Η αύξηση του κατώτατου μισθού δεν θα είναι «τυπική, συμβολική ή διακριτική», αλλά θα αντικατοπτρίζει την θετική πορεία της οικονομίας και τις πραγματικές ανάγκες των εργαζομένων, δήλωσε ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Γιάννης Παναγιώτου στο 29ο Συνέδριο της ΠΕΟ. Ο Υπουργός σημείωσε ότι η κυβέρνηση έχει δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για δικαιότερη κατανομή του εθνικού εισοδήματος.

Αναφερόμενος στην πορεία της οικονομίας, ο Υπουργός υπογράμμισε ότι στο πρώτο μισό της κυβερνητικής θητείας επιτεύχθηκαν οι στόχοι για οικονομική ανάπτυξη, δημοσιονομική σταθερότητα, μείωση δημόσιου χρέους και περιορισμό του πληθωρισμού. Παράλληλα, ανέφερε ότι έχει τεθεί σε εφαρμογή η στρατηγική για δικαιότερη διανομή του αναπτυξιακού μερίσματος, ώστε οι μισθοί να ανταποκρίνονται στο κόστος ζωής και στην ανοδική πορεία της οικονομίας.

Ο κ. Παναγιώτου υπενθύμισε ότι, σε συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους, ανανεώθηκαν οι μεγάλες κλαδικές συλλογικές συμβάσεις μέχρι το τέλος του 2027, ενώ διασφαλίστηκε το μέλλον του θεσμού της ΑΤΑ, μέσα από τη συνομολόγηση μόνιμης συμφωνίας που «τερματίζει οριστικά την αμφισβήτησή της». Στόχος είναι η ΑΤΑ να λειτουργεί αποτελεσματικά για την προστασία του συνόλου των εργαζομένων.

Παράλληλα, προχωρά η διαμόρφωση ολοκληρωμένου σχεδίου δράσης για την επέκταση της συλλογικής διαπραγμάτευσης, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή Οδηγία, με ορίζοντα ολοκλήρωσης το πρώτο τρίμηνο του 2026. Εντός των επόμενων ημερών ολοκληρώνεται και η συμβουλευτική διαδικασία για την αναθεώρηση του διατάγματος για τον Εθνικό Κατώτατο Μισθό, με τον Υπουργό να διευκρινίζει ότι η επικείμενη αύξηση θα ανταποκρίνεται στη θετική οικονομική πορεία και στις αυξανόμενες ανάγκες της καθημερινότητας.

Ο Υπουργός τόνισε ότι η ενότητα λαού και ηγεσίας αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για τη δίκαιη κατανομή του εθνικού εισοδήματος, μέσα από συλλογικές διαπραγματεύσεις και συμφωνίες που καθορίζουν τους όρους εργοδότησης. Χαρακτήρισε το συνέδριο της ΠΕΟ σημαντικό πολιτικό γεγονός που επηρεάζει τη ρύθμιση των εργασιακών σχέσεων και την πορεία της κοινωνικής συνεργασίας.

Κοιτάζοντας προς το μέλλον, ο κ. Παναγιώτου ανέδειξε ως προτεραιότητα τη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος, με στόχο μια ολοκληρωμένη μεταρρύθμιση έως το 1980 για πρώτη φορά χωρίς εξωτερικές πιέσεις. Εξέφρασε αισιοδοξία για την επίτευξη των στόχων χάρη στη συναντίληψη που έχει διαμορφωθεί, σημειώνοντας ότι πρέπει να διαφυλαχθεί προς όφελος των πολιτών και ιδιαίτερα των πιο ευάλωτων.

