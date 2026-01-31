Κατά 77.8% αυξήθηκε ο δανεισμός του κράτους από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΤΚΑ) τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια. Συγκεκριμένα, επί διακυβέρνησης Χριστόφια το 2010, το κράτος δανείστηκε €7.2 δισεκατομμύρια ενώ ο δανεισμός της σημερινής Κυβέρνησης είναι €12.8 δισ. Αξίζει να σημειωθεί ότι επί διακυβέρνησης Αναστασιάδη, το 2013, ο δανεισμός από το ΤΚΑ ήταν €7.6 δισ. και το 2018 κατά τη δεύτερη θητεία του ήταν €8.1 δισ. Δηλαδή από 2010 μέχρι 2026 ο δανεισμός αυξήθηκε κατά €5.6 δισ.

Πρόκειται για πολλά χρήματα για τα οποία το κράτος διαβεβαιώνει πως δεν θέτουν σε κίνδυνο τις μελλοντικές συντάξεις. Ευτυχώς που προγραμματίζεται η μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού μέσω της οποίας κάθε χρόνο το κράτος θα αναγκάζεται να καταβάλει ένα ποσό για να αποπληρώσει τον δανεισμό. Πάντως, ο διαχρονικός δανεισμός του κράτους από το ΤΚΑ είναι λανθασμένος.

Ε.ΠΑ