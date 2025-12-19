Η Υπηρεσία Χορηγιών και Επιδομάτων (ΥΧΕ) του Υπουργείου Οικονομικών ενημερώνει το κοινό ότι έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία μοριοδότησης των αιτήσεων για την παραχώρηση των φοιτητικών επιδομάτων, σύμφωνα με τον περί Κρατικής Φοιτητικής Μέριμνας Νόμο του 2015 έως 2022.

Σημειώνεται ότι, για τη χορήγηση των επιδομάτων δεν απαιτείται η προσκόμιση οποιωνδήποτε δικαιολογητικών εκ μέρους των δικαιούχων.

Διευκρινίζεται ότι, τα φοιτητικά επιδόματα θα καταβληθούν στον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού που έχετε δηλώσει κατά την υποβολή της αίτησής σας και είναι καταχωρημένος στο μηχανογραφημένο σύστημα της ΥΧΕ.

Πιο κάτω παρατίθεται κατάλογος των δικαιούχων με τον αριθμό αίτησης, ώστε να είναι δυνατός ο εύκολος εντοπισμός κάθε δικαιούχου, καθώς και τα φοιτητικά επιδόματα και τα αντίστοιχα ποσά που δικαιούνται, αναλυτικά.

Δείτε εδώ τους δικαιούχους