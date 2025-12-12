Στο 1,5% διατήρησε το αντικυκλικό απόθεμα ασφαλείας των τραπεζών (CCyB) η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ), επιβεβαιώνοντας τη διατήρηση της υφιστάμενης μακροπροληπτικής πολιτικής για το τραπεζικό σύστημα.

Σε ανακοίνωσή της, η ΚΤΚ αναφέρει ότι, βάσει των περί Μακροπροληπτικής Εποπτείας των Ιδρυμάτων Νόμων του 2015 έως 2022, έκρινε ως κατάλληλη τη διατήρηση του ποσοστού του CCyB στο 1,5%, με ημερομηνία εφαρμογής την 14η Ιανουαρίου 2026.

Η απόφαση εντάσσεται στο πλαίσιο της ενίσχυσης της ανθεκτικότητας του τραπεζικού τομέα και της πρόληψης συστημικών κινδύνων, διασφαλίζοντας ότι τα πιστωτικά ιδρύματα διαθέτουν επαρκή κεφαλαιακά αποθέματα για την αντιμετώπιση ενδεχόμενων κυκλικών πιέσεων στην οικονομία.