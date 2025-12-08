Η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Κατάρ εγκαινίασαν επίσημα στις 6 Δεκεμβρίου στη Ντόχα τις διαπραγματεύσεις για μια συμφωνία στρατηγικής εταιρικής σχέσης, σε συνάντηση μεταξύ της Ύπατης Εκπροσώπου της ΕΕ για την Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφαλείας, Κάγια Κάλας, και του Πρωθυπουργού και Υπουργού Εξωτερικών του Κατάρ, Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραμάν μπιν Τζασίμ Αλ Θανί.

Η έναρξη των συνομιλιών εδράζεται στο πλαίσιο της ενισχυμένης συνεργασίας που προωθεί η κοινή ανακοίνωση της ΕΕ του 2022 για τις σχέσεις με τον Περσικό Κόλπο, καθώς και στο κοινό θεματολόγιο που συμφωνήθηκε στη σύνοδο κορυφής ΕΕ–Συμβουλίου Συνεργασίας του Περσικού Κόλπου το 2024 στις Βρυξέλλες. Η ΕΕ και το Κατάρ έστειλαν μήνυμα συνέχειας, επαναβεβαιώνοντας τη δέσμευσή τους για περιφερειακή σταθερότητα και ασφάλεια και προαναγγέλλοντας εντατικοποίηση της συνεργασίας σε τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος.

Η Κάλας χαρακτήρισε το Κατάρ «εταίρο ζωτικής σημασίας» για την Ένωση, τονίζοντας ότι το νέο πλαίσιο συνεργασίας, μόλις τεθεί σε εφαρμογή, αναμένεται να δημιουργήσει οφέλη και για τις δύο πλευρές μέσω δράσεων για την περιφερειακή ειρήνη, την ενίσχυση της κοινής ασφάλειας και την οικονομική ευημερία.

Θετική ήταν και η αντίδραση της Επιτρόπου για τη Μεσόγειο, Ντουμπράβκα Σούιτσα, η οποία υπογράμμισε ότι οι συμφωνίες στρατηγικής εταιρικής σχέσης, σε συνδυασμό με την τριμερή συνεργασία ΕΕ–Περσικού Κόλπου–MENA που προωθεί το νέο σύμφωνο για τη Μεσόγειο, σηματοδοτούν «νέα εποχή» στις ευρω-αραβικές σχέσεις. Η ίδια τόνισε ότι ο ρόλος του Κατάρ θεωρείται κομβικός για τη σταθερότητα, τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη μακροπρόθεσμη ευημερία στην περιοχή.