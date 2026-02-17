Αυξητικές τάσεις σε βασικούς δείκτες της κυπριακής οικονομίας κατέγραψε το 2025, σύμφωνα με το διμηνιαίο δελτίο «Μηνιαίες Οικονομικές Εξελίξεις» της Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου, το οποίο καλύπτει την περίοδο Ιανουαρίου–Δεκεμβρίου 2025.

Στο δελτίο αποτυπώνεται η πορεία των κυριότερων οικονομικών μεγεθών της Κυπριακής Οικονομίας για τους τελευταίους μήνες έως τον Δεκέμβριο του 2025, καθώς και συγκριτικά στοιχεία τετραετίας, με τα διαθέσιμα δεδομένα να έχουν επικαιροποιηθεί έως τις 16 Φεβρουαρίου 2026.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, η μεταποιητική παραγωγή κατέγραψε αύξηση 4,4% κατά την περίοδο Ιανουαρίου–Νοεμβρίου 2025, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024.

Ιδιαίτερα έντονη ήταν η άνοδος στο εμβαδόν των εγκεκριμένων αδειών οικοδομής, το οποίο ανήλθε σε 2.612,0 χιλ. τ.μ. την περίοδο Ιανουαρίου–Οκτωβρίου 2025, σημειώνοντας αύξηση 30,7% σε ετήσια βάση.

Ανοδικά κινήθηκαν και οι εγγραφές μηχανοκίνητων οχημάτων, οι οποίες έφτασαν τις 52.508 κατά την περίοδο Ιανουαρίου–Δεκεμβρίου 2025, καταγράφοντας αύξηση 5,8%. Τα ιδιωτικά αυτοκίνητα σαλούν ανήλθαν σε 35.367 (+3,2%), ενώ τα ελαφρά φορτηγά διαμορφώθηκαν στις 4.959, με άνοδο 6,9%.

Ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) παρουσίασε οριακή αύξηση 0,1% την περίοδο Ιανουαρίου–Δεκεμβρίου 2025, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Στον τομέα του εξωτερικού εμπορίου, οι συνολικές εισαγωγές αγαθών ανήλθαν σε €13.551,8 εκατ., καταγράφοντας αύξηση 7,7%, ενώ οι εξαγωγές αγαθών διαμορφώθηκαν στα €5.550,4 εκατ., με άνοδο 7,0%.

Θετική εικόνα παρουσίασε και ο τουρισμός, με τις αφίξεις περιηγητών να ανέρχονται σε 4.534.073 την περίοδο Ιανουαρίου–Δεκεμβρίου 2025, έναντι 4.040.200 το 2024, σημειώνοντας αύξηση 12,2%.

Τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας αποτυπώνουν μια γενικευμένη ανοδική δυναμική σε βασικούς τομείς της οικονομικής δραστηριότητας κατά το 2025.