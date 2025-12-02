Όσο περισσότερες καταγγελίες εκδίδονται μέσω του συστήματος φωτοεπισήμανσης, τόσο μεγαλύτερο φαίνεται να είναι το οικονομικό όφελος για την κυπριακή εταιρεία που το διαχειρίζεται εκ μέρους της Αστυνομίας. Κι αυτό, διότι το κράτος υποχρεούται να καταβάλει επιπρόσθετες πιστώσεις στην εταιρεία για την προμήθεια που λαμβάνει από τις καταγγελίες.

Το θέμα αποκαλύφθηκε κατά τη συζήτηση του τροποποιητικού προϋπολογισμού για το 2025 στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών, ο οποίος προβλέπει πρόσθετες δαπάνες ύψους €229,9 εκατ. Στο πλαίσιο της συνεδρίας, οι βουλευτές του ΑΚΕΛ Άριστος Δαμιανού και Ανδρέας Καυκαλιάς ζήτησαν περαιτέρω διευκρινίσεις για το κονδύλι των €3,9 εκατ. που αφορά το Υπουργείο Μεταφορών.

Σύμφωνα με το επεξηγηματικό σημείωμα του Υπουργείου Οικονομικών, το συγκεκριμένο κονδύλι προβλέπει την παραχώρηση πρόσθετων πιστώσεων για την κάλυψη της δαπάνης που προκύπτει από τη λειτουργία του συστήματος φωτοεπισήμανσης, καθώς και των εξόδων λειτουργίας του λογισμικού προγράμματος photo radar list. Εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών ανέφερε, απαντώντας σε ερωτήσεις, ότι στο ποσό των €3,9 εκατ. περιλαμβάνεται η πληρωμή προς την εταιρεία φωτοεπισήμανσης, επισημαίνοντας ότι βάσει της συμφωνίας το κράτος καταβάλλει προμήθεια για τις καταγγελίες που εκδίδονται για παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Η αναφορά αυτή προκάλεσε την έντονη αντίδραση των βουλευτών, οι οποίοι υποστήριξαν ότι κατά τη συζήτηση του θέματος στην Επιτροπή Μεταφορών είχαν δοθεί διαβεβαιώσεις πως η εταιρεία δεν λαμβάνει προμήθεια από τις καταγγελίες.

Φωνές και για το λογισμικό στα αεροδρόμια για εξώδικα

Την ίδια ώρα, ο βουλευτής Άριστος Δαμιανού εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του επειδή το συγκεκριμένο κονδύλι περιλαμβάνει και την εγκατάσταση λογισμικού στα αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου, το οποίο θα εντοπίζει επιβάτες με απλήρωτα πρόστιμα προς το κράτος, στους οποίους θα απαγορεύεται η αναχώρηση από την Κύπρο. Όπως ανέφερε, η Επιτροπή Νομικών είχε καλέσει το Υπουργείο Μεταφορών να μην προχωρήσει στην υλοποίηση του έργου, ωστόσο αυτό έγινε μέσω της τροποποίησης του κρατικού προϋπολογισμού του 2025.

Μέσω του νέου συστήματος, η Αστυνομία θα επιδίδει τα ανεπίδοτα εξώδικα πρόστιμα που έχουν εκδοθεί εναντίον πολιτών στα σημεία εισόδου και εξόδου της Δημοκρατίας – δηλαδή σε αεροδρόμια, λιμάνια και οδοφράγματα – σε περιπτώσεις όπου δεν είχαν παραληφθεί μέσω ταχυδρομείου ή από τον επιδότη. Συγκεκριμένα, η Αστυνομία θα επιδίδει πρόστιμα από τις κάμερες τροχαίας σε οδηγούς που δεν εντοπίστηκαν προηγουμένως στα σημεία αυτά. Οι βουλευτές είχαν επισημάνει ότι μόνο με δικαστικό ένταλμα μπορεί κάποιος να σταματά επιβάτες σε αεροδρόμια και λιμάνια για επίδοση προστίμων.

Για τα δύο θέματα, το Υπουργείο Οικονομικών θα αποστείλει επιπρόσθετα στοιχεία, ενώ στην επόμενη συνεδρία της Επιτροπής Οικονομικών θα παραστούν εκπρόσωποι των Υπουργείων Δικαιοσύνης και Μεταφορών.

Μέσω συμπληρωματικού προϋπολογισμού δημιουργούνται νέες θέσεις

Στο μεταξύ, την Πέμπτη θα κατατεθεί στην Ολομέλεια της Βουλής συμπληρωματικός προϋπολογισμός, ο οποίος προβλέπει τη δημιουργία 153 νέων θέσεων και την κατάργηση ισάριθμων υφιστάμενων θέσεων. Οι νέες θέσεις θα αφορούν κυρίως την Εθνική Φρουρά και τη Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας.

Όπως αναφέρθηκε από το Υπουργείο Οικονομικών, ο συμπληρωματικός προϋπολογισμός του 2025, που έχει ήδη εγκριθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο, είναι δημοσιονομικά ουδέτερος.