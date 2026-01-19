Μεγάλο ενδιαφέρον καταγράφεται από εργαζόμενους στο εξωτερικό για τη μετακίνησή τους στην Κύπρο, στο πλαίσιο του σχεδίου κινήτρων «Minds in Cyprus». Με το σχέδιο παρέχονται φορολογικά κίνητρα για την ένταξη στην αγορά εργασίας, ενώ διευρύνονται τα κριτήρια και αυξάνεται η οροφή της φορολογικής απαλλαγής για όσους βρίσκονταν στο εξωτερικό για επτά χρόνια.

Κατά τη συζήτηση σήμερα νομοσχεδίου στην κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών, εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών ανέφερε ότι έχουν υποβάλει ενδιαφέρον 600 πρόσωπα που εργάζονται στο εξωτερικό, προκειμένου να αξιοποιήσουν τα κίνητρα που προσφέρει το σχέδιο.

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο του υπουργείου, σκοπός του σχεδίου είναι η προσέλκυση κυρίως νεαρών εργαζομένων, επισημαίνοντας ότι εφαρμόζεται παρόμοιο σχέδιο και στην Ελλάδα. Τα μέλη της Επιτροπής Οικονομικών ζήτησαν στοιχεία για το προφίλ των αιτητών, δηλαδή αν πρόκειται για Κύπριους ή αλλοδαπούς, τις ηλικίες τους, καθώς και το επάγγελμα στο οποίο δραστηριοποιούνται.

Με το σχέδιο που βρίσκεται σε εξέλιξη, η αμοιβή από εργοδότηση απαλλάσσεται φορολογίας κατά 20%, με μέγιστο ποσό τις €8.550, και ισχύει για επτά χρόνια. Με το νομοσχέδιο, η φορολογική απαλλαγή θα αυξηθεί στο 25% ή θα αφορά κέρδη αυτοτελώς εργαζόμενου, με μέγιστο ποσό τις €25.000, νοουμένου ότι το άτομο ήταν για επτά έτη κάτοικος εκτός της Δημοκρατίας.

Στο νομοσχέδιο περιλαμβάνεται και η προϋπόθεση ότι, αν το άτομο που αιτείται εργασία στην Κύπρο έχει αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών, η απαιτούμενη παραμονή στο εξωτερικό είναι τρία χρόνια, ενώ αν δεν διαθέτει πτυχίο απαιτούνται επτά χρόνια.

Μέλη της Επιτροπής εξέφρασαν επιφυλάξεις για το νέο σχέδιο, καθώς, όπως υποστήριξαν, δημιουργεί άνιση μεταχείριση μεταξύ των εργαζομένων και διαμορφώνει εργαζόμενους δύο διαφορετικών ταχυτήτων. Παράλληλα, τόνισαν ότι θα πρέπει να υπάρξει ημερομηνία λήξης του σχεδίου.

Από πλευράς του αρμόδιου υπουργείου αναφέρθηκε ότι το 2024 το κράτος είχε έσοδα ύψους €120 εκατ. από τα συγκεκριμένα σχέδια.

Ανησυχούν και οι δικηγόροι

Εκ μέρους του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, η Μαρία Γρηγορίου ανέφερε ότι το σχέδιο έχει αναδρομική ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2025, επισημαίνοντας ότι με αυτή την πρόνοια θα επωφεληθούν και εργαζόμενοι που ήρθαν στην Κύπρο το προηγούμενο έτος.

Όπως είπε, με τη φορολογική μεταρρύθμιση άλλαξαν πολλά δεδομένα, καθώς οι εργαζόμενοι θα επωφελούνται και από τις εκπτώσεις που προβλέπονται στο νέο νομικό πλαίσιο. Σύμφωνα με την κ. Γρηγορίου, θα πρέπει να γίνει επαναξιολόγηση των σχεδίων, ώστε να διαπιστωθεί αν εξυπηρετούν τον σκοπό τους. «Για να φέρουμε ταλέντα, προφανώς για να επωφελείται η Κυπριακή Δημοκρατία, θα πρέπει να προβλεφθεί στο νομοσχέδιο ότι η εμπειρία του αιτητή είναι συνυφασμένη με τη δουλειά που θα κάνει στην Κύπρο», πρόσθεσε.

Εκπρόσωπος του ΣΕΛΚ σημείωσε ότι το σχέδιο αποτελεί ένα επιπλέον φορολογικό κίνητρο. «Πάντα σε περιπτώσεις τέτοιων κινήτρων τίθεται θέμα αν είναι δίκαιο ή όχι. Κάποιοι θα επωφεληθούν, κάποιοι όχι. Δεν μπορείς να καθορίσεις κριτήρια που να ικανοποιούν όλους», κατέληξε.