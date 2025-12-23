Στο Υπουργικό Συμβούλιο βρίσκεται η απόφαση του Υπουργού Εργασίας σχετικά με τον καθορισμό του κατώτατου μισθού. Αυτό τουλάχιστον μεταφέρεται από εμπλεκόμενους.

Σύμφωνα με τους ίδιους, ο Υπουργός Εργασίας, Μαρίνος Μουσιούττας, φέρεται να έχει καταλήξει στο ποσό και θα ενημερώσει σχετικά το Υπουργικό Συμβούλιο ώστε να εκδοθεί σχετικό διάταγμα. Αυτή η πληροφορία ενισχύεται και από το γεγονός, πως οι αποφάσεις, όπως είχε πει και ο ίδιος ο Υπουργός, πρέπει να ληφθούν πριν τα Χριστούγεννα.

Όμως, πρέπει να τονιστεί πως από κυβερνητικής πλευράς δεν επιβεβαιώνονται οι πιο πάνω πληροφορίες. Όπως επίσης δεν επιβεβαιώνεται ποιο θα είναι το ακριβές περιεχόμενό της πρότασης και σε ποιο ποσοστό θα «κλειδώσει» ο κατώτατος μισθός. Πάντως, όπως είναι σε θέση να γνωρίζει το philenews, οι συντεχνίες, βάσει των πληροφοριών που έχουν στη διάθεσή τους για το ύψος του κατώτατου μισθού που φέρεται ότι θα προτείνει ο Υπουργός, έχουν ήδη προχωρήσει σε διαβήματα προς τον ίδιο τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά τους για τις κυβερνητικές αποφάσεις που αναμένεται να ληφθούν.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι κυβερνητικές αποφάσεις, εφόσον επαληθευτούν τα ποσά που έχουν διαρρεύσει, δεν ικανοποιούν τις συντεχνίες και αναμένεται πως μετά τις ανακοινώσεις θα προκύψουν αντιδράσεις. Αν και μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιωθεί το ποσό στο οποίο θα ανέλθει ο κατώτατος μισθός, εντούτοις, φαίνεται πως, ναι μεν θα είναι υψηλότερο από τα 1.000 ευρώ που ισχύουν σήμερα, αλλά χαμηλότερο των 1.125 ευρώ, που θεωρείται ο «μαγικός αριθμός» για τις συντεχνίες.

Επιπλέον, υπενθυμίζεται ότι οι συντεχνίες έχουν διαφωνήσει με τον τρόπο υπολογισμού του κατώτατου μισθού, καθώς, πέραν του ποσοστού αύξησης που θα υπολογιστεί με βάση τον διάμεσο, διαφωνούν και με το έτος αναφοράς, ζητώντας αντί του 2024 να υπολογιστεί το 2025, αφού, όπως σημειώνουν, το διάταγμα θα ισχύει για το 2026 και το 2027 και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να βασίζεται όσο το δυνατόν περισσότερο στα σημερινά δεδομένα.

Την ίδια ώρα, προκύπτουν ερωτήματα αναφορικά με το τι θα ισχύσει με τον υπολογισμό της ωριαίας απόδοσης του κατώτατου μισθού, ζήτημα που μέχρι σήμερα δεν έχει ρυθμιστεί μέσω των σχετικών διαταγμάτων.

Τι είχε πει ο τέως Υπουργός Εργασίας πριν λίγες ημέρες

Υπενθυμίζεται ότι ο τέως Υπουργός Εργασίας, Γιάννης Παναγιώτου, είχε σχολιάσει πρόσφατα, σε συνέντευξή του στον «Φ», τις επικείμενες αποφάσεις για τον κατώτατο μισθό. Όπως είχε αναφέρει, προκαλώντας μάλιστα αντιδράσεις, ο αναθεωρημένος Εθνικός Κατώτατος Μισθός που θα τεθεί σε ισχύ από τον Ιανουάριο του 2026 αναμένεται να ανέλθει τουλάχιστον στα 1.125 ευρώ.



Παράλληλα, ο κ. Παναγιώτου είχε αναφερθεί και στην ωριαία απόδοση, σημειώνοντας ότι από τον Δεκέμβριο του 2023 έχει εκφραστεί η πρόθεση της Κυβέρνησης να ρυθμιστεί ο τρόπος υπολογισμού της ωριαίας απόδοσης του κατώτατου μισθού μέσω του Διατάγματος που θα εκδοθεί τον Δεκέμβριο του 2025.