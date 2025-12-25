Ένα πιο αυστηρό πλαίσιο γύρω από το κομμάτι της αγοράς εργασίας, το οποίο αναμένεται να υιοθετηθεί σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, προωθούν οι αρμόδιες Αρχές. Το θέμα συζητήθηκε στα πλαίσια της Γενικής Συνέλευσης της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας της Κατασκευαστικής Βιομηχανίας (FIEC), στην οποία συμμετείχε αντιπροσωπεία της ΟΣΕΟΚ.

Μάλιστα, δεδομένου ότι η χώρα μας διαθέτει ήδη το σύστημα ΕΡΓΑΝΗ και προωθεί παράλληλα ένα νέο πλαίσιο, οι εκπρόσωποι της ΟΣΕΟΚ σημείωσαν ότι θα ήταν καλά να οριστικοποιηθούν οι όποιες αλλαγές, ώστε να μην προκύψει διπλή νομοθεσία στη χώρα μας.

Όπως έχει αναφερθεί, ο κατασκευαστικός τομέας στην Ευρώπη αλλάζει γρήγορα, κυρίως λόγω της αυξανόμενης κινητικότητας των εργαζομένων, των πολύπλοκων αλυσίδων υπεργολαβίας και της ανάγκης για δίκαιο ανταγωνισμό. Ως εκ τούτου, εντός της ΕΕ προωθείται η θεσμοθέτηση της «κοινωνικής ταυτότητας», ή όπως ενδεχομένως να είναι πιο γνωστή στην Κύπρο της «κάρτας εργασίας».

Στόχος, είναι να επέλθει συμμόρφωση στην αγορά εργασίας από εργοδότες και εργαζόμενους με τις νομοθεσίες και τις υποχρεώσεις της κάθε πλευράς. Η συγκεκριμένη ταυτότητα θα ισχύει σε πανευρωπαϊκό επίπεδο και σε αυτή θα αναγράφονται όλες οι λεπτομέρειες σε σχέση με την εργοδότηση έκαστου ατόμου. Οι Social ID cards – κάρτες που περιέχουν επαληθευμένες πληροφορίες για την ταυτότητα ενός εργαζομένου, τη σχέση εργασίας του, την εκπαίδευσή του και συχνά την ασφαλιστική του κάλυψη – εμφανίζονται ως ένα σημαντικό εργαλείο για περισσότερη διαφάνεια και καλύτερο έλεγχο. Παρότι αντίστοιχα συστήματα χρησιμοποιούνται ήδη σε πολλές χώρες, το τοπίο παραμένει κατακερματισμένο και σε αρκετές περιπτώσεις επικρατεί σύγχυση. Η σκέψη είναι ότι θα δημιουργηθεί ένα ευρωπαϊκό σύστημα, ώστε ακόμα και στην περίπτωση που ένας εργαζόμενος εργοδοτηθεί σε άλλη χώρα, να είναι γνωστό και καταγεγραμμένο που καταβάλλονται κοινωνικές ασφαλίσεις και ποιο είναι το καθεστώς του. Αυτό θα αφορά τόσο ευρωπαίους πολίτες, όσο και αλλοδαπούς τρίτων χωρών, οι οποίοι εργοδοτούνται εντός της ΕΕ.

Οι εκπρόσωποι της ΟΣΕΟΚ ζήτησαν πιο λεπτομερή ενημέρωση για δυο βασικούς λόγους. Πρώτο, ήδη στην Κύπρο τροχιοδρομείται αντίστοιχο σύστημα πέραν του ΕΡΓΑΝΗ που είναι ήδη σε λειτουργία και το τελευταίο που θα θέλαμε να προκύψει είναι η θέσπιση δυο νομοθεσιών, οι οποίες ενδεχομένως να μην είναι συμβατές. Επομένως, εάν θα προωθηθεί ευρωπαϊκή νομοθεσία να μην δημιουργηθεί νέα κυπριακή ή εάν θα δημιουργηθεί, να είναι πλήρως συμβατή με την ευρωπαϊκή. Δεύτερο, στην Κύπρο υπάρχει η ιδιαιτερότητα της Πράσινης Γραμμής, η οποία δημιουργεί ιδιόμορφες συνθήκες στην αγορά εργασίας. Ως εκ τούτου, ενδεχομένως να πρέπει να υπάρξει πρόβλεψη στη νέα νομοθεσία για τη συγκεκριμένη ιδιαιτερότητα στο νησί μας.

Υπενθυμίζεται ότι από τις 13 Σεπτεμβρίου 2021 τέθηκε σε ισχύ, το Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» με βάση το οποίο, ο κάθε εργοδότης οφείλει να τηρεί μητρώο προσλήψεων, στο οποίο θα πρέπει να καταχωρεί, κατά σειρά ημερομηνίας πρόσληψης, προσωπικά στοιχεία για κάθε μισθωτό (αύξοντα αριθμό, ονοματεπώνυμο, Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, Αριθμό Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ημερομηνία πρόσληψης και ημερομηνία έναρξης της απασχόλησης).

Συγκεκριμένα θα πρέπει: (α) Η αίτηση εγγραφής εργοδότη να υποβάλλεται το αργότερο μία (1) μέρα πριν την ημερομηνία που ο αιτητής αναμένεται να καταστεί εργοδότης. (β) Ο κάθε εργοδότης να γνωστοποιεί στις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων για την κάθε πρόσληψη μισθωτού το αργότερο μία (1) μέρα πριν την πρόσληψη.