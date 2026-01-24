Το Υπουργείο Οικονομικών ενημέρωσε τη Βουλή για το προφίλ των 610 ταλέντων που αφορούν κυρίως Κύπριους απόδημους, οι οποίοι έχουν δηλώσει ενδιαφέρον στην πλατφόρμα «Minds in Cyprus» και στον μηχανισμό «Opportunities For Talent» του Υπουργείου Εργασίας για να μετακινηθούν και να εργαστούν στην Κύπρο.

Με το σχέδιο παρέχονται φορολογικά κίνητρα για την ένταξη στην αγορά εργασίας, ενώ διευρύνονται τα κριτήρια και αυξάνεται η οροφή της φορολογικής απαλλαγής για όσους βρίσκονταν στο εξωτερικό για επτά χρόνια.

Μάλιστα, στην πλατφόρμα έχουν δημοσιευθεί 139 θέσεις εργασίας από 51 εταιρείες σε όλους τους τομείς της κυπριακής οικονομίας. Σύμφωνα με το τελευταίο σχέδιο που συζητείται στη Βουλή, προβλέπονται υπό προϋποθέσεις ειδικές φορολογικές απαλλαγές, οι οποίες μπορεί να φτάσουν στο 25% της αμοιβής, με μέγιστο ποσό τις €25 χιλ.

Σύμφωνα με σχετική πληροφόρηση που προώθησε το Υπουργείο Οικονομικών στη Βουλή, ο μηχανισμός «Opportunities for Talent» λειτουργεί στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας «Minds in Cyprus», αποτελώντας ένα πρόσθετο κανάλι σύνδεσης των Κυπρίων αποδήμων με ποιοτικές θέσεις εργασίας στην Κύπρο.

Μάλιστα, η λειτουργία της πλατφόρμας ευκαιριών για ταλέντα συνδέει επαγγελματίες που ενδιαφέρονται να χτίσουν καριέρα στην Κύπρο με διαθέσιμες θέσεις εργασίας, είναι απλή. Οι ενδιαφερόμενοι επαγγελματίες που βρίσκονται στο εξωτερικό εκδηλώνουν το ενδιαφέρον τους μέσω της συμπλήρωσης μιας αίτησης στην οποία καταγράφουν τα προσωπικά τους στοιχεία τους, τα ακαδημαϊκά τους προσόντα, τη χώρα που διαμένουν, την εργασιακή εμπειρία που κατέχουν, καθώς και στον επαγγελματικό κλάδο που ενδιαφέρονται να δραστηριοποιηθούν, την οποία υποβάλουν μέσω της πλατφόρμας.

Το ίδιο πράττουν και οι εταιρείες, οι οποίες δημοσιεύουν τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας. Ακολούθως το Τμήμα Εργασίας προχωρεί στην αντιστοίχιση των προσόντων των προσώπων που συμπλήρωσαν τα σχετικά στοιχεία με τις απαιτήσεις των θέσεων. Όταν ολοκληρωθεί η ανάλυση τότε το Τμήμα Εργασίας ενημερώνει τους ενδιαφερομένους για τις διαθέσιμες ευκαιρίες καριέρας, παρέχοντας τα απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας για να επικοινωνήσουν απευθείας με τους εργοδότες.

Στην Αγγλία οι περισσότεροι

Αναλυτικά, σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Οικονομικών, στην πλατφόρμα είναι εγγεγραμμένοι 610 χρήστες, από τους οποίους οι 291 βρίσκονται στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι 29 στις ΗΠΑ, οι 21 στην Ελλάδα, οι 15 στην Ολλανδία, οι 14 στην Γερμανία, οι 13 στην Αυστραλία καθώς και άλλοι απόδημοι από περισσότερες από 40 χώρες.

Συνολικά, 51 εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο δημοσίευσαν 139 θέσεις εργασίας, ενώ αυτή την στιγμή ο αριθμός των ενεργών δημοσιευμένων θέσεων είναι 103.

Συγκεκριμένα υπάρχουν 52 κενές θέσεις στον τομέα πληροφορικής, 17 θέσεις στα οικονομικά και στις τράπεζες, 15 θέσεις στον τομέα της μηχανικής και στις τεχνικές ειδικότητες, οκτώ κενές θέσεις στον τομέα της ενέργειας, έξι στον τομέα των τεχνολογιών, πέντε στον τομέα εμπορικών συναλλαγών και τέσσερις στις τηλεπικοινωνίες.

Κενές θέσεις υπάρχουν στους τομείς της ασφάλειας κυβερνοχώρου, ανάλυσης δεδομένων, κέντρων δεδομένων, νομικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών στις συμβουλευτικές υπηρεσίας, στο ΑΠΕ κλπ.

Οι δέκα τομείς με την περισσότερη ζήτηση βάσει του ενδιαφέροντος που δήλωσαν οι χρήστες στην πλατφόρμας είναι οι εξής: Διοίκηση Επιχειρήσεων, χρηματοικονομικών και τραπεζικών υπηρεσιών, έρευνας και καινοτομίας, εκπαίδευση, μηχανικής ,πληροφορικής, τεχνητής νοημοσύνης και ρομπότικης, μάρκετινγκ και επικοινωνία, δημόσια διοίκηση, βιοτεχνολογία-βιοεπιστημών και δημιουργικών βιομηχανιών.

Απάντησε σε 207 ενδιαφερόμενους

Μέχρι σήμερα, η πλατφόρμα Minds in Cyprus έχει απαντήσει σε συνολικά σε 207 μηνύματα/ερωτήματα αποδήμων. Αξίζει να σημειωθεί η πλατφόρμα, εκτός από τον μηχανισμό του Opportunities for Talent, περιλαμβάνει πληροφορίες για την υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης που εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο τον Μάιο 2025, τον κόμβο ενημέρωσης (Information Hub) με συγκέντρωση κρίσιμων πληροφοριών για τη διευκόλυνση επαναπατρισμού, πληροφορίες για τις εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν και θα πραγματοποιηθούν στο μέλλον, καθώς και τη δυνατότητα αποστολής μηνύματος για επικοινωνία με τους φορείς υλοποίησης της πρωτοβουλίας και/ή επίλυση αποριών.