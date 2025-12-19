Μια πρώτη γεύση των θεμάτων που θα επιθυμούσαν να βάλουν στο τραπέζι για συζήτηση στο άμεσο μέλλον έδωσαν στον νέο υπουργό Εργασίας οι συνδικαλιστικές και εργοδοτικές οργανώσεις. Στις προ ημερών συναντήσεις που είχε ο Μαρίνος Μουσιούττας με ΚΕΒΕ, ΟΕΒ, ΣΕΚ, ΠΕΟ και ΔΕΟΚ, συζητήθηκε εκτενώς το ζήτημα του κατώτατου μισθού, το οποίο και επείγει. Ωστόσο, στο πλαίσιο των συγκεκριμένων συναντήσεων, τέθηκαν και ορισμένα άλλα εργασιακά ζητήματα, τα οποία οι κοινωνικοί εταίροι θεωρούν επίσης σημαντικά και για τα οποία σημειώνουν ότι θα πρέπει να υπάρξει συζήτηση μετά την ολοκλήρωση του θέματος του κατώτατου μισθού και την έκδοση του διατάγματος.

Σημειώνεται πως όσον αφορά στον κατώτατο, οι ενδείξεις δείχνουν πως την περίοδο πέριξ των Χριστουγέννων θα ανακοινωθεί η κυβερνητική απόφαση. Όπως είναι γνωστό, μεταξύ εργοδοτών και συνδικαλιστικών οργανώσεων υπάρχει μεγάλη διαφορά ως προς το ύψος του μισθού. Και αυτό γιατί οι δυο πλευρές ξεκινούν από διαφορετική βάση. Οι μεν συντεχνίες σημειώνουν ότι ο κατώτατος πρέπει να υπολογιστεί με βάση το 58,5% του διάμεσου του 2024, ενώ οι εργοδότες κάνουν λόγο για το 53%.

Βέβαια, μεταξύ των εργοδοτών υπάρχει και η θέση ότι πρέπει να φύγει εξ’ ολοκλήρου από τη μέση ο διάμεσος και να υπολογιστεί με βάση νέα φόρμουλα που θα δημιουργηθεί. Την ίδια ώρα, οι συντεχνίες θεωρούν ύψιστης σημασίας το κομμάτι που αφορά στην ωριαία απόδοση του κατώτατου, δεδομένου ότι αν δεν εφαρμοστεί, θα υπάρχει – όπως υποστηρίζουν – μεγάλη διαφορά στο μισθό που θα λαμβάνουν κάποιοι, σε συνδυασμό με τις ώρες εργασίας. Ενδεικτικά, αναφέρεται ότι το κανονικό ωράριο για τους πωλητές σε καταστήματα είναι 38 ώρες εβδομαδιαίως, για τους φρουρούς ασφαλείας 40-41 ώρες και για τις καθαρίστριες 42-44 ώρες.

Από εκεί και πέρα, τέθηκαν, όπως έχουμε προαναφέρει και ορισμένα άλλα εργασιακά ζητήματα. Μεταξύ αυτών, δεν μπορούσε ασφαλώς να απουσιάζει το μέγα θέμα της μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού. Από κάποιες πλευρές υποστηρίχθηκε ότι λόγω της πολυπλοκότητας του, θα πρέπει να δοθεί περισσότερος χρόνος για διαβούλευση και εισηγήσεις. Επίσης, στα πλαίσια του συνταξιοδοτικού, τέθηκε και το θέμα της αναλογιστικής μείωσης των συντάξεων σε όσους συνταξιοδοτούνται στα 63 τους χρόνια, το οποίο κρίνεται ότι πρέπει να συζητηθεί εκ νέου.

Πρόκειται ασφαλώς για το γνωστό πέναλτι του 12%, το οποίο αποκόπτεται από όσους συνταξιοδοτούνται στα 63 τους χρόνια αντί στα 65 που είναι το κανονικό όριο συνταξιοδότησης.

Τέθηκαν όμως και πολύ συγκεκριμένα ζητήματα, όπως για παράδειγμα οι ελλείψεις σε εργασιακό προσωπικό και συγκεκριμένα σε νοσηλευτές και επαγγελματίες οδηγούς. Επίσης, στο τραπέζι έπεσε η στρατηγική απασχόλησης υπηκόων τρίτων χωρών, καθώς και της επέκτασης των συλλογικών συμβάσεων, από την πλευρά ασφαλώς των συντεχνιών.

Ένα εξίσου σημαντικό θέμα, το οποίο όπως πληροφορούμαστε τέθηκε από την ΔΕΟΚ, αφορούσε στην παράνομη και αδήλωτη εργασία ως επίσης και την υποδήλωση εισοδημάτων. Σύμφωνα με το σχετικό υπόμνημα, «θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρξει ενίσχυση της ενιαίας υπηρεσίας επιθεώρησης, ίσως και αναβάθμισή της, για αποτελεσματικότερους ελέγχους και ταυτόχρονα να επισπευσθούν οι διαδικασίες υλοποίησης του πληροφοριακού συστήματος Εργάνη 2 το οποίο αναβαθμίζει τόσο τον έλεγχο όσο και την διαφάνεια».