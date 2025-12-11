Η απασχόληση στην Κυβέρνηση τον Νοέμβριο 2025 ανήλθε σε 55.367 άτομα, σημειώνοντας ήπια άνοδο 0,2% ή 124 άτομα σε σύγκριση με τον Νοέμβριο 2024. Η εικόνα διαφέρει ανά υπηρεσία, με μειώσεις σε επιμέρους τομείς αλλά και αξιοσημείωτες αυξήσεις στην Εκπαιδευτική Υπηρεσία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, η απασχόληση στη Δημόσια Υπηρεσία υποχώρησε κατά 0,9%, ενώ στις Δυνάμεις Ασφαλείας καταγράφηκε πτώση 0,5%. Αντίθετα, η Εκπαιδευτική Υπηρεσία παρουσίασε αύξηση 2,2%, αντανακλώντας τις ενισχυμένες ανάγκες του τομέα.

Στο σύνολο της Κυβέρνησης, η μεγαλύτερη αύξηση εντοπίζεται στους Εργοδοτούμενους Ορισμένου Χρόνου (ΕΟΧ), με άνοδο 0,9% σε σχέση με πέρυσι, ενώ η μεγαλύτερη μείωση αφορά το Ωρομίσθιο Προσωπικό, το οποίο μειώθηκε κατά 0,8%.

Ανά κατηγορία προσωπικού και υπηρεσία, η υψηλότερη ποσοστιαία αύξηση εμφανίζεται στους Εργαζόμενους Αορίστου Χρόνου στην Εκπαιδευτική Υπηρεσία, οι οποίοι ενισχύθηκαν κατά 23,5%. Στον αντίποδα, οι ΕΟΧ των Δυνάμεων Ασφαλείας μειώθηκαν κατά 74%, κυρίως λόγω της ολοκλήρωσης και μη ανανέωσης συμβάσεων ορισμένου χρόνου τον Ιούλιο 2025.

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2025, ο μέσος όρος της συνολικής απασχόλησης στην Κυβέρνηση κατέγραψε άνοδο 0,6%, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.