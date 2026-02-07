Προσπάθεια να βγουν από το αδιέξοδο 140 χιλ. εγγυητές δανείων και παράλληλα να ενισχυθεί η διαπραγματευτική θέση 70 χιλ. πρωτοφειλετών μη εξυπηρετούμενων δανείων που κινδυνεύουν να βγουν στο σφυρί τα σπίτια τους, καταβάλλει ο ΔΗΣΥ, μέσω της πρότασης νόμου που ετοίμασε ο βουλευτής του, Αβέρωφ Νεοφύτου.

Την πρόταση συνυπογράφουν ΕΔΕΚ και ΔΗΠΑ καθώς και ανεξάρτητοι βουλευτές. Ο κ. Νεοφύτου θέλει να κλείσει το ζήτημα πριν την αυτοδιάλυση της Βουλής τον ερχόμενο Απρίλιο και την ολοκλήρωση της βουλευτικής του διαδρομής.

Χθες έστειλε και σχετικό μήνυμα στην πρόεδρο της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών Χριστιάνα Ερωτοκρίτου, διαμηνύοντας πως δεν είναι ασφυκτικά τα χρονοδιαγράμματα, καλώντας την να περιλάβει την πρόταση στην ημερήσια διάταξη της Επιτροπής.

Μέχρι στιγμής, ο ΔΗΣΥ έχει στο πλευρό του 25 θετικές ψήφους, ενώ εκτιμάται πως θα την στηρίξουν και στελέχη της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΔΗΚΟ, τα οποία συχνά τάσσονται ξεκάθαρα κατά των τραπεζικών πρακτικών στη διαχείριση δανείων. Δεν αποκλείεται να υπάρξει στήριξη και από τους Οικολόγους. Συνεπώς, με αυτά τα δεδομένα η πρόταση φαίνεται να σχηματίζει την απαιτούμενη πλειοψηφία ενώ αποτελεί και απάντηση στην πρόταση του ΑΚΕΛ του 2023.

Φόρμουλα του ΔΗΣΥ

Ο κ. Νεοφύτου με την πρόταση νόμου αντιστρέφει το νόμο για τις εκποιήσεις του 2018, με τον οποίο τηρούνται αυστηρότερα χρονοδιαγράμματα, κάτι που οδηγεί σε μείωση των καθυστερήσεων. Χθες, ο ΔΗΣΥ παρουσίασε τη φόρμουλα που θα εφαρμόζεται οικειοθελώς από τους πιστωτές.

Σύμφωνα με την πρόταση, σε περίπτωση που η τράπεζα ή εταιρεία εξαγοράς πιστώσεων επιλέξει είτε να πωλήσει οποιοδήποτε ενυπόθηκο ακίνητο στο πλαίσιο διαδικασίας πλειστηριασμού, είτε να προβεί σε ανάκτηση, τότε το ύψος της εγγύησης για το οποίο θα είναι υπόλογοι οι εγγυητές του δανείου περιορίζεται και δεν υπερβαίνει το ποσό του αρχικού δανείου, αφαιρουμένου, αναλόγως της περίπτωσης, του ποσού που θα εισπραχθεί από τον πλειστηριασμό, ή του ποσού για το οποίο έχει ανακτηθεί το ακίνητο από την τράπεζα ή την εταιρεία εξαγοράς πιστώσεων.

Παράλληλα, σε περίπτωση που οι πιστωτές δεν προχωρήσουν σε πλειστηριασμό ή σε ανάκτηση του υποθηκευμένου ακινήτου, με την παράλληλη απαλλαγη των εγγυητών, τότε στην περίπτωση που υφίσταται αμφισβήτηση του οφειλομένου ποσού του δανείου από τον δανειολήπτη στο Δικαστήριο, υποχρεούνται να αναμένουν την έκδοση της απόφασης του Δικαστηρίου προτού προχωρήσει στη λήψη οποιονδήποτε μέτρων εναντίον των εγγυητών. Η πρόταση καλύπτει και περιπτώσεις που ήδη εκκρεμούν ενώπιον Δικαστηρίου, οι οποίες αφορούν αμφισβήτηση του οφειλομένου ποσού από τους δανειολήπτες.

Αυτό στην πράξη σημαίνει πως εάν κάποιος δανειολήπτης έλαβε δάνειο €200 χιλ., το οποίο με τις καθυστερήσεις ανέβηκε για παράδειγμα στο €1 εκατ., σε περίπτωση που το ακίνητο εκποιηθεί στην αρχική τιμή του δανείου, τότε οι εγγυητές δεν θα είναι υπόλογοι για το υπόλοιπο ποσό. Ουσιαστικά, αν και δεν υποχρεώνονται, οικειοθελώς οι δανειστές θα διαγράψουν τις υποχρεώσεις των εγγυητών πέραν του αρχικού ποσού του δανεισμού και να τους απαλλάξουν. Εάν οι πιστωτές δεν προχωρήσουν σε εκποίηση ή σε ανάκτηση του ακινήτου, τότε εάν υπάρχει αμφισβήτηση του ποσού της οφειλής στο δικαστήριο, τότε θα πρέπει να περιμένουν την έκδοση σχετικής απόφασης.

Αβέρωφ: Κανένας κίνδυνος

Σύμφωνα με τον κ. Νεοφύτου, πέραν της αποκατάστασης ισορροπίας στις σχέσεις δανειστή και δανειολήπτη και εγγυητών, η πρόταση θα επιτρέψει σε δεκάδες χιλιάδες εγγυητές δανείων να ανασάνουν και να μπορέσουν να προχωρήσουν με τη ζωή τους.

«Αν κάποιος πριν χρόνια μπήκε εγγυητής σε κάποιο δάνειο για ένα ποσό Χ, δεν μπορεί σήμερα να είναι υπόλογος για τετραπλάσιο ή πενταπλάσιο ποσό, επειδή η τράπεζα τότε δεν έλαβε έγκαιρα μέτρα κατά του δανειολήπτη και άφησε το ποσό να διογκωθεί» πρόσθεσε.

Όπως είπε, δεν τίθεται σε κίνδυνο ο χρηματοπιστωτικός τομέας, καθώς δεν αντιμετωπίζει θέματα κεφαλαιοποίησης και έχει μεγάλη κερδοφορία, συμπληρώνοντας ότι η πλειοψηφία των ΜΕΔ βρίσκονται στις εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων, οι οποίες όταν αγόρασαν τα δάνεια είχαν κοστολογήσει τις εγγυήσεις ως μηδέν.

Παρέμβαση Αννίτας

Από την πλευρά της, η πρόεδρος του ΔΗΣΥ Αννίτα Δημητρίου, είπε πως ο ΔΗΣΥ δεν στηρίζει τις τράπεζες αλλά τη σωστή λειτουργία της οικονομίας. Η πρόεδρος του ΔΗΣΥ κάλεσε τις τράπεζες να μειώσουν την ψαλίδα μεταξύ δανειστικών και καταθετικών επιτοκίων, καλώντας το κράτος να εγκύψει σε όλες τις περιπτώσεις κατοικιών που οδηγούνται σε εκποίηση, λαμβάνοντας υπόψη κοινωνικοοικονομικά κριτήρια και να προστατέψει όσους έχουν αποπληρώσει τουλάχιστον το 50% του αρχικού ποσού του δανείου.