Αυτούσια η δήλωση του:

“Επισημαίνω εδώ και καιρό, με πολύ συγκεκριμένα επίσημα στοιχεία, τους μεγάλους κινδύνους που προοιωνίζονται οι επιλογές και οι χειρισμοί της Κυβέρνησης στα δημόσια οικονομικά. Σήμερα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας επιχειρεί να διασκεδάσει τις εντυπώσεις – ανεπιτυχώς…

Ας ξαναδούμε λοιπόν κατάματα την πραγματικότητα:

Το γεγονός ότι ο εξωτερικός δανεισμός της χώρας μας, μειώνεται, είναι αναμφίβολα κάτι το θετικό. Δυστυχώς όμως, αυτό είναι η μισή αλήθεια.

Γιατί την ίδια στιγμή που ο εξωτερικός δανεισμός της χώρας μας μειώνεται, ο εσωτερικός δανεισμός από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΤΚΑ) εκτοξεύεται στα ύψη. Και αυτό έχει ως αποτέλεσμα το συνολικό ονομαστικό χρέος της Γενικής Κυβέρνησης να αυξάνεται. Απλά ο εσωτερικός δανεισμός δεν προσμετράται στο δημόσιο χρέος με βάση τα κριτήρια του Μάαστριχτ.

Το τέλος του 2022 ήταν 33.8 δις ευρώ ενώ μέχρι το Σεπτέμβριο του 2025 (όπου έχουμε επίσημα αποτελέσματα) ανήλθε στα 34.7 δις ευρώ.

Το πλέον ανησυχητικό, όμως είναι ότι από τον δανεισμό Κράτους από το ΤΚΑ, δηλαδή από τα λεφτά των μελλοντικών συντάξεων, χρηματοδοτείται σήμερα η ανεξέλεγκτη αύξηση στις ανελαστικές δαπάνες του κράτους, μεγάλο μέρος των οποίων είναι το κρατικό μισθολόγιο.

Από το τέλος του 2022 μέχρι το τέλος του 2224 που έχουμε λοιπόν επίσημα στοιχεία, αυξήθηκαν κατά 709 εκ ή σε ποσοστό 22%. Και με βάση τους υπολογισμούς του ίδιου του Υπουργείου Οικονομικών, το κρατικό μισθολόγιο θα προσεγγίσει τα 5 δις ευρώ το 2028, σημειώνοντας 54% αύξηση (1,7 δις ευρώ) μόλις σε μια πενταετία.

Σημειώνω ότι στα χρόνια που προηγήθηκαν της οικονομικής καταστροφής του 2013, δηλαδή από 2008 μέχρι 2012, η αύξηση στο κρατικό μισθολόγιο ήταν συνολικά €348 εκ., δηλαδή 13,8%.

Όπως όλοι μπορούν να αντιληφθούν, η αύξηση αυτή δεν είναι βιώσιμη και αν η κατάσταση αφεθεί ως έχει, μεσοπρόθεσμα θα εξελιχθεί ως μια ωρολογιακή βόμβα στα δημόσια οικονομικά, τορπιλίζοντας τη σταθερότητα της χώρας.

Η ωραιοποίηση της κατάστασης μέσω διαστρέβλωσης της πραγματικότητας, ειδικά όταν γίνεται στο ανώτατο επίπεδο, προκαλεί ευλόγως μεγάλη ανησυχία για το οικονομικό μέλλον της πατρίδας μας”.