Κυριολεκτικά η ηλεκτροκίνηση ανεβαίνει στο Τροόδος αν ληφθεί υπόψιν πως άνοιξε ο δρόμος για εγκατάσταση 58 σημείων φόρτισης σε 57 κοινότητες. Για την εγκατάσταση των 58 σημείων είχε προκηρυχθεί διαγωνισμός από το Ινστιτούτο Έρευνας και Ανάπτυξης Μεσογειακών Ορεινών Περιοχών και όταν έφθασε η ώρα να κατακυρωθεί η προσφορά, καταχωρήθηκε προσφυγή ενώπιον της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών. Εταιρεία η οποία έχασε την προσφορά ζήτησε από την Αναθεωρητική Αρχή να εκδώσει «Προσωρινά Μέτρα» τα οποία θα παρεμπόδισαν την συνέχιση της διαδικασίας. Τελικά, η εταιρεία που έχασε την προσφορά απέσυρε την προσφυγή της.

Ο διαγωνισμός αφορά «προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού 58 σταθμών φόρτισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων σε 57 χωριά της ευρύτερης περιοχής Τροόδους, καθώς και προμήθεια, εγκατάσταση, τεχνική υποστήριξη και διαχείριση του λογισμικού λειτουργίας τους, συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης στη χρήση τους».

Με την εγκατάσταση των 58 σημείων, παρέχεται η ευκαιρία στους κατοίκους των 57 κοινοτήτων να αποκτήσουν πρόσβαση στην περιοχή τους ενώ βοηθά και τους ταξιδιώτες να φορτίσουν τα ηλεκτρικά οχήματατα τους, αν παραστεί ανάγκη, οπόταν δεν υπάρχει κίνδυνος εγκλωβισμού τους.

Όπως είναι γνωστό, από κυβερνητικής πλευράς έχει εξαγγελθεί σχέδιο εγκατάστασης 1.000 σημείων φόρτισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων.

Τα κίνητρα που παρέχονται από το Σχέδιο έχουν τη μορφή χρηματοδοτικών ενισχύσεων για τα σημεία φόρτισης τα οποία θα εγκαταστήσουν δημοσίως οι τοπικές αρχές, ιδιωτικές επιχειρήσεις, οργανισμοί και άλλοι διαχειριστές με σκοπό την επαναφόρτιση ή ανεφοδιασμό, σε χώρους στάθμευσης για δημόσια χρήση, δημοτικούς και κοινοτικούς χώρους στάθμευσης, ιδιωτικούς χώρους στάθμευσης καθώς και χώρους πρατηρίων πετρελαιοειδών.

Το Σχέδιο προγραμματίζεται να υλοποιηθεί σε δύο φάσεις, με προϋπολογισμό € 3,7 εκατ.

Όπως έγραψε ήδη ο «Φ», από τα 203.000 οχήματα, όλων των τύπων, που έχουν εγγραφεί την περίοδο 2020-2024, μόνο τα 4.859 ήταν ηλεκτρικά. Ειδικά στα σαλούν, από 159.078 που ενεγράφησαν την ίδια περίοδο, μόνο 3.234 ήταν ηλεκτρικά.

Σημειώνεται, πως στην Κύπρο υπάρχουν πέραν των 700.000 αυτοκινήτων πλέον περίπου 61.000 μοτοσικλέτες.

Τα τελευταία πέντε χρόνια η κατάσταση όσον αφορά την αγορά οχημάτων (ηλεκτρικών και μη, παρουσιάζεται ως ακολούθως:

-Το έτος 2020, είχαν εγγραφεί 270 ηλεκτρικά οχήματα σε σχέση με 39.367 όλων των τύπων που ενεγράφησαν συνολικά την ίδια χρονιά. Με βάση τα στοιχεία αυτά, τα ηλεκτρικά οχήματα περιορίστηκαν στο 0,7% δηλαδή δεν έφτασαν καν το 1% του συνόλου.

Ειδικά όσον αφορά τα σαλούν οχήματα που έχουν εγγραφεί το έτος 2020, ανήλθαν μόλις στα 78 σε σύνολο 30.828 σαλούν που ενεγράφησαν, με το ποσοστό (των ηλεκτρικών) να περιορίζεται στο 0,3%.

Όσον αφορά τις μοτοσικλέτες, το 2020 ενεγράφησαν 436 από σύνολο 3.225. Το ποσοστό τους κυμάνθηκε στο 6%.

-Το έτος 2021 ενεγράφησαν 308 ηλεκτρικά οχήματα σε σύνολο 34.716 που είχαν εγγραφεί τη συγκεκριμένη χρονιά και αφορούσαν όλες τις κατηγορίες οχημάτων. Το ποσοστό των ηλεκτρικών οχημάτων ήταν επίσης μικρότερο της μονάδας και συγκεκριμένα περιοριζόταν στο 0,9%. Ειδικά όσον αφορά στα σαλούν, είχαν εγγραφεί 120 σε σχέση με 26.636 σαλούν οχήματα που είχαν εγγραφεί συνολικά. Όσον αφορά τις μοτοσικλέτες, ενεγράφησαν 431 σε σύνολο 3.549, με το ποσοστό τους να περιορίζεται στο 5%.

-Το έτος 2022 ο αριθμός των ηλεκτρικών οχημάτων που ενεγράφησαν υπερδιπλασιάζεται σε σχέση με το 2021 και από 308 αυξάνονται στα 739 σε σύνολο 33.795 που είχαν εγγραφεί συνολικά. Το ποσοστό τους επίσης υπερδιπλασιάζεται και φτάνει το 2,2%.

Όσον αφορά τα σαλούν ενεγράφησαν 512 ηλεκτρικά σε σύνολο 26.508 σαλούν που ενεγράφησαν συνολικά. Με βάση τα δεδομένα αυτά, το ποσοστό των ηλεκτρικών οχημάτων φτάνει σε ποσοστό 1,9% σε σχέση με τα σαλούν που ενεγράφησαν την ίδια χρονιά. Όσον αφορά τις μοτοσικλέτες, το έτος 2022 ενεγράφησαν 436 σε σχέση με 2.842 που ενεγράφησαν συνολικά, φτάνοντας το 7% του συνόλου.

-Το έτος 2023, για πρώτη φορά ο αριθμός των ηλεκτρικών οχημάτων που εγγράφονται υπερβαίνουν τα 1.000 και συγκεκριμένα εγγράφονται 1.322 σε σύνολο 45.494 οχημάτων. Το ποσοστό των ηλεκτρικών οχημάτων αυξάνεται στο 2,9%.

Οι εγγραφές μηχανοκινήτων

Ειδικά όσον αφορά τις εγγραφές σαλούν οχημάτων, τα ηλεκτρικά φτάνουν στα 995 σε σύνολο 36.608 που εγγράφονται την ίδια χρονιά και αντιστοιχούν στο 2,8% (των επιβατικών).

Όσον αφορά τις μοτοσικλέτες, ο αριθμός των ηλεκτρικών ανέρχεται στις 594 σε σύνολο 3.640 που εγγράφονται την ίδια χρονιά, με το ποσοστό τους (επί του συνόλου) να φτάνει στο 7,5%.

-Το 2024 ο αριθμός των ηλεκτρικών οχημάτων που ενεγράφησαν ανήλθε στα 2.220 επί συνόλου 49.616. Με βάση τα δεδομένα αυτά, το ποσοστό των ηλεκτρικών οχημάτων ανήλθε στο 4,5%. Όσον αφορά τις εγγραφές σαλούν, τα ηλεκτρικά ανήλθαν σε 1.529 επί συνόλου 38.410 σαλούν που ενεγράφησαν το 2024 φτάνοντας σε ποσοστό 4%. Οι ηλεκτρικές μοτοσικλέτες υπερδιπλασιάστηκαν φτάνοντας τις 1.338, σε σύνολο 4.593 που ενεγράφησαν συνολικά. Το δε ποσοστό τους έφτασε το 14%.

Σημειώνεται, πως η αύξηση στην εγγραφή των ηλεκτρικών οχημάτων άρχισε με την έναρξη του Σχεδίου Προώθησης της Ηλεκτροκίνησης.