδιο.