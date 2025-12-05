Η Κύπρος έθεσε στο επίκεντρο την ανάγκη για βιώσιμες λύσεις και συναίνεση μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων φορέων προκειμένου να επιτευχθεί ο υψηλότερος βαθμός απανθρακοποίησης της ναυτιλίας, κατά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Υπουργών Μεταφορών της ΕΕ (ΤΤΕ) στις Βρυξέλλες. Η Υφυπουργός Ναυτιλίας, Μαρίνα Χατζημανώλη, ανέδειξε τη σημασία κοινής ευρωπαϊκής πορείας απέναντι στις παγκόσμιες περιβαλλοντικές προκλήσεις.

Σύμφωνα με το Υφυπουργείο Ναυτιλίας, η κ. Χατζημανώλη συμμετείχε σε συζήτηση για την υιοθέτηση παγκόσμιων μέτρων απανθρακοποίησης στο πλαίσιο του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ). Παράλληλα, παρουσίασε το πρόγραμμα εργασίας της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ για τις θαλάσσιες μεταφορές.

Κατά την παρέμβασή της, η Υφυπουργός τόνισε ότι η ΕΕ οφείλει να προωθήσει ρεαλιστικά και εφαρμόσιμα μέτρα μέσω του ΙΜΟ, τα οποία θα διασφαλίζουν ισότιμους όρους ανταγωνισμού και ευρεία υποστήριξη από τα κράτη μέλη. Υπογράμμισε ακόμη ότι η προσέγγιση αυτή απαιτεί συναίνεση και συνεργασία, ώστε να διαμορφωθεί ένα αποτελεσματικό παγκόσμιο πλαίσιο για τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της ναυτιλίας.

Στο περιθώριο του Συμβουλίου, η κ. Χατζημανώλη είχε διμερείς συναντήσεις με τον Δανό Υπουργό Βιομηχανίας, Επιχειρήσεων και Οικονομικών Υποθέσεων, Μόρτεν Μπετσκώβ, καθώς και με τον Ιρλανδό Υπουργό Μεταφορών, Σον Κάννεϊ. Οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν στο έργο του Υφυπουργείου ενόψει της επερχόμενης Κυπριακής Προεδρίας, καθώς και στις εξελίξεις σχετικά με τα παγκόσμια μέτρα απανθρακοποίησης.

ΚΥΠΕ