Τα πολλά πρακτικά οφέλη που θα αποφέρει στους καταναλωτές, τους εμπόρους και τις τράπεζες το ψηφιακό ευρώ, τόνισε από την Κύπρο ο Piero Cipollone, μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, μιλώντας στην εκδήλωση «Presenting the Digital Euro in Cyprus», που διοργανώθηκε σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Τραπεζών Κύπρου και τη συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω με μια απλή παρατήρηση, ανέφερε στην ομιλία του, «ο τρόπος με τον οποίο πληρώνουμε έχει αλλάξει περισσότερο τα τελευταία χρόνια από ό,τι τα προηγούμενα 50. Σήμερα, όταν πληρώνουμε έναν λογαριασμό, κάνουμε κράτηση σε ξενοδοχείο ή ψωνίζουμε online, σπάνια χρησιμοποιούμε μετρητά. Για παράδειγμα, η μελέτη της ΕΚΤ σχετικά με τις στάσεις των καταναλωτών απέναντι στις πληρωμές στη ζώνη του ευρώ δείχνει ότι εδώ στην Κύπρο, το μερίδιο των πληρωμών μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου αυξήθηκε από περίπου 1% το 2019 σε 26% το 2024 – ένα εντυπωσιακό παράδειγμα του πόσο γρήγορα οι ψηφιακές πληρωμές έχουν γίνει μέρος της καθημερινής ζωής».

Το μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΚΤ δεν παρέλειψε να τονίσει στο ακροατήριο τη σημασία των μετρητών, αναφέροντας χαρακτηριστικά στην ομιλία του «Μην κάνετε λάθος: θα συνεχίσουμε να εκδίδουμε τραπεζογραμμάτια και εργαζόμαστε σκληρά για να διασφαλίσουμε ότι τα φυσικά μετρητά θα παραμείνουν ευρέως αποδεκτά και διαθέσιμα. Στην πραγματικότητα, ετοιμαζόμαστε να παράγουμε και να εκδώσουμε μια τρίτη σειρά τραπεζογραμματίων ευρώ με ένα νέο σχέδιο με το οποίο οι Ευρωπαίοι θα μπορούν να ταυτιστούν έντονα».

Ωστόσο, σημείωσε ότι η ΕΚΤ πρέπει να διασφαλίσει ότι, σε αυτήν την ψηφιακή εποχή, το δημόσιο χρήμα ικανοποιεί τις εξελισσόμενες ανάγκες των Ευρωπαίων. Ως εκ τούτου, ετοιμαζόμαστε να συμπληρώσουμε το φυσικό χρήμα με το ψηφιακό του ισοδύναμο: ένα ψηφιακό ευρώ.

Στην ομιλία του για τα οφέλη της αυτονομίας της Ευρώπης υπέδειξε «δεδομένου των αυξανόμενων γεωπολιτικών εντάσεων, το ψηφιακό ευρώ είναι κάτι περισσότερο από ένα απλό «καλό πράγμα». Καθώς η χρήση μετρητών μειώνεται, βασιζόμαστε ολοένα και περισσότερο σε πολύπλοκες ψηφιακές τεχνολογίες που λειτουργούν σε μεγάλο βαθμό στο παρασκήνιο. Ως Ευρωπαίοι πολίτες, θέλουμε να αποφύγουμε μια κατάσταση όπου η Ευρώπη θα εξαρτάται υπερβολικά από συστήματα πληρωμών που δεν βρίσκονται στα χέρια μας».

Καταθέτοντας τους προβληματισμούς του επεσήμανε ότι «τα συστήματα πληρωμών έχουν γίνει μέρος των κρίσιμων υποδομών της Ευρώπης, παράλληλα με την ενέργεια, τις μεταφορές και τις τηλεπικοινωνίες. Η ανθεκτικότητα και η ασφάλεια αυτών των υποδομών επηρεάζουν άμεσα την οικονομική μας σταθερότητα και τη στρατηγική μας αυτονομία. Φανταστείτε ότι οι ψηφιακές πληρωμές δεν ήταν δυνατές, ούτε καν για μια μέρα. Τι αντίκτυπο θα είχε αυτό στην κοινωνία;».

Η Κύπρος σημείωσε, όπως και η υπόλοιπη Ευρώπη, εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από διεθνείς παρόχους σε όλες σχεδόν τις περιπτώσεις χρήσης, από το ηλεκτρονικό εμπόριο και τις πληρωμές από άτομο σε άτομο έως τις συναλλαγές σε καταστήματα. Οι πληρωμές με κάρτα αποτελούν πρόσθεσε, χαρακτηριστικό παράδειγμα. Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025, οι πληρωμές με κάρτα αντιπροσώπευαν το 74,5% όλων των συναλλαγών χωρίς μετρητά στην Κύπρο – το δεύτερο υψηλότερο ποσοστό στη ζώνη του ευρώ.

«Ωστόσο, δεν υπάρχουν διαθέσιμες ευρωπαϊκές λύσεις για πληρωμές με κάρτα στην Κύπρο. Αυτό το επίπεδο εξάρτησης σημαίνει ότι κρίσιμα μέρη της υποδομής πληρωμών της Ευρώπης ανήκουν και λειτουργούν εκτός της ζώνης του ευρώ. Σε μια εποχή που η ανθεκτικότητα και η στρατηγική αυτονομία έχουν μεγαλύτερη σημασία από ποτέ, αυτό δημιουργεί τρωτά σημεία που δεν μπορούμε να αγνοήσουμε», σημείωσε.

Ο Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου,. Χριστόδουλος Πατσαλίδης, ανέφερε στην ομιλία του ότι «το ψηφιακό ευρώ αφορά στη διασφάλιση μιας ασφαλούς ευρωπαϊκής επιλογής πληρωμών σε μια ολοένα και πιο ψηφιακή οικονομία, σε έναν κόσμο που απαιτεί σταθερότητα εν μέσω αυξημένης αβεβαιότητας». Στον χαιρετισμό του, ο γενικός διευθυντής του Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου Μάριος Σκανδάλης, τόνισε ότι «η υλοποίηση του ψηφιακού ευρώ έρχεται σε ένα κρίσιμο σημείο καμπής. Καθώς ο κόσμος ψηφιοποιείται με ταχύτατους ρυθμούς, η Ευρωζώνη οφείλει να διασφαλίσει ότι το κοινό μας νόμισμα παραμένει επίκαιρο, ανθεκτικό και ασφαλές για χρήση από όλους».

Στην εκδήλωση, ο ευρωβουλευτής του ΔΗΣΥ και του ΕΛΚ, Μιχάλης Χατζηπαντέλα, επεσήμανε ότι το ψηφιακό ευρώ θα διασφαλίσει την κεντρικότητα των δημόσιων χρημάτων, θα προσφέρει ταχύτατες και χαμηλού κόστους πανευρωπαϊκές πληρωμές, θα ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα αποτελέσει ένα ασφαλές και περιεκτικό μέσο πληρωμής για 450 εκατομμύρια πολίτες, χωρίς να υπονομεύεται ο ρόλος των τραπεζών.