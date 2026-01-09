Συγκεκριμένα και απτά αποτελέσματα στους τομείς της τεχνολογίας, της καινοτομίας και της εκπαίδευσης απέφεραν οι επαφές του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης στις Ηνωμένες Πολιτείες τον Απρίλιο του 2025, στο πλαίσιο της στρατηγικής προώθησης της Κύπρου ως επενδυτικού προορισμού.

Τα αποτελέσματα παρουσιάστηκαν την Παρασκευή σε κοινή συνέντευξη Τύπου από την Υφυπουργό παρά τω Προέδρω Ειρήνη Πική, τον Υφυπουργό Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής Νικόδημος Δαμιανού και τον Επικεφαλής Επιστήμονα για Έρευνα, Καινοτομία και Τεχνολογία Δημήτρης Σκουρίδης.

Όπως τονίστηκε, οι επαφές σε Νέα Υόρκη και Σαν Φρανσίσκο δεν περιορίστηκαν σε δηλώσεις προθέσεων, αλλά ακολούθησαν τεχνικές διαβουλεύσεις, συστηματική εργασία και συγκεκριμένες αποφάσεις πολιτικής, που ήδη οδηγούν στη διαμόρφωση στρατηγικών συνεργασιών διεθνούς εμβέλειας.

Αναβαθμισμένη εθνική υποδομή HPC με NVIDIA

Κεντρικό στοιχείο αποτελεί η στρατηγική συνεργασία με την NVIDIA, μέσω της οποίας η Κύπρος θα αποκτήσει αναβαθμισμένη εθνική υποδομή Υπολογιστικής Υψηλών Επιδόσεων (HPC), καλύπτοντας κρίσιμο κενό στις εθνικές υπολογιστικές δυνατότητες.

Η υποδομή, που θα τεθεί σε παραγωγική λειτουργία τον Ιούνιο του 2026, θα είναι ανοικτή σε ολόκληρο το οικοσύστημα και θα στηρίζει την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, την καθαρή ενέργεια, την κλιματική επιστήμη, την πρόληψη φυσικών καταστροφών και τη βιοϊατρική και βιοπληροφορική. Παράλληλα, η NVIDIA θα συμβάλει στη μεταφορά τεχνογνωσίας και στην εκπαίδευση ερευνητών και εξειδικευμένου προσωπικού.

Κέντρο Καινοτομίας από την Plug and Play

Σημαντική εξέλιξη συνιστά και η απόφαση της Plug and Play να δραστηριοποιηθεί στην Κύπρο μέσω της δημιουργίας Κέντρου Καινοτομίας, με στόχο τη στήριξη νεοφυών επιχειρήσεων, τη διασύνδεση έρευνας και αγοράς και την πρόσβαση σε διεθνή δίκτυα και επενδυτές.

Υπενθυμίστηκε ότι το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε στις 23 Δεκεμβρίου 2025 το σχετικό πλαίσιο στήριξης, με μετρήσιμους στόχους και συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα.

Tenstorrent και ημιαγωγοί

Αναφορά έγινε και στη δραστηριοποίηση της Tenstorrent στην Κύπρο, μετά την υπογραφή Στρατηγικού Μνημονίου Συνεργασίας με το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας. Η εταιρεία έχει ήδη ανοίξει γραφείο και βρίσκεται σε διαδικασία πρόσληψης άνω των 10 ατόμων, ενισχύοντας τη θέση της Κύπρου στο ευρωπαϊκό οικοσύστημα τεχνητής νοημοσύνης και ημιαγωγών.

Συνεργασίες με Columbia University

Στο σκέλος της εκπαίδευσης, δρομολογήθηκαν συνεργασίες με το Columbia University. Καθοριστική είναι η συμβολή του καθηγητή John Kymissis στο πρόγραμμα Future Founders Academy του ΙδΕΚ, ενώ το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου προχωρεί σε πρόγραμμα διπλού τίτλου σπουδών 4+1 με το Columbia School of Engineering.

Τεχνητή νοημοσύνη στην εκπαίδευση και στο κράτος

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ένταξη του προγράμματος Experience AI (Google DeepMind – Raspberry Pi Foundation) στα σχολεία, καθώς και στις πιλοτικές συζητήσεις με την OpenAI για το ChatGPT Education στις Τεχνικές Σχολές. Παράλληλα, προωθείται η δημιουργία Κέντρου Ανάπτυξης ΤΝ στο πλαίσιο του GCloud και οι επαφές με την Amazon για το Project Kuiper.

Επόμενα βήματα και εξωστρέφεια

Η Κυβέρνηση προγραμματίζει νέα στοχευμένη εκστρατεία στις ΗΠΑ το 2026, ενώ η Ινδία αναδεικνύεται σε βασικό στρατηγικό στόχο της εξωστρεφούς οικονομικής πολιτικής. Αυξημένο καταγράφεται και το ενδιαφέρον για το πρόγραμμα Minds in Cyprus, με νέα εκστρατεία προβολής να δρομολογείται μετά την ψήφιση του σχετικού φορολογικού κινήτρου.

Όπως τονίστηκε, οι συνεργασίες αυτές δεν είναι αποσπασματικές, αλλά εντάσσονται σε σαφή εθνική στρατηγική, με στόχο τη μετατροπή της Κύπρου σε κόμβο τεχνολογίας, καινοτομίας και γνώσης.