Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κίνησε διαδικασία επί παραβάσει κατά 23 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποστέλλοντας προειδοποιητική επιστολή και προς την Κύπρο, για τη μη κοινοποίηση της πλήρους μεταφοράς της Οδηγίας (ΕΕ) 2023/2225 που αφορά τις συμβάσεις πίστωσης για καταναλωτές.

Πέραν της Κύπρου, η διαδικασία αφορά τα κράτη μέλη Βέλγιο, Βουλγαρία, Τσεχία, Γερμανία, Εσθονία, Ελλάδα, Ισπανία, Γαλλία, Κροατία, Ιρλανδία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Λετονία, Μάλτα, Κάτω Χώρες, Αυστρία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβενία, Φινλανδία και Σουηδία, τα οποία δεν έχουν ενημερώσει την Επιτροπή για την ολοκληρωμένη ενσωμάτωση της οδηγίας στο εθνικό τους δίκαιο.

Η οδηγία για τις συμβάσεις πίστωσης αποσκοπεί στην ενίσχυση της προστασίας των καταναλωτών στην αγορά πιστωτικών προϊόντων, θεσπίζοντας αυστηρότερους κανόνες διαφάνειας, πληροφόρησης και δίκαιης μεταχείρισης στις πιστωτικές συναλλαγές σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Τα κράτη μέλη όφειλαν να μεταφέρουν την οδηγία στο εθνικό τους δίκαιο έως τις 20 Νοεμβρίου 2025. Με την αποστολή των προειδοποιητικών επιστολών, η Κομισιόν παρέχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για την υποβολή απαντήσεων και την κοινοποίηση των πλήρων μέτρων μεταφοράς.

Σε περίπτωση που δεν υπάρξει ικανοποιητική ανταπόκριση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να προχωρήσει στο επόμενο στάδιο της διαδικασίας επί παραβάσει, εκδίδοντας αιτιολογημένη γνώμη, ανοίγοντας τον δρόμο για περαιτέρω νομικές ενέργειες.