Τα ξενοδοχεία–μέλη του Παγκύπριου Συνδέσμου Ξενοδόχων (ΠΑΣΥΞΕ) υποδέχονται τη φετινή εορταστική περίοδο με ειδικά διαμορφωμένα εορταστικά πακέτα, προσφέροντας στους επισκέπτες μοναδικές εμπειρίες σε ορεινούς και παραθαλάσσιους προορισμούς σε όλη την Κύπρο. Με γιορτινή ατμόσφαιρα και εστίαση στη ζεστή φιλοξενία, τα ξενοδοχεία προτείνουν συνδυασμούς χαλάρωσης, πολυτέλειας και ποιοτικής ψυχαγωγίας για μικρούς και μεγάλους.

Οι μέρες των γιορτών αποτελούν ιδανική ευκαιρία για ξεκούραση και κοινές στιγμές με τους αγαπημένους. Μέσα από τα ελκυστικά πακέτα διαμονής των ξενοδοχείων του ΠΑΣΥΞΕ, οι επισκέπτες μπορούν να απολαύσουν εξαιρετική φιλοξενία, εκλεκτή γαστρονομία, θεματικές δραστηριότητες και άλλες υπηρεσίες που αναδεικνύουν τη μαγεία της περιόδου.

Ο Σύνδεσμος καλεί το κοινό να επισκεφθεί την ιστοσελίδα του ΠΑΣΥΞΕ για να επιλέξει το πακέτο που ταιριάζει στις ανάγκες του και να προχωρήσει σε απευθείας κράτηση στις συνεργαζόμενες ξενοδοχειακές μονάδες. Επιπρόσθετες πληροφορίες, προτάσεις και προσφορές διατίθενται μέσα από τα social media του Συνδέσμου, σε Instagram, Facebook, Χ (Twitter) και LinkedIn.

Η πρωτοβουλία στοχεύει στην ενίσχυση της τουριστικής κίνησης εντός της Κύπρου κατά τη διάρκεια των γιορτών, προσφέροντας στους επισκέπτες την ευκαιρία να δημιουργήσουν αξέχαστες αναμνήσεις σε ατμόσφαιρα άνεσης και γιορτινής θαλπωρής.

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Παγκύπριου Συνδέσμου Ξενοδόχων (ΠΑΣΥΞΕ), https://www.cyprushotelassociation.org/christmas-new-year-packages-Εορταστικά Πακέτα Χριστουγέννων & Πρωτοχρονιάς 2025-για να ανακαλύψετε το πακέτο που ταιριάζει στις ανάγκες σας και κάντε την κράτησή σας απευθείας στις ξενοδοχειακές μονάδες.