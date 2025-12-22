Κατ’ αρχήν συμφωνία για την ανανέωση της Συλλογικής Σύμβασης μεταξύ της ΕΤΥΚ και του ΚΕΣΤ επιτεύχθηκε για την περίοδο 2023–2027, με πρόνοιες που περιλαμβάνουν αυξήσεις μισθών, εφάπαξ καταβολές και επέκταση ημερών άδειας, σύμφωνα με ανακοίνωση της συντεχνίας.

Όπως αναφέρεται, η συμφωνία επετεύχθη μετά από πολύμηνες και εντατικές διαπραγματεύσεις, οι οποίες εντάθηκαν το τελευταίο διάστημα, ιδίως μετά την ανάληψη της προεδρίας του Εργοδοτικού Συνδέσμου Τραπεζών από τον Πανίκος Νικολάου. Σημειώνεται ότι ο Σύνδεσμος επανασυστάθηκε έπειτα από σχεδόν μία δεκαετία και ανέλαβε τη διαπραγμάτευση για την ανανέωση της Σύμβασης.

Μισθολογικές αυξήσεις και άδειες

Η συμφωνία καλύπτει όλο το προσωπικό των τραπεζών και προβλέπει εφάπαξ αυξήσεις συνολικού ύψους €4.500 για κάθε εργαζόμενο, καθώς και αυξήσεις στον βασικό μισθό €100 (σε δύο δόσεις των €50 + €50). Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στους χαμηλόμισθους, για τους οποίους οι αυξήσεις είναι αναλογικά μεγαλύτερες.

Παράλληλα, προβλέπεται αύξηση των ετήσιων ημερών άδειας κατά έξι ημέρες για όλο το προσωπικό, πρόνοια που, σύμφωνα με την ΕΤΥΚ, αποσκοπεί στη μείωση του άγχους και του εργασιακού στρες, το οποίο έχει ενταθεί τα τελευταία χρόνια.

Δάνεια και μισθολογικές κλίμακες

Η συμφωνία προβλέπει επίσης ουσιαστική αύξηση των ποσών δανειοδότησης που δικαιούνται οι εργαζόμενοι (στεγαστικά, αυτοκινήτου, φοιτητικά κ.ά.). Σημαντική πρόνοια αποτελεί η υιοθέτηση κοινών μισθολογικών κλιμάκων για όλες τις τράπεζες, καθώς και η αναπροσαρμογή του ποσοστού εισφοράς των τραπεζών στο ΤΥΕΤΥΚ.

Έγκριση από Γενικές Συνελεύσεις

Η κατ’ αρχήν συμφωνία θα παρουσιαστεί την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025 σε Γενικές Συνελεύσεις σε όλες τις επαρχίες, όπου τα μέλη της ΕΤΥΚ θα κληθούν να αποφασίσουν με ψηφοφορία για την έγκρισή της.

Η ΕΤΥΚ σημειώνει ότι με τη συμφωνία διασφαλίζεται εργασιακή ειρήνη για την επόμενη διετία, εξέλιξη που κρίνεται ωφέλιμη τόσο για τις τράπεζες όσο και για τους εργαζόμενους.

ΚΥΠΕ