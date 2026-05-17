Η Κύπρος τα τελευταία χρόνια κερδίζει σταθερά έδαφος ως τουριστικός προορισμός, με τα διαθέσιμα στοιχεία να καταδεικνύουν αυξητικές τάσεις στην προσέλκυση επισκεπτών. Παρά τις γεωπολιτικές ανακατατάξεις και τους έντονους κραδασμούς που επηρέασαν συνολικά την παγκόσμια τουριστική βιομηχανία, η χώρα μας παραμένει μια αξιόπιστη, σταθερή επιλογή για ταξιδιώτες όχι μόνο από την Ευρώπη αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο.

Ωστόσο, η διατήρηση και περαιτέρω ενίσχυση αυτής της δυναμικής απαιτεί συνεχή προσαρμογή και στοχευμένες στρατηγικές επιλογές. Σε ένα περιβάλλον έντονου ανταγωνισμού, τόσο στην ευρύτερη περιοχή όσο και στη Μεσόγειο, η ανάγκη για διαφοροποίηση και ποιοτική αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος καθίσταται πιο επιτακτική από ποτέ. Στο πλαίσιο αυτό, η ανάπτυξη ειδικών μορφών τουρισμού αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα για τη διατήρηση και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Κύπρου.

Χαρακτηριστική περίπτωση αξιοποίησης των ειδικών μορφών τουρισμού αποτελεί ο καταδυτικός τουρισμός. Η Κύπρος εξελίσσεται δυναμικά σε έναν από τους πλέον ανερχόμενους καταδυτικούς προορισμούς της Μεσογείου, αξιοποιώντας τον πλούσιο υποθαλάσσιο φυσικό και πολιτιστικό της πλούτο, τη γεωγραφική της θέση και τις στοχευμένες πολιτικές για την ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού. Ο καταδυτικός τουρισμός δεν αποτελεί πλέον μια εξειδικευμένη δραστηριότητα περιορισμένου ενδιαφέροντος, αλλά έναν τομέα με σημαντικές προοπτικές οικονομικής ανάπτυξης και ουσιαστικής ποιοτικής αναβάθμισης του συνολικού τουριστικού προϊόντος της χώρας.

Είναι ενδεικτικό ότι στην Ευρώπη υπολογίζονται περίπου 3,5 εκατομμύρια ενεργοί δύτες, εκ των οποίων ποσοστό που αγγίζει το 70% επιλέγει τη Μεσόγειο ως προορισμό αναψυχής. Τα δεδομένα αυτά αναδεικνύουν τις σημαντικές αναπτυξιακές δυνατότητες του τομέα και τη δυναμική που μπορεί να αξιοποιήσει η Κύπρος.

Η συνεχής αναβάθμιση της Κύπρου ως προορισμού καταδυτικού τουρισμού αποτελεί στρατηγικό πυλώνα της τουριστικής πολιτικής της Κυπριακής Δημοκρατίας, με σαφή στόχο την καθιέρωσή της ως προορισμού ποιοτικού τουρισμού καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Σύμφωνα με επίσημες τοποθετήσεις, σχεδιάζεται και υλοποιείται στοχευμένη προώθηση της χώρας μας στο εξωτερικό ως προορισμού καταδύσεων, ενισχύοντας τη διεθνή της παρουσία σε εξειδικευμένες αγορές.

Το ΚΕΒΕ, αναγνωρίζοντας τη σημασία της ανάπτυξης και προώθησης του καταδυτικού τουρισμού, έχει υπό την αιγίδα του τον Σύνδεσμο Καταδυτικών Κέντρων Κύπρου, στηρίζοντας και ενισχύοντας τις δράσεις του. Οι πρωτοβουλίες αυτές στοχεύουν τόσο στην αναβάθμιση της καταδυτικής τουριστικής βιομηχανίας όσο και στη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και της ασφάλειας.

Ιδιαίτερης σημασίας αποτελεί η διοργάνωση, για δεύτερη φορά τα τελευταία χρόνια, της ετήσιας συνάντησης της Ευρωπαϊκής Υποβρύχιας Ομοσπονδίας,από τον Σύνδεσμο Καταδυτικών Κέντρων Κύπρου, η οποία θα πραγματοποιηθεί στη Λάρνακα από τις 11 έως τις 13 Ιουνίου 2026. Η διοργάνωση τελεί υπό τη στήριξη του Επιμελητηρίου Λάρνακας, της Τουριστικής Εταιρείας Λάρνακας και του Υφυπουργείου Τουρισμού.

Με εφαλτήριο την πόλη του Ζήνωνα, η συνάντηση αυτή αποτελεί πρώτης τάξεως ευκαιρία τόσο για ενημέρωση για τα πρότυπα καταδύσεων όσο και για την περαιτέρω προώθηση της Κύπρου ως καταδυτικού τουριστικού προορισμού. Παράλληλα, υπενθυμίζει ότι η χώρα μας επενδύει έμπρακτα στη διαφοροποίηση του τουρισμού και στη διαμόρφωση ενός προορισμού δωδεκάμηνης διάρκειας, υιοθετώντας και εφαρμόζοντας τα υψηλότερα πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας στον τομέα των καταδύσεων.

Πέραν της εμπειρίας που επιδιώκει να βιώσει ο επαγγελματίας ή ο επισκέπτης-τουρίστας, απαραίτητη προϋπόθεση για τη βιώσιμη ανάπτυξη του καταδυτικού τουρισμού αποτελεί η παροχή της μέγιστης δυνατής ασφάλειας, μέσα από την υιοθέτηση και εφαρμογή διεθνών προτύπων, ενισχύοντας την εμπιστοσύνη και την αξία του κυπριακού τουριστικού προϊόντος.

* Λειτουργός ΚΕΒΕ

Τμήμα Υπηρεσιών, Εμπορίου και Ψηφιοποίησης